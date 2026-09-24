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Η Ευρώπη επιχειρεί να μειώσει την απόσταση από τις ΗΠΑ και την Κίνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όμως η μεγαλύτερη πρόκληση δεν βρίσκεται μόνο στα προηγμένα τσιπ και στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Το βασικό εμπόδιο μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο παραδοσιακό: η επάρκεια και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ανάπτυξη των data centers, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της νέας οικονομίας της AI, απαιτεί τεράστιες ποσότητες σταθερής και φθηνής ενέργειας. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού παραμένει κατακερματισμένη, οι διασυνδέσεις μεταξύ χωρών είναι περιορισμένες και μεγάλο μέρος των δικτύων χρειάζεται εκσυγχρονισμό.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να δημιουργήσει ένα νέο ανταγωνιστικό μειονέκτημα, τη στιγμή που προσπαθεί να χτίσει τη δική της ψηφιακή υποδομή.

Η απόσταση από τις ΗΠΑ μεγαλώνει

Η διαφορά στην κλίμακα των επενδύσεων είναι ήδη εμφανής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει τη δημιουργία μεγάλων υποδομών υπολογιστικής ισχύος για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, αρκετά κράτη-μέλη διεκδικούν τη φιλοξενία νέων εγκαταστάσεων, ενώ έχουν προβλεφθεί κονδύλια για την αγορά υπολογιστικής ισχύος.

Την ίδια στιγμή, στις ΗΠΑ, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν κεφάλαια τεράστιας κλίμακας. Οι μεγαλύτεροι hyperscalers αυξάνουν συνεχώς τις δαπάνες τους για data centers, υποδομές cloud και συστήματα AI, δημιουργώντας μια επενδυτική διαφορά που δύσκολα μπορεί να καλυφθεί μόνο με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Η σύγκριση δεν αφορά μόνο το ύψος των κεφαλαίων, αλλά και την ταχύτητα με την οποία οι επενδύσεις μπορούν να υλοποιηθούν.

Το κόστος ενέργειας βαραίνει την ευρωπαϊκή βιομηχανία

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης είναι το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις στην ΕΕ εξακολουθούν να πληρώνουν σημαντικά υψηλότερες τιμές σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους στις ΗΠΑ και την Κίνα. Η διαφορά αυτή έχει ήδη αφήσει αποτύπωμα στη βιομηχανική παραγωγή.

Κλάδοι όπως τα χημικά, ο χάλυβας, το τσιμέντο και το αλουμίνιο έχουν αντιμετωπίσει σημαντική υποχώρηση της παραγωγής τους τα τελευταία χρόνια, καθώς το ενεργειακό κόστος συνδυάστηκε με την ασθενέστερη παγκόσμια ζήτηση και τον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό.

Παρότι μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας ανέκαμψε μετά την πανδημία και την ενεργειακή κρίση, οι πιο ενεργοβόρες βιομηχανίες δεν έχουν επιστρέψει πλήρως στα προηγούμενα επίπεδα δραστηριότητας.

Τα data centers χρειάζονται ρεύμα πριν από όλα

Για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η ενέργεια αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Ένα σύγχρονο data center χρειάζεται συνεχή τροφοδοσία, καθώς οι διακοπές λειτουργίας μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές απώλειες.

Το πρόβλημα είναι ότι μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι παλαιό. Η αναβάθμιση των υποδομών απαιτεί εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι χρόνοι σύνδεσης νέων εγκαταστάσεων παραμένουν μεγάλοι.

Ένα data center μπορεί να κατασκευαστεί μέσα σε περίπου δύο χρόνια, όμως η σύνδεσή του με το ηλεκτρικό δίκτυο μπορεί να χρειαστεί πολλαπλάσιο χρόνο.

Αυτό οδηγεί τις εταιρείες τεχνολογίας να αναζητούν περιοχές όπου υπάρχει διαθέσιμη ισχύς, ανταγωνιστικό κόστος και γρήγορη πρόσβαση σε υποδομές.

Ήδη αρκετά μεγάλα projects data centers στην Ευρώπη συγκεντρώνονται σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Φινλανδία και η Σουηδία, όπου η ενεργειακή επάρκεια και το κόστος λειτουργούν ως βασικά πλεονεκτήματα.

Το ευρωπαϊκό στοίχημα των δικτύων

Η ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών-μελών αποτελεί ένα από τα βασικά ζητούμενα για την Ευρώπη.

Μια πιο ολοκληρωμένη ενεργειακή αγορά θα επέτρεπε τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, μειώνοντας τις περιφερειακές ανισότητες και δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες για νέες επενδύσεις.

Παράλληλα, η αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης και η αξιοποίηση σταθερών πηγών ηλεκτροπαραγωγής μπορούν να περιορίσουν τις πιέσεις στο ενεργειακό σύστημα.

Το ζητούμενο δεν είναι κάθε χώρα να δημιουργήσει αυτόνομα τη δική της υποδομή AI, αλλά να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο υπολογιστικών κόμβων που θα αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα κάθε περιοχής.

Η μάχη της AI δεν αφορά μόνο τα τσιπ

Η ενεργειακή πρόκληση είναι ένα μόνο κομμάτι της συνολικής εικόνας. Η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει περιορισμένη παρουσία στην παραγωγή προηγμένων ημιαγωγών, ενώ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αμερικανικές πλατφόρμες cloud και ασιατικές αλυσίδες παραγωγής.

Παρά τη σημαντική θέση της ολλανδικής ASML στον εξοπλισμό λιθογραφίας, η Ευρώπη δεν διαθέτει ακόμη την απαιτούμενη παραγωγική βάση για να ανταγωνιστεί πλήρως τις ΗΠΑ και την Ασία.

Η τεχνητή νοημοσύνη, επομένως, δεν είναι μόνο μια μάχη αλγορίθμων. Είναι μια μάχη υποδομών, ενέργειας και βιομηχανικής ισχύος.

Το αν η Ευρώπη θα καταφέρει να καλύψει την απόσταση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να εξασφαλίσει αρκετή, αξιόπιστη και οικονομικά ανταγωνιστική ηλεκτρική ενέργεια για τη νέα ψηφιακή εποχή.

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