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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι δεν πιστεύει πως η Κίνα και η Ρωσία βοηθούν «καθόλου» το Ιράν, προσθέτοντας ότι η Μόσχα και το Πεκίνο έχουν «τόσο πολλά να χάσουν» αν ενισχύσουν την Τεχεράνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε στο Truth Social ότι έχει δει σχόλια από τους επικριτές του και τους αντιπάλους του ότι η Κίνα και η Ρωσία βοηθούν το Ιράν. «Αν το κάνουν, είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, αλλά δεν πιστεύω ότι το κάνουν καθόλου. Έχουν τόσο πολλά να χάσουν, και θα το ξέραμε, και θα το ξέραμε πολύ γρήγορα», έγραψε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τον Ιούλιο ότι εμπιστεύεται την Κίνα και τη Ρωσία ότι δεν θα βοηθήσουν την Τεχεράνη στον πόλεμο στο Ιράν, αλλά προειδοποίησε ότι, αν αναμειγνύονταν, «θα ήταν πολύ κακό γι’αυτές».

Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται σε πόλεμο από τις 28 Φεβρουαρίου όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με δικά της πλήγματα στο Ισραήλ και κράτη του Κόλπου που φιλοξενούν βάσεις των ΗΠΑ. Στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν και τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχουν έκτοτε σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι και έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατομμυρίων.

Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν χαρακτηρίσει τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «ουδέτερους» κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

Η Μόσχα και το Πεκίνο διατηρούν στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη. Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να οδηγήσει σε μια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή, ενώ η Κίνα είχε καταδικάσει τις επιθέσεις της Ουάσινγκτον στην Τεχεράνη ως κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Ιράν.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ προειδοποίησε τον Σι να μην παρέχει υποστήριξη στο Ιράν όταν ο Κινέζος ηγέτης επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον, και έλαβε διαβεβαιώσεις ότι η Κίνα δεν θα το κάνει, είχε δηλώσει τότε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κίνα.

Η προειδοποίηση ήρθε εν μέσω δημοσιευμάτων ότι η Κίνα είχε προμηθεύσει το Ιράν με φορητούς πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας και ότι η Τεχεράνη είχε βρει με κινεζική βοήθεια τρόπους παράκαμψης των κυρώσεων στις πωλήσεις της πετρελαίου.

Τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ απέρριψε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο το Ιράν απέκτησε δορυφορικές εικόνες μιας βάσης στην Ιορδανία από κινεζικές οντότητες πριν από επίθεση τον Ιούλιο κατά την οποία σκοτώθηκαν εκεί τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί.

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