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Η οικονομία στη χρήση αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά αυτοκινήτου αντιμετωπίζει μεγάλες αλλαγές και οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους περιορισμού του κόστους μετακίνησης.

Το 2025, ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα στην Ευρώπη εμφάνισε κατά μέσο όρο 33% χαμηλότερο κόστος χρήσης σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο βενζινοκίνητο μοντέλο. Το οικονομικό πλεονέκτημα παραμένει ακόμη και όταν ο οδηγός χρησιμοποιεί αρκετά συχνά δημόσιους σταθμούς φόρτισης, όπου οι τιμές είναι συνήθως υψηλότερες σε σχέση με τη φόρτιση στο σπίτι.

Η διαφορά αυτή ενισχύεται περαιτέρω από την άνοδο του κόστους της βενζίνης, καθώς οι δαπάνες καυσίμου αυξάνονται και η καθημερινή χρήση ενός οχήματος με κινητήρα εσωτερικής καύσης γίνεται ακριβότερη.

Το ενεργειακό κόστος αλλάζει τις ισορροπίες

Η εικόνα στην αγορά αυτοκινήτου έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με το ενεργειακό κόστος να αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες επιλογής για τους καταναλωτές.

Στις αρχές του 2025, το κόστος ενέργειας για οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης αυξήθηκε μεταξύ 12% και 36%, ενώ για τα ηλεκτρικά μοντέλα παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερό.

Παράλληλα, η ενίσχυση του ανταγωνισμού, κυρίως από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, έχει οδηγήσει σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών των ηλεκτρικών οχημάτων. Στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου της Ευρώπης, τη Γερμανία, οι τιμές των ηλεκτρικών μοντέλων έχουν πλέον πλησιάσει εκείνες των βενζινοκίνητων.

Από το 2020, η μέση τιμή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη γερμανική αγορά έχει μειωθεί περίπου κατά 18%, ενώ την ίδια περίοδο τα αυτοκίνητα με συμβατικούς κινητήρες έχουν αυξηθεί κατά περίπου 2%.

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που εξακολουθούν να επηρεάζουν το κόστος των ηλεκτρικών μοντέλων είναι η μπαταρία, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το μισό της συνολικής αξίας ενός οχήματος.

Παρότι το κόστος παραγωγής των μπαταριών έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, η αποκλιμάκωση αυτή δεν έχει μεταφερθεί πλήρως στις τελικές τιμές των οχημάτων. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει περαιτέρω τα δεδομένα, καθώς οι νέες γενιές μπαταριών υπόσχονται μεγαλύτερη αυτονομία, μεγαλύτερη αντοχή και χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών συνεχίζουν να αυξάνονται

Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αυτοκινητοβιομηχανία, η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα συνεχίζει να ενισχύεται στις ευρωπαϊκές αγορές.

Το μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων στις συνολικές πωλήσεις στην Ευρώπη κινείται πλέον κοντά στο 20%, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025 έφτασε περίπου στο 22%.

Η τάση αυτή καταγράφεται και στην Ελλάδα, όπου η ηλεκτροκίνηση παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά εμφανίζει σταδιακή ενίσχυση. Τον Αύγουστο, οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων ξεπέρασαν το 10% των νέων ταξινομήσεων, γεγονός που σημαίνει ότι περίπου ένα στα δέκα νέα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν ήταν αμιγώς ηλεκτρικό.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι το κόστος χρήσης, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της γκάμας μοντέλων και τη σταδιακή υποχώρηση των τιμών, αποτελεί σημαντικό κίνητρο για περισσότερους οδηγούς.

Μικρότερη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα

Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης έχει επιπτώσεις όχι μόνο στο κόστος μετακίνησης των πολιτών αλλά και στην ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ήδη κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόμους συμβάλλουν στη μείωση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων, περιορίζοντας ετησίως τη σχετική δαπάνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά περίπου 4,5 δισ. ευρώ.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αποτελεί έτσι ένα ακόμη βήμα προς τη μείωση της εξάρτησης από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι διακυμάνσεις στις ενεργειακές αγορές επηρεάζουν άμεσα το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

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