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Δύο πλοία που βρίσκονταν στα ανοικτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από drones και ένα από αυτά βυθίστηκε, ανακοίνωσε σήμερα ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ ο οποίος πρόσθεσε ότι θα καλέσει την πρεσβευτή της Ρωσίας μετά την “απαράδεκτη” αυτή επίθεση, για την οποία ενημέρωσε το ΝΑΤΟ.

Ένα αρχικό σήμα “ελήφθη στη 01:30 (τοπική ώρα) και αφορούσε ένα πλοίο που βρισκόταν σε κίνδυνο”, σημείωσε ο Ράντεφ στο Facebook εξηγώντας ότι το πλήρωμά του διασώθηκε. Το πλοίο, που έχει σημαία Μάλτας και ανήκει στην Ουκρανία, “χτυπήθηκε από τρία drones”, πρόσθεσε.

Στη συνέχεια “χτυπήθηκε ένα άλλο πλοίο” το οποίο “βυθίστηκε”, επεσήμανε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι “ένα μέλος του πληρώματος σώθηκε”.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε περίπου 24 χιλιόμετρα από τις βουλγαρικές ακτές..

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