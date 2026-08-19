Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέστειλε αργά την Τρίτη, για τρεις ημέρες, την επιβολή δασμών 50% σε συγκεκριμένες εισαγωγές από τον Καναδά, λίγες μόλις ώρες πριν τα νέα μέτρα τεθούν σε ισχύ. Η απόφαση ήρθε μετά τις εμπορικές συνομιλίες που είχε με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, με τον Τραμπ να ανακοινώνει ότι Ουάσιγκτον και Οτάβα έχουν καταλήξει σε «συμφωνία», η οποία μένει να οριστικοποιηθεί σε επίπεδο εγγράφων.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η αναστολή αποφασίστηκε «με βάση το γεγονός ότι ο Καναδάς και οι ΗΠΑ, υπό την προϋπόθεση της οριστικοποίησης των εγγράφων, έχουν ΣΥΜΦΩΝΙΑ!».

Ο Τραμπ άφησε παράλληλα ανοικτό το ενδεχόμενο αναβίωσης του αγωγού Keystone XL, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι το έργο θα μπορούσε να «ξυπνήσει από τον τάφο». Πρόκειται για την επέκταση του δικτύου αγωγών που συνδέει τον Καναδά με τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ είχε εγκρίνει το έργο κατά την πρώτη προεδρική θητεία του, όμως ο Τζο Μπάιντεν ανακάλεσε την άδεια το 2021.

Δασμοί 50% σε καναδικά προϊόντα

Οι δασμοί 50% επρόκειτο να επιβληθούν σε σειρά καναδικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων μπαστούνια χόκεϊ, κρασί και πολλά ακόμη καταναλωτικά αγαθά. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανακοινώσει τα μέτρα τον περασμένο μήνα, κατηγορώντας τον Καναδά για εμπορικές διακρίσεις στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, των αλκοολούχων ποτών και των γαλακτοκομικών.

Η Ουάσιγκτον επέλεξε να ενεργοποιήσει το Section 338 του αμερικανικού Tariff Act του 1930, μια νομοθετική διάταξη που θεσπίστηκε την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης και έχει χρησιμοποιηθεί εξαιρετικά σπάνια, αν όχι ποτέ.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, οι νέοι δασμοί θα κάλυπταν καναδικές εισαγωγές αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων.

Το ποσό αποτελεί σχετικά μικρό μέρος των συνολικών εισαγωγών ύψους 382 δισ. δολαρίων που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ από τον Καναδά πέρυσι. Ωστόσο, ένας δασμός της τάξης του 50% θα μπορούσε να καταστήσει πολλά από τα συγκεκριμένα προϊόντα πρακτικά μη ανταγωνιστικά στην αμερικανική αγορά.

«Ένας δασμός 50% ουσιαστικά καθιστά ένα προϊόν οικονομικά ασύμφορο για πώληση σε μια συγκεκριμένη αγορά», δήλωσε στο CNBC ο Νταν Κέλι, πρόεδρος της Canadian Federation of Independent Business.

Πολλά από τα 103.000 μέλη της οργάνωσης εκτιμούν ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ουσιαστική διακοπή των πωλήσεών τους στις ΗΠΑ. Ορισμένες επιχειρήσεις, μάλιστα, είχαν ήδη διαπιστώσει ότι Αμερικανοί πελάτες ανέβαλλαν νέες παραγγελίες εν αναμονή των μέτρων.

Στο επίκεντρο και η USMCA

Ο Τραμπ έχει ήδη επιβάλει σειρά δασμών στον Καναδά και σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, μεταξύ των οποίων μέταλλα, ξυλεία και εξαρτήματα αυτοκινήτων. Είχε επίσης επιβάλει υψηλούς δασμούς επικαλούμενος ζητήματα διακίνησης ναρκωτικών, όμως τα συγκεκριμένα μέτρα ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο τον Φεβρουάριο.

Ορισμένοι από τους αμερικανικούς δασμούς προβλέπουν εξαιρέσεις για προϊόντα που συμμορφώνονται με τους όρους της τριμερούς εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ–Μεξικού–Καναδά, της USMCA.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι δεν προτίθεται να ανανεώσει τη συμφωνία, ενεργοποιώντας μια διαδικασία ετήσιων επανεξετάσεων και δημιουργώντας νέα αβεβαιότητα για το μέλλον των εμπορικών σχέσεων στη Βόρεια Αμερική.

Ο Νιλ Χέρινγκτον, ανώτερο στέλεχος του U.S. Chamber of Commerce αρμόδιο για την αμερικανική ήπειρο, προειδοποίησε ότι υψηλότεροι δασμοί θα έπλητταν και τις δύο οικονομίες, θα αύξαναν το κόστος για τα αμερικανικά νοικοκυριά και θα προκαλούσαν νέες αναταράξεις στις κρίσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Όπως επισήμανε, θα μπορούσαν επίσης να θέσουν σε κίνδυνο τα 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ που συνδέονται με το εμπόριο στο πλαίσιο της USMCA.

Διαβάστε επίσης

Ελον Μασκ: Από τα βιβλία στα δισεκατομμύρια – Η συνήθεια που καθόρισε την πορεία προς την κορυφή

Μύκονος: Ποια ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί το επόμενο διάστημα (pics)

Ρεύμα: Στα 160 ευρώ η τιμή της μεγαβατώρας με… ρελάνς από το φυσικό αέριο (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ