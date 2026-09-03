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Η Κίνα έχει διαμορφώσει μέχρι σήμερα περίπου 200 κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο της προσπάθειας να δημιουργήσει ένα οργανωμένο πλαίσιο για την ανάπτυξη και την ωρίμανση του ταχέως εξελισσόμενου κλάδου. Αυτό ανέφερε ο Σιν Γκουομπίν, υφυπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Σιν επισήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αποκτήσει σημαντική παρουσία σε ολόκληρη την αλυσίδα της κινεζικής βιομηχανικής παραγωγής. Οι εφαρμογές της καλύπτουν πλέον ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ξεκινώντας από την έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και τον σχεδιασμό και φτάνοντας στην παραγωγική διαδικασία και στον έλεγχο ποιότητας.

Παράλληλα, η AI αξιοποιείται σε βασικές υποστηρικτικές λειτουργίες των επιχειρήσεων, καθώς και στην τεχνική συντήρηση του βιομηχανικού εξοπλισμού.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Κινέζο υφυπουργό, πολλές περιοχές έχουν κινητοποιηθεί για τη διαμόρφωση και εφαρμογή αρχών που αφορούν την ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι σχετικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τόσο την πρακτική αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας όσο και τη διενέργεια ελέγχων και αξιολογήσεων γύρω από τις εφαρμογές της.

Οι δηλώσεις του Σιν έγιναν στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που διοργάνωσε το Γραφείο Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου, αναδεικνύοντας την προσπάθεια του Πεκίνου να συνδυάσει την ταχεία διείσδυση της AI στην παραγωγή με τη δημιουργία συγκεκριμένων προτύπων για την ασφαλή και οργανωμένη ανάπτυξή της.

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