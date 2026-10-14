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Η 28η Οκτωβρίου 2026 είναι η πρώτη μεγάλη επίσημη αργία της νέας σχολικής χρονιάς και φέτος ημερολογιακά πέφτει Τετάρτη, χωρίς να δημιουργεί το κλασικό τριήμερο. Για όσους θέλουν, ωστόσο, να αξιοποιήσουν την εθνική επέτειο για μια μεγαλύτερη ανάπαυλα, η συγκεκριμένη θέση της στο ημερολόγιο επιτρέπει τη δημιουργία πενθήμερου με τη χρήση δύο ημερών άδειας.

Η ημέρα έχει διαφορετικές συνέπειες ανάλογα με το αν πρόκειται για εργαζόμενο στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα, αλλά και με το εάν η επιχείρηση στην οποία εργάζεται λειτουργεί νόμιμα κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Στον ιδιωτικό τομέα, η 28η Οκτωβρίου περιλαμβάνεται από το 2021 στις υποχρεωτικές αργίες. Κατά κανόνα, την ημέρα αυτή απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτών και η λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων.

Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις που επιτρέπεται από τη νομοθεσία να λειτουργούν τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες της εστίασης, του τουρισμού, υγειονομικές υπηρεσίες και άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα σε ημέρες αργίας.

Έτσι, για την πλειονότητα των επιχειρήσεων και των καταστημάτων η 28η Οκτωβρίου αποτελεί ημέρα διακοπής της λειτουργίας. Αντίθετα, όσες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα λειτουργίας κατά τις αργίες μπορούν να παραμείνουν ανοικτές και να απασχολήσουν το προσωπικό τους, με τους αντίστοιχους κανόνες αμοιβής.

Τι ισχύει στα σχολεία

Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί σχολική αργία. Οι μαθητές συμμετέχουν στις παρελάσεις και στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για την εθνική επέτειο, ενώ δεν εφαρμόζεται το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων.

Την προηγούμενη ημέρα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, πραγματοποιούνται οι εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία σε όλη τη χώρα. Την ίδια ημέρα πραγματοποιείται και η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Τι ισχύει στο Δημόσιο

Για τις δημόσιες υπηρεσίες, η 28η Οκτωβρίου είναι κατά κανόνα ημέρα αργίας. Εξαιρούνται εργαζόμενοι που υπηρετούν σε βάρδιες ή σε υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν σε 24ωρη βάση και δεν διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω της αργίας.

Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν

Το ύψος της αμοιβής για εργασία την 28η Οκτωβρίου εξαρτάται από την κατηγορία του εργαζομένου και από το εάν η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά ή όχι κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Για τους ημερομίσθιους εργαζομένους, προβλέπεται το συνηθισμένο ημερομίσθιο, μαζί με προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο για τις ώρες κατά τις οποίες απασχολήθηκαν την ημέρα της αργίας.

Για τους εργαζομένους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

Εάν πρόκειται για επιχείρηση που κανονικά δεν λειτουργεί κατά τις αργίες, αλλά ανοίξει κατ’ εξαίρεση και απασχολήσει προσωπικό στις 28 Οκτωβρίου, ο εργαζόμενος δικαιούται το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού του, καθώς και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για τις ώρες απασχόλησης.

Εάν, αντίθετα, πρόκειται για επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες, τότε στον μηνιαίο μισθωτό καταβάλλεται η προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου ημερομισθίου για τις ώρες που εργάστηκε.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα

Για έναν εργαζόμενο με μηνιαίες αποδοχές 1.000 ευρώ, το ημερομίσθιο με βάση το 1/25 διαμορφώνεται στα 40 ευρώ.

Εφόσον εργαστεί ολόκληρη την ημέρα σε επιχείρηση που λειτουργεί κανονικά κατά τις αργίες, η προσαύξηση 75% αντιστοιχεί σε 30 ευρώ επιπλέον.

Στην περίπτωση επιχείρησης που κανονικά παραμένει κλειστή κατά τις αργίες και λειτουργήσει έκτακτα, προστίθεται και το ποσό των 40 ευρώ που αντιστοιχεί στο 1/25 του μισθού. Έτσι, στο συγκεκριμένο ενδεικτικό παράδειγμα, η πρόσθετη αμοιβή φτάνει συνολικά τα 70 ευρώ.

Οι συγκεκριμένοι υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, καθώς το τελικό ποσό μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το ωράριο, τις ώρες απασχόλησης και τους όρους της εργασιακής σύμβασης.

Τι γίνεται όταν ο εργαζόμενος δεν εργαστεί

Για όσους δεν απασχοληθούν την ημέρα της υποχρεωτικής αργίας, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής.

Οι ημερομίσθιοι εργαζόμενοι που δεν θα εργαστούν επειδή η επιχείρηση παραμένει κλειστή για την αργία, χωρίς η μη απασχόληση να οφείλεται στους ίδιους, δικαιούνται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

Για τους εργαζομένους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δεν προβλέπεται επιπλέον αμοιβή πέρα από τον κανονικό μισθό τους.

Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση όσων βρίσκονται ήδη σε κανονική άδεια. Η 28η Οκτωβρίου δεν υπολογίζεται στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους. Με άλλα λόγια, η υποχρεωτική αργία δεν αφαιρείται από το υπόλοιπο των ημερών άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος.

Έτσι, η 28η Οκτωβρίου 2026 αποτελεί μεν μια ημέρα αργίας που φέτος δεν προσφέρει αυτόματα τριήμερο, επηρεάζει όμως άμεσα το εργασιακό καθεστώς, την αμοιβή όσων απασχοληθούν και τον υπολογισμό της ετήσιας άδειας.

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