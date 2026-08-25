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Η αγορά ενοικίων στη Νέα Υόρκη εισέρχεται σε ακόμη πιο δύσκολη φάση, με το Μανχάταν να καταγράφει επίπεδα τιμών που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν ακραία ακόμη και για μία από τις ακριβότερες πόλεις του κόσμου. Το πρόβλημα, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στο ύψος των ενοικίων. Η διαθέσιμη προσφορά συρρικνώνεται, τα καλά διαμερίσματα εξαφανίζονται μέσα σε λίγες ημέρες και ένα αυξανόμενο μέρος της αγοράς μεταφέρεται εκτός των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών.

Τον Ιούλιο, η διάμεση τιμή ενοικίου για διαμέρισμα ελεύθερης αγοράς στο Μανχάταν έφτασε τα 5.000 δολάρια τον μήνα, σημειώνοντας άνοδο περίπου 6,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των διαθέσιμων κατοικιών μειώθηκε περισσότερο από 39% σε ετήσια βάση, που αντιστοιχεί σε περίπου 4.000 λιγότερα ακίνητα στην αγορά.

Η εξέλιξη δείχνει ότι η πίεση στις τιμές δεν προκύπτει επειδή αυξάνεται η κινητικότητα ή ο αριθμός των νέων μισθώσεων. Αντίθετα, οι νέες μισθώσεις υποχώρησαν κατά 19%, ενώ το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι λιγότερα ακίνητα φτάνουν πλέον στη δημόσια αγορά.

Η ταχύτητα με την οποία νοικιάζονται όσα διαμερίσματα εμφανίζονται στις αγγελίες είναι επίσης ενδεικτική. Ο μέσος χρόνος παραμονής ενός ακινήτου στην αγορά περιορίστηκε στις 36 ημέρες, από 48 ημέρες το προηγούμενο καλοκαίρι.

Για τους υποψήφιους ενοικιαστές αυτό μεταφράζεται σε λιγότερο χρόνο για σύγκριση επιλογών, περιορισμένες δυνατότητες διαπραγμάτευσης και μεγαλύτερη πίεση για γρήγορες αποφάσεις.

Έως 13.750 δολάρια τον μήνα για το ακριβότερο 10%

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο υψηλότερο κομμάτι της αγοράς. Στο ακριβότερο 10% των διαμερισμάτων του Μανχάταν, το διάμεσο μηνιαίο ενοίκιο αυξήθηκε κατά 31% μέσα σε έναν χρόνο και διαμορφώθηκε στα 13.750 δολάρια.

Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στις περιοχές του Downtown, ενώ ακολουθούν το West Side και το East Side. Ωστόσο, η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων δεν περιορίζεται στις ακριβότερες συνοικίες.

Σχεδόν σε ολόκληρο το Μανχάταν, οι ενεργές αγγελίες έχουν μειωθεί περίπου κατά 40%, δημιουργώντας συνθήκες έντονου ανταγωνισμού ακόμη και για ακίνητα που δεν ανήκουν στο πολυτελές τμήμα της αγοράς.

Οι ενοικιαστές βρίσκονται έτσι σε σαφώς ασθενέστερη θέση. Οι περιπτώσεις μεγάλων εκπτώσεων από την αρχική ζητούμενη τιμή γίνονται λιγότερες, ενώ δεν είναι σπάνιο πολλοί ενδιαφερόμενοι να διεκδικούν ταυτόχρονα το ίδιο διαμέρισμα.

Για ένα καλό ακίνητο σε επιθυμητή περιοχή, η αναμονή ή η προσπάθεια διαπραγμάτευσης μπορεί πλέον να σημαίνει ότι το διαμέρισμα θα έχει ήδη δοθεί σε άλλον.

Η άνοδος μιας «κρυφής» αγοράς ακινήτων

Πίσω από τη μεγάλη πτώση των δημόσια διαθέσιμων αγγελιών κρύβεται και μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά.

Ολοένα περισσότερα διαμερίσματα στη Νέα Υόρκη δεν εμφανίζονται καθόλου σε μεγάλες πλατφόρμες όπως το StreetEasy. Μεσίτες και γραφεία δημιουργούν ιδιωτικά χαρτοφυλάκια από off-market ακίνητα και τα διαθέτουν μέσω προσωπικών δικτύων, απευθείας επαφών ή ειδικών υπηρεσιών πρόσβασης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο υποψήφιος ενοικιαστής μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει αρκετές χιλιάδες δολάρια μόνο και μόνο για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτή τη δεύτερη, λιγότερο ορατή αγορά.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση μιας 29χρονης εργαζόμενης στη διαφήμιση, η οποία αναζητούσε κατοικία και ενδιαφέρθηκε αρχικά για ένα ακίνητο μέσω StreetEasy. Αφού ενημερώθηκε ότι το συγκεκριμένο διαμέρισμα δεν ήταν πλέον διαθέσιμο, μεσίτης της πρότεινε εναλλακτικές κατοικίες που δεν είχαν δημοσιευθεί στην πλατφόρμα.

Για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές τις επιλογές, πλήρωσε 4.000 δολάρια. Τελικά βρήκε διαμέρισμα στο Brooklyn με ενοίκιο περίπου 60% χαμηλότερο από την αντίστοιχη τιμή της αγοράς.

Η περίπτωση αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα: η αγορά κατοικίας χωρίζεται σταδιακά σε δύο επίπεδα. Από τη μία βρίσκονται τα ακίνητα που εμφανίζονται δημοσίως και συγκεντρώνουν δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες ενδιαφερόμενους. Από την άλλη, υπάρχει ένα «κρυφό» απόθεμα διαμερισμάτων, στο οποίο έχουν πρόσβαση κυρίως όσοι γνωρίζουν τον κατάλληλο broker, διαθέτουν τις σωστές επαφές ή είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για να μπουν στο συγκεκριμένο δίκτυο.

Ο FARE Act και οι νέες ισορροπίες

Καθοριστικό ρόλο στις αλλαγές έχει παίξει ο Fairness in Apartment Rental Expenses Act (FARE Act), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2025.

Ο νόμος τροποποίησε ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς ενοικίων της Νέας Υόρκης. Στο παρελθόν, ήταν συνηθισμένο ο νέος ενοικιαστής να πληρώνει την αμοιβή του broker ακόμη κι όταν ο μεσίτης είχε προσληφθεί από τον ιδιοκτήτη.

Με το νέο πλαίσιο, την αμοιβή του μεσίτη καταβάλλει εκείνος που τον προσλαμβάνει. Επομένως, όταν ο ιδιοκτήτης επιλέγει broker για να βρει ενοικιαστή, δεν μπορεί να μεταφέρει αυτομάτως την προμήθεια στον άνθρωπο που θα μισθώσει το ακίνητο.

Η αλλαγή είχε άμεσο αποτέλεσμα. Το ποσοστό των ενοικιαστών που πλήρωνε μεσιτική προμήθεια υποχώρησε από 31% σε 15% μετά την εφαρμογή του νόμου.

Ωστόσο, η αγορά άρχισε να προσαρμόζεται. Παράλληλα με τη μείωση των παραδοσιακών προμηθειών, περιορίστηκε και ο αριθμός των δημόσιων αγγελιών, ενώ ορισμένοι brokers άρχισαν να δημιουργούν νέες υπηρεσίες γύρω από τα ακίνητα που δεν εμφανίζονται στις πλατφόρμες.

Τον Ιούνιο, οι δημόσια διαθέσιμες αγγελίες ήταν περίπου 31% λιγότερες σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Αυτό δημιουργεί ένα νέο δίλημμα. Ο νόμος περιόρισε μια σημαντική αρχική επιβάρυνση για πολλούς ενοικιαστές, αλλά η αγορά φαίνεται να αναζητεί νέους μηχανισμούς χρέωσης και διαμεσολάβησης.

Η στεγαστική πίεση και οι 200.000 κατοικίες

Οι αλλαγές εξελίσσονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Νέα Υόρκη βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις προσιτής κατοικίας στις ΗΠΑ.

Η δημοτική αρχή έχει θέσει ως στόχο την κατασκευή 200.000 προσιτών κατοικιών, επιχειρώντας να αυξήσει την προσφορά και να περιορίσει μέρος της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά.

Παράλληλα, το Rent Guidelines Board αποφάσισε τον Ιούνιο πάγωμα των αυξήσεων στα περίπου ένα εκατομμύριο διαμερίσματα με ελεγχόμενο ενοίκιο για νέα συμβόλαια ενός και δύο ετών που θα τεθούν σε ισχύ από τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν αλλάζουν άμεσα την πραγματικότητα για όσους αναζητούν σήμερα σπίτι στην ελεύθερη αγορά.

Οι υψηλές τιμές, η περιορισμένη προσφορά και η αυξανόμενη παρουσία μιας off-market αγοράς δημιουργούν συνθήκες εξαιρετικά χαμηλής διαφάνειας και έντονου ανταγωνισμού. Για έναν ενοικιαστή που δεν διαθέτει προσωπικό δίκτυο ή πρόσβαση σε εξειδικευμένους brokers, οι επιλογές μπορεί να είναι αισθητά λιγότερες από εκείνες που φαίνονται στην πραγματικότητα.

Η Νέα Υόρκη αντιμετώπιζε ανέκαθεν πρόβλημα προσιτής κατοικίας, όμως το σημερινό περιβάλλον προσθέτει μια νέα διάσταση: δεν αυξάνεται μόνο το κόστος του ενοικίου, αλλά γίνεται δυσκολότερη ακόμη και η πρόσβαση στην ίδια την πληροφορία για το ποια σπίτια είναι πραγματικά διαθέσιμα.

Με τη διάμεση τιμή στο Μανχάταν να έχει πλέον αγγίξει τα 5.000 δολάρια τον μήνα, το συγκεκριμένο επίπεδο κινδυνεύει να πάψει να αντιμετωπίζεται ως ακραίο. Εάν η προσφορά δεν ενισχυθεί και περισσότερα ακίνητα συνεχίσουν να μεταφέρονται στην off-market αγορά, ένα ποσό που μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε ως ψυχολογικό όριο μπορεί να εξελιχθεί στη νέα κανονικότητα της αγοράς ενοικίων του Μανχάταν.

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