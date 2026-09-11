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Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ υποχώρησε στις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς η άνοδος των τιμών της βενζίνης και οι νέες εμπορικές εντάσεις ενίσχυσαν τις ανησυχίες των αμερικανικών νοικοκυριών για το κόστος διαβίωσης.

Ο προκαταρκτικός δείκτης καταναλωτικού κλίματος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν μειώθηκε στις 47,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο, από 51,7 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή. Η επίδοση αυτή ήταν χαμηλότερη από όλες τις προβλέψεις των αναλυτών.

Οι καταναλωτές εκτιμούν πλέον ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 4,6% μέσα στον επόμενο χρόνο, έναντι πρόβλεψης για άνοδο 4% τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, αναμένουν ότι το κόστος θα αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 3,4% σε ορίζοντα πέντε έως δέκα ετών, ελαφρώς υψηλότερα από την εκτίμηση του Αυγούστου.

Το καταναλωτικό κλίμα συνέχισε να επιδεινώνεται, καθώς οι τιμές της βενζίνης κινήθηκαν ανοδικά, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Σεπτέμβριο, την ώρα που ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζεται. Η αύξηση του κόστους στα πρατήρια καυσίμων έχει περιορίσει το διαθέσιμο εισόδημα των Αμερικανών και έχει εντείνει τη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια.

Ξεχωριστά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα την Παρασκευή έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3,4% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας ενισχύθηκαν κατά 0,3% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Για πρώτη φορά από το 2023, η πλειονότητα των καταναλωτών εκτιμά ότι τα επιτόκια θα αυξηθούν μέσα στον επόμενο χρόνο, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ συνεχίζει τις προσπάθειες περιορισμού του πληθωρισμού.

Οι εκτιμήσεις των Αμερικανών για την πορεία της οικονομίας κατά το επόμενο έτος επιδεινώθηκαν επίσης τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022.

Η αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε τον Αύγουστο και το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά εργασίας εμφανίζει μεγαλύτερη δυναμική από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά. Ωστόσο, άλλα δεδομένα, όπως ο περιορισμένος αριθμός νέων θέσεων εργασίας και οι ιστορικά χαμηλές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, δείχνουν ότι η αγορά εργασίας παραμένει σε κατάσταση χαμηλών προσλήψεων και χαμηλών απολύσεων.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε μεταξύ των πολιτών και των δύο μεγάλων πολιτικών παρατάξεων, σύμφωνα με την έρευνα. Μόλις το 35% των Ρεπουμπλικανών θεωρεί ότι η κυβέρνηση διαχειρίζεται αποτελεσματικά την οικονομία, το χαμηλότερο ποσοστό από τότε που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο πέρυσι.

«Οι απόψεις για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης επιδεινώθηκαν κατά περίπου 10% αυτόν τον μήνα και παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα από τον Φεβρουάριο του 2026, λίγο πριν από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν», δήλωσε η Τζοάν Χσου, διευθύντρια της έρευνας, σε ανακοίνωσή της. «Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και οι Ρεπουμπλικανοί, οι οποίοι γενικά υποστήριζαν την οικονομική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, εμφανίζουν πλέον αισθητή υποχώρηση στη θετική τους αξιολόγηση».

Ο δείκτης που αποτυπώνει την αντίληψη των καταναλωτών για τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες υποχώρησε στις 50,9 μονάδες από 51,9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο δείκτης προσδοκιών κατρακύλησε στις 45,8 μονάδες από 51,5 μονάδες.

Οι εκτιμήσεις των καταναλωτών τόσο για την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση όσο και για τη μελλοντική τους οικονομική εικόνα επιδεινώθηκαν.

Η περίοδος συλλογής των απαντήσεων της έρευνας κάλυψε το διάστημα από τις 25 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου.

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