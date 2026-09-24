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Η υψηλού κύρους Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης θα διανείμει δεκάδες χιλιάδες δωρεάν εισιτήρια στους κατοίκους της πόλης, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να κάνει τον πολιτισμό πιο προσβάσιμο.

Η πρωτοβουλία «Όπερα για Όλους» στοχεύει να χαρίζει περίπου 70.000 εισιτήρια κάθε σεζόν μέσω ενός συστήματος λαχειοφόρου αγοράς που είναι ανοιχτό σε όλους τους Νεοϋορκέζους.

«Η τέχνη δεν πρέπει να προορίζεται για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα», δήλωσε ο αριστερός δήμαρχος της αμερικανικής μητρόπολης.

Ενώ το ένα τρίτο των εισιτηρίων συνήθως πωλούνται για λιγότερο από 100 δολάρια, οι καλύτερες θέσεις έχουν σημαντικά υψηλότερες τιμές.

«Κάθε Νεοϋορκέζος θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να καθίσει σε μία από αυτές τις θέσεις, ανεξάρτητα από τον τραπεζικό του λογαριασμό», πρόσθεσε ο Μαμντάνι.

Η Μητροπολιτική Όπερα, η οποία βρίσκεται στην πλατεία Λίνκολν στο Μανχάταν, είναι μια από τις πιο διάσημες όπερες στον κόσμο.

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος είχε ήδη ανακοινώσει παρόμοιες επιχειρήσεις για την πρόσβαση σε παραστάσεις του Μπρόντγουεϊ και αγώνες τένις στο US Open όπως και αγώνες ποδοσφαίρου που έγιναν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου αυτό το καλοκαίρι.

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