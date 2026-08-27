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Οι λάτρεις της πληροφορικής Τανγκ Τζιε και Γιανγκ Ζιλίν ήταν απλώς δάσκαλος και μαθητής πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, με όνειρα να κατασκευάσουν μια μηχανή που θα μπορούσε να σκέφτεται σαν άνθρωπος. Σήμερα, είναι δύο από τους Κινέζους μεγιστάνες της τεχνητής νοημοσύνης, τους οποίους οι πρωτοπόροι της τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ παρακολουθούν με ανησυχία.

Ο Τανγκ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Tsinghua, συνίδρυσε την Z.AI, μία από τις εταιρείες που ακολουθούν στενά την Anthropic και την OpenAI σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες και την παγκόσμια χρήση. Ο Γιανγκ, τον οποίο ο Τανγκ είχε κάποτε προτείνει για το κορυφαίο ακαδημαϊκό βραβείο του πανεπιστημίου του, ηγείται μιας άλλης εταιρείας, της Moonshot AI. Κάθε εταιρεία αποτιμάται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ραγδαία άνοδος των κινεζικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης έχει πυροδοτήσει μια σειρά ερωτημάτων τόσο στη Σίλικον Βάλεϊ όσο και στην Ουάσιγκτον. Πώς κατάφεραν τα κινεζικά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης να φτάσουν τόσο μακριά τόσο γρήγορα; Από πού προήλθαν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τους; Μήπως εταιρείες όπως αυτές του Τανγκ και του Γιανγκ κλέβουν από αμερικανικά μοντέλα, και θα έπρεπε τα προϊόντα τους να απαγορευτούν για την προστασία της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας;

Οι σταδιοδρομίες του Τανγκ και του Γιανγκ δείχνουν ότι η προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης από την Κίνα δεν είναι κάτι ξαφνικό. Ο Τανγκ, 49 ετών, ασχολείται με τη μηχανική μάθηση εδώ και περίπου 25 χρόνια. Πριν από δέκα και πλέον έτη, συγκαταλεγόταν μεταξύ των Κινέζων ειδικών στην τεχνητή νοημοσύνη που βρίσκονταν ήδη στην πρώτη γραμμή της χρήσης υπολογιστών για εργασίες που μοιάζουν με ανθρώπινες, όπως η κατανόηση της γλώσσας και η αναγνώριση προσώπων.

Ο Τανγκ, ο Γιανγκ και οι συνάδελφοί τους ερευνητές — πολλοί από τους οποίους ξεκίνησαν στο Tsinghua και σε μερικά άλλα ιδρύματα — αποτελούν ένα εικονικό Σίλικον Βάλεϊ στα τεχνολογικά κέντρα της Κίνας. Η γνώση ρέει εύκολα μεταξύ τους χάρη σε μια κουλτούρα δημοσίευσης ερευνών και στην προτίμηση των Κινέζων προγραμματιστών για τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα, οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό δωρεάν για λήψη και τροποποίηση.

Για να καλύψουν τη διαφορά στην εποχή της γενεσιουργής τεχνητής νοημοσύνης, οι κινεζικές εταιρείες έχουν βασιστεί στον γνωστό συνδυασμό εφευρετικότητας και μίμησης, ο οποίος βρίσκεται επίσης πίσω από τις επιτυχίες της χώρας στους τομείς της ηλεκτρονικής, της αυτοκινητοβιομηχανίας και της πράσινης ενέργειας. Οι Κινέζοι προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης έφεραν πίσω στην πατρίδα τους επιστήμονες που είχαν εκπαιδευτεί στις ΗΠΑ και παρακολούθησαν στενά τις εξελίξεις στις ΗΠΑ.

Πιο αμφιλεγόμενα, ορισμένοι φαίνεται να έχουν «αποστάξει» αμερικανικά μοντέλα για να εκπαιδεύσουν τα δικά τους ταχύτερα, χρησιμοποιώντας μια διαδικασία κατά την οποία ένα νέο σύστημα μαθαίνει από ένα υπάρχον, θέτοντάς του εκατοντάδες χιλιάδες ερωτήσεις και αναλύοντας τις απαντήσεις.

Η Anthropic έχει κατηγορήσει κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Z.AI και Moonshot, ότι παραβιάζουν τις πολιτικές της με τη συμμετοχή τους σε αναλύσεις μεγάλης κλίμακας. Άτομα που εργάζονται σε κινεζικές εταιρείες ανάπτυξης μοντέλων αναγνωρίζουν ότι η «απόσταξη» είναι ευρέως διαδεδομένη παγκοσμίως και ότι ορισμένες κινεζικές εταιρείες ενδέχεται να τη χρησιμοποιούν πιο επιθετικά από τις αμερικανικές ομολόγους τους.

Ο Έλον Μασκ προέβλεψε τον Ιούνιο ότι η Κίνα δεν θα φτάσει το κορυφαίο μοντέλο Fable της Anthropic μέχρι το α’ τρίμηνο του 2027. Ο Ταν απάντησε στο X: «Δεν θα πάρει τόσο πολύ».

Αυτό το μήνα, η Z.AI κυκλοφόρησε το τελευταίο της μοντέλο GLM-5.3, αναφέροντας ότι έχει φτάσει στο επίπεδο του Mythos 5 της Anthropic όσον αφορά τις δυνατότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Η κινεζική κυβέρνηση θεωρεί από καιρό την τεχνητή νοημοσύνη και την επιστήμη των υπολογιστών ως σημαντικούς μοχλούς της οικονομικής ανάπτυξης και της εθνικής ασφάλειας. Η στρατηγική της για να καλύψει τη διαφορά περιλαμβάνει τόσο κρατική υποστήριξη όσο και ανταγωνισμό από τον ιδιωτικό τομέα. Το κράτος έχει επενδύσει σημαντικά ποσά στην έρευνα σε πανεπιστήμια όπως το Tsinghua και έχει χρηματοδοτήσει νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ η κεντρική και οι τοπικές κυβερνήσεις υπήρξαν από νωρίς πελάτες των υπηρεσιών αυτών των νεοφυών επιχειρήσεων.

Αφού η Anthropic παρουσίασε την άνοιξη το μοντέλο Mythos, το οποίο μπορεί να εντοπίζει κενά στην κυβερνοασφάλεια, ορισμένοι Κινέζοι αξιωματούχοι το παρομοίασαν με ένα πυρηνικό όπλο της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης.

Γνωρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να εμποδίσει τους ξένους να αποκτήσουν τα κορυφαία μοντέλα των ΗΠΑ, το Πεκίνο υποστηρίζει τους εγχώριους προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης μέσω ενός εθνικού ταμείου και χαλαρώνει τους κανόνες για να βοηθήσει τις νεοφυείς επιχειρήσεις να εισαχθούν στις δημόσιες αγορές.

Σχεδόν το ήμισυ των συνολικών επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου στην Κίνα κατευθύνθηκε προς την τεχνητή νοημοσύνη το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προήλθε από κρατικά ταμεία.

Ένας τελευταίος νεοεισερχόμενος στο «οικοσύστημα» που δημιούργησαν άτομα όπως ο Τανγκ και ο Γιανγκ ήταν η DeepSeek. Ο ιδρυτής της, ο Λιάνγκ Γουενφένγκ, ξεκίνησε στον τομέα της υπολογιστικής όρασης πριν από δύο δεκαετίες και στη συνέχεια ίδρυσε ένα hedge fund βασισμένο στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Το 2023, συνομίλησε με τον Τανγκ, ο οποίος αργότερα είπε στο προσωπικό του ότι εντυπωσιάστηκε από τους «διαφορετικούς τρόπους σκέψης» του Λιάνγκ. Εκείνη τη χρονιά, ο Λιανγκ αποσχίστηκε από το hedge fund του για να ιδρύσει την DeepSeek.

Στη συνάντηση της DeepSeek τον Μάιο, ο Λιανγκ ανέφερε ότι τα τσιπ υπολογιστών, και όχι οι άνθρωποι, αποτελούν το πιο κρίσιμο χάσμα μεταξύ των κινεζικών και των αμερικανικών εταιρειών. Ερευνητές σε κορυφαία εργαστήρια, όπως η Alibaba και η Z.AI, δήλωσαν ότι συχνά τους διατίθεται το ένα πέμπτο των τσιπ υψηλής τεχνολογίας που έχουν στη διάθεσή τους οι συνάδελφοί τους στην OpenAI και τη Google.

«Ενώ οι κινεζικές εταιρείες επιδιώκουν την απόλυτη αποδοτικότητα κόστους», δήλωσε αναλύτρια της Gavekal Technologies, «οι αμερικανικές εταιρείες, με πιο προηγμένα τσιπ και προθυμία να επενδύσουν κεφάλαια, ξοδεύουν πολύ περισσότερα σε έρευνα που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε καινοτομίες που θα αλλάξουν ριζικά το τοπίο».

Αρκετοί Κινέζοι προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν μοντέλα με 5 τρισεκατομμύρια έως 10 τρισεκατομμύρια παραμέτρους, ένας αριθμός που αποτελεί ένδειξη των δυνατοτήτων ενός μοντέλου. Οι ειδικοί του κλάδου εκτιμούν ότι τα πιο πρόσφατα μοντέλα της Anthropic έχουν περισσότερες από πέντε τρισεκατομμύρια παραμέτρους, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ο Τανγκ εκπαιδεύει το επόμενο κορυφαίο μοντέλο της Z.AI, το οποίο η ομάδα του ελπίζει ότι θα είναι ικανό να εκτελεί πολύπλοκες ερευνητικές εργασίες που διαρκούν εβδομάδες. «Όποιος καταφέρει πρώτος να ανεβάσει το τεχνολογικό όριο έστω και κατά μία ίντσα, θα επαναπροσδιορίσει το τι είναι εφικτό σε κάθε κλάδο», ανέφερε ο Τανγκ σε ένα σημείωμα προς τους υπαλλήλους τον Ιούλιο.

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