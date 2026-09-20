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Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σε διάστημα μερικών ωρών σήμερα δύο πυραύλους στη θάλασσα της Ιαπωνίας, στις δεύτερες δοκιμές που πραγματοποιεί η Πιονγκγιάνγκ μέσα σε περίπου μία εβδομάδα. Όπως μεταδίδουν Reuters και AFP, μόλις τρεις ώρες αφού εκτόξευσε έναν μικρού βεληνεκούς βαλλιστικό πύραυλο (SRBM) προς την Ανατολική Θάλασσα σήμερα το απόγευμα, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε ένα ακόμη άγνωστο βλήμα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας.

Εάν επιβεβαιωθεί ότι η εκτόξευση που ακολούθησε αφορούσε επίσης βαλλιστικό πύραυλο, θα πρόκειται για δύο διαδοχικές δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα μέσα σε διάστημα τριών ωρών.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας εντόπισαν έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την περιοχή Γουονσάν, στη Βόρεια Κορέα περίπου στις 15:00 (τοπική ώρα, 09:00 ώρα Ελλάδας) με κατεύθυνση την Ανατολική Θάλασσα», γνωστή και ως Θάλασσα της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας. Ο πύραυλος διένυσε απόσταση «περίπου 450 χιλιομέτρων», πρόσθεσε.

Και το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας εκτίμησε ότι πρόκειται για βαλλιστικό πύραυλο.

Το πρώτο βλήμα φέρεται να ανήκει στη σειρά Hwasong-11, σύμφωνα με τον στρατό της Νότιας Κορέας, ο οποίος πρόσθεσε ότι ο δεύτερος μικρού βεληνεκούς πύραυλος διένυσε απόσταση περισσότερων από 600 χιλιομέτρων.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ παρακολουθούσαν και αντάλλασσαν πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις από το αρχικό στάδιο της εκτόξευσης, ενώ παράλληλα μοιράστηκαν στοιχεία για τον “βορειοκορεατικό βαλλιστικό πύραυλο” με την Ιαπωνία», ανακοίνωσε το Μικτό Επιτελείο Στρατού της Νότιας Κορέας.

Εξάλλου το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας καταδίκασε την εκτόξευση του πυραύλου μικρού βεληνεκούς, η οποία πραγματοποιήθηκε έπειτα από μια άλλη δοκιμή στις 12 Σεπτεμβρίου. Το Συμβούλιο κάλεσε την Πιονγιάνγκ να σταματήσει αμέσως τις πυραυλικές δραστηριότητες, κατηγορώντας τη ότι παραβιάζει κατάφωρα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Ιαπωνία προέβη επίσης σε διάβημα διαμαρτυρίας μέσω διπλωματικών οδών στο Πεκίνο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Nikkei.

Οι δύο εκτοξεύσεις πυραύλων πραγματοποιήθηκαν αφού χθες Σάββατο η Βόρεια Κορέα απέρριψε ψήφισμα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) το οποίο καταδίκαζε το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Παράλληλα την προηγούμενη εβδομάδα η Πιονγκγιάνγκ καταδίκασε τα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ναυτικά στρατιωτικά γυμνάσια στα οποία συμμετείχαν η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, τα οποία πραγματοποιήθηκαν από τις 29 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου κοντά στο Γκουάμ.

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