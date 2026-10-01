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Η λίμνη Κορώνεια στη βόρεια Ελλάδα αποτελούσε για δεκαετίες έναν από τους σημαντικούς υγροτόπους της χώρας, φιλοξενώντας χιλιάδες αποδημητικά και υδρόβια πουλιά, μεταξύ των οποίων φλαμίνγκο. Παράλληλα, αποτελούσε πόλο έλξης για τουρίστες, αλλά και σημαντικό φυσικό πόρο για ψαράδες και αγρότες της περιοχής.

Σήμερα η εικόνα, την οποία περιγράφει σε ρεπορτάζ του το πρακτορείο Reuters, είναι εντελώς διαφορετική. Έπειτα από χρόνια χαμηλών βροχοπτώσεων και έντονης άρδευσης, η Κορώνεια, που κάποτε ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, έχει συρρικνωθεί σε λιγότερο από το ένα δέκατο της αρχικής της έκτασης, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το νερό που έχει απομείνει συγκεντρώνεται σε μια σειρά από θολές μικρές λίμνες, ενώ ο πυθμένας που έχει αποκαλυφθεί έχει μετατραπεί σε μια τεράστια λασπώδη έκταση, με το έδαφος να είναι γεμάτο ρωγμές και να έχει αποχρωματιστεί από την πολυετή έκθεση στον ήλιο.

Λιγότερες βροχές, υψηλότερες θερμοκρασίες

Η κατάσταση στην Κορώνεια αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των επιπτώσεων που έχουν η ξηρασία και η κλιματική αλλαγή στη βόρεια Ελλάδα, όπου οι βροχοπτώσεις γίνονται ολοένα πιο ασταθείς και οι αγρότες στρέφονται περισσότερο στα διαθέσιμα υδάτινα αποθέματα για την κάλυψη των αναγκών των καλλιεργειών τους.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η υποχώρηση των υδάτινων αποθεμάτων της λίμνης ξεκίνησε μετά την ιδιαίτερα βροχερή περίοδο του 2015-2016. Από τότε, οι χαμηλές βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τις υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν περιορίσει όχι μόνο το νερό της λίμνης αλλά και τις πηγές που στο παρελθόν συνέβαλλαν στην τροφοδοσία της.

Δορυφορικές εικόνες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν ότι η επιφάνεια της λίμνης έχει περιοριστεί στα 2,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα, από 34,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2016.

Ο Δημήτρης Παπαδήμος, επικεφαλής διαχείρισης υδατικών πόρων και κλιματικής αλλαγής στο Εθνικό Κέντρο Υγροτόπων, αποδίδει την υποχώρηση κυρίως στη μείωση των ετήσιων βροχοπτώσεων στη λεκάνη απορροής της λίμνης. Τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια, η μέση βροχόπτωση ανέρχεται σε περίπου 400 χιλιοστά, περίπου 150 χιλιοστά χαμηλότερα από τις προηγούμενες δεκαετίες.

Παράλληλα, η άνοδος των μέσων τοπικών θερμοκρασιών έχει αυξήσει την εξάτμιση κατά περίπου 100 έως 150 χιλιοστά ετησίως, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το υδατικό ισοζύγιο.

Η ανθρώπινη πίεση

Η υποχώρηση της λίμνης δεν συνδέεται μόνο με τις καιρικές συνθήκες. Σημαντικό ρόλο έχει διαδραματίσει και η ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς αγρότες που αντιμετωπίζουν έλλειψη νερού για τις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια τη λίμνη για άρδευση.

Κατά την επίσκεψη στην περιοχή, καταγράφηκε μάλιστα αγρότης να αντλεί νερό με μεγάλη αντλία από το εναπομείναν τμήμα της λίμνης και να το διοχετεύει στα χωράφια του.

Οι ελληνικές αρχές έχουν λάβει μέτρα για τον περιορισμό της πίεσης στον υδάτινο πόρο, ιδιαίτερα μετά την απόφαση ευρωπαϊκού δικαστηρίου το 2013, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα δεν είχε προστατεύσει επαρκώς την Κορώνεια από την υπεράντληση, τις παράνομες γεωτρήσεις και τη ρύπανση.

Ο γενικός γραμματέας Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος, Πέτρος Βαρελίδης, δήλωσε ότι πλέον εφαρμόζεται αυξημένη παρακολούθηση με στόχο τον περιορισμό της άρδευσης.

Για τους κατοίκους, πάντως, η αλλαγή του τοπίου είναι πλέον δύσκολο να αγνοηθεί. «Γνωρίζαμε τη λίμνη στις καλές της ημέρες, με ψαράδες, άφθονο νερό, ένα υπέροχο πάρκο και όμορφες εικόνες με πουλιά. Σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι απογοήτευση», δήλωσε ο Κώστας Χατζηβουλγαρίδης, επικεφαλής της κοινότητας Αγίου Βασιλείου.

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