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Το κινεζικό χρηματοπιστωτικό σύστημα μπαίνει σε μια περίοδο βαθιάς αναδιάρθρωσης, με τις αρχές να επιταχύνουν τη συγχώνευση και εκκαθάριση μικρών τραπεζών, κυρίως αγροτικών ιδρυμάτων. Στόχος είναι να περιοριστούν οι αδυναμίες που έχουν συσσωρευτεί σε ένα τμήμα του τραπεζικού κλάδου και να δημιουργηθεί ένα σύστημα με λιγότερες, μεγαλύτερες και ισχυρότερα κεφαλαιοποιημένες τράπεζες.

Η προσπάθεια πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η κινεζική οικονομία εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, αυξάνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη σταθερότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 4,3% το δεύτερο τρίμηνο, καταγράφοντας τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το 2022.

Ρεκόρ εκκαθαρίσεων στις μικρές τράπεζες

Η διαδικασία ενοποίησης έχει ήδη λάβει μεγάλη έκταση. Κατά τη διάρκεια του 2025, 670 τράπεζες έπαψαν να λειτουργούν, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο του συνολικού αριθμού τραπεζών της χώρας.

Οι κινεζικές αρχές εντείνουν τις συγχωνεύσεις, τις αναδιαρθρώσεις και τις διαδικασίες εκκαθάρισης, επιδιώκοντας να περιορίσουν τον κατακερματισμό του κλάδου. Η κατεύθυνση της πολιτικής είναι η δημιουργία λιγότερων αλλά μεγαλύτερων τραπεζικών οργανισμών, οι οποίοι θα διαθέτουν ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση και καλύτερους μηχανισμούς εποπτείας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις μικρές εμπορικές τράπεζες, οι οποίες θεωρούνται το πιο ευάλωτο τμήμα του κινεζικού τραπεζικού συστήματος. Οι αδυναμίες τους συνδέονται με χαμηλή ποιότητα ενεργητικού, ανεπαρκή κεφαλαιακή επάρκεια και προβλήματα εταιρικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο δύσκολη για τις αγροτικές τράπεζες, οι οποίες αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις στην κερδοφορία και στην ποιότητα των δανειακών τους χαρτοφυλακίων.

Πιέσεις σε κερδοφορία και δάνεια

Η απόδοση ενεργητικού των αγροτικών τραπεζών υποχώρησε στο 0,45% κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, από 0,56% το 2021. Η εξέλιξη αποτυπώνει τη σταδιακή επιδείνωση της κερδοφορίας τους τα τελευταία χρόνια.

Την ίδια στιγμή, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν στο 2,8%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο του κινεζικού τραπεζικού κλάδου, ο οποίος διαμορφωνόταν στο 1,5%.

Οι μεγαλύτερες εκθέσεις των αγροτικών τραπεζών αφορούν μικρότερες επιχειρήσεις, εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων και χρηματοδοτικούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για κατηγορίες που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με σημαντικές πιέσεις τα τελευταία χρόνια, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιδείνωσης της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού.

Οι αδυναμίες αυτές εξηγούν σε μεγάλο βαθμό γιατί το Πεκίνο επιδιώκει να επιταχύνει την αναδιάρθρωση των μικρότερων ιδρυμάτων, πριν τα προβλήματα λάβουν μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στόχος ο αυστηρότερος έλεγχος

Η ενοποίηση δεν αφορά μόνο την οικονομική ενίσχυση των τραπεζών. Αποτελεί επίσης προσπάθεια για ενίσχυση της εποπτείας και μεγαλύτερη διαφάνεια στον κλάδο.

Με τη συγχώνευση μικρότερων ιδρυμάτων σε μεγαλύτερες μονάδες, οι αρχές επιδιώκουν να περιορίσουν τα περιθώρια παράκαμψης των κανόνων και να βελτιώσουν την παρακολούθηση των κινδύνων. Παράλληλα, η συγκέντρωση του κλάδου μπορεί να διευκολύνει την εφαρμογή ενιαίων εποπτικών προτύπων.

Η διαδικασία αναμένεται, ωστόσο, να αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των μικρών τραπεζών. Η δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων θα μπορούσε να μεταβάλει σημαντικά τις ισορροπίες στην περιφερειακή τραπεζική αγορά, καθώς ορισμένα ιδρύματα θα αποκτήσουν μεγαλύτερη κλίμακα και ισχυρότερη παρουσία.

Ωστόσο, η αναδιάρθρωση δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα εξαφανίζονται. Οι βασικές αδυναμίες που έχουν συσσωρευτεί στις μικρές τράπεζες εκτιμάται ότι θα παραμείνουν ορατές και στο άμεσο μέλλον, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων.

Περιορισμένος ο κίνδυνος για το σύνολο του συστήματος

Παρά τις πιέσεις, η κατάσταση των μικρών τραπεζών δεν θεωρείται από μόνη της αρκετή για να προκαλέσει μια γενικευμένη κρίση στο κινεζικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ο βασικός λόγος είναι η περιορισμένη γεωγραφική δραστηριότητα των περισσότερων από αυτές. Πολλές μικρές τράπεζες επικεντρώνονται στις τοπικές αγορές και έχουν περιορισμένες συναλλαγές και διασυνδέσεις με άλλα τραπεζικά ιδρύματα.

Αυτό λειτουργεί ως ένα είδος προστατευτικού μηχανισμού για το ευρύτερο σύστημα, καθώς τα προβλήματα ενός μικρού ιδρύματος είναι δυσκολότερο να μεταδοθούν άμεσα στο σύνολο της τραπεζικής αγοράς.

Παράλληλα, η πολιτική του Πεκίνου δείχνει ότι οι αρχές επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες προληπτικά, μέσω συγχωνεύσεων, εκκαθαρίσεων και ενίσχυσης της εποπτείας, αντί να περιμένουν μια ευρύτερη κρίση.

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της πορείας της κινεζικής οικονομίας. Με την ανάπτυξη να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022, η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη χρηματοδότηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Έτσι, η μαζική αναδιάρθρωση των μικρών τραπεζών αποτελεί ταυτόχρονα ένδειξη των πιέσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος και προσπάθεια των κινεζικών αρχών να θωρακίσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα απέναντι σε μια περίοδο χαμηλότερης ανάπτυξης.

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