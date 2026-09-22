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Την παραγγελία έξι μεγάλων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου στη Νότια Κορέα επιβεβαίωσε επισήμως η Sea Pioneer Shipping Corporation, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στην αγορά των tankers.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, πελάτες της Sea Pioneer υπέγραψαν συμβόλαια για την κατασκευή έξι πλοίων χωρητικότητας 115.000 dwt το καθένα. Τα νεότευκτα, τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία Aframax, θα κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της SK Oceanplant και θα παραδοθούν σταδιακά μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2029 και του δεύτερου τριμήνου του 2030.

Η επίσημη τοποθέτηση της Sea Pioneer επιβεβαιώνει τις πληροφορίες της ναυπηγικής αγοράς που είχαν συνδέσει την εταιρεία του Βασίλη Μπακολίτσα με τη μεγάλη κορεατική συμφωνία. Η ίδια η ανακοίνωση περιορίζεται στα έξι συμβασιοποιημένα πλοία, χωρίς να αναφέρει το οικονομικό ύψος της επένδυσης ή πρόσθετες επιλογές.

Σύμφωνα, πάντως, με τη ρυθμιστική γνωστοποίηση της SK Oceanplant η αξία του βασικού συμβολαίου προσεγγίζει τα 593 δισ. γουόν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 430 εκατ. δολάρια. Η συμφωνία φέρεται να συνοδεύεται από δικαιώματα προαίρεσης για ακόμη δύο πλοία. Εφόσον αυτά ενεργοποιηθούν, το συνολικό πρόγραμμα μπορεί να φθάσει τα οκτώ Aframax και η αξία του να προσεγγίσει τα 583 εκατ. δολάρια.

Τα νέα δεξαμενόπλοια θα είναι τα μεγαλύτερα του στόλου που διαχειρίζεται σήμερα η Sea Pioneer, σηματοδοτώντας την επιστροφή της εταιρείας στα μεγάλα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου. Η ελληνική ναυτιλιακή έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε εκτεταμένη ανανέωση του στόλου της, προσθέτοντας σύγχρονα Kamsarmax φορτηγά και δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων.

Η συμφωνία έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη SK Oceanplant, καθώς αποτελεί την πρώτη παραγγελία που εξασφαλίζει το νοτιοκορεατικό ναυπηγείο από Έλληνα πλοιοκτήτη. Παράλληλα, ενισχύει την προσπάθειά του να επαναφέρει την κατασκευή εμπορικών πλοίων στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του, έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία είχε στραφεί κυρίως σε κατασκευές για υπεράκτια αιολικά έργα.

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