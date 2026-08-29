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Ο σερ Τζέιμς Κλέβερλι αποχωρεί από το σκιώδες υπουργικό συμβούλιο προκειμένου να διεκδικήσει την δημαρχία του Λονδίνου. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής του Μπρέιντρι τόνισε ότι η βρετανική πρωτεύουσα χρειάζεται έναν ισχυρό υπερασπιστή, έναν άνθρωπο που κατανοεί τις δυνατότητές της και είναι έτοιμος να δώσει μάχη για το μέλλον της.

Σε άρθρο γνώμης που δημοσίευσε στην εφημερίδα «Sunday Times», ο Βρετανός πολιτικός γνωστοποίησε ότι ενημέρωσε την Κέμι Μπάντενοχ για την απόφασή του, επισημαίνοντας πως η παρουσία του στο σκιώδες υπουργικό συμβούλιο αποτελούσε προνόμιο. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η παράταξή του θα συνεχίσει να διαθέτει ισχυρές φωνές.

Όπως ο ίδιος εξήγησε, η παραίτησή του ήταν αναγκαία ώστε να διεξάγει την πιο αποτελεσματική προεκλογική εκστρατεία, διατηρώντας την ελευθερία να τοποθετείται για κάθε πτυχή του μέλλοντος της πόλης και αφοσιώνοντας όλες τις δυνάμεις του στη νίκη.

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