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Μεγαλύτερο ποσό σύνταξης μπορούν να εξασφαλίσουν ασφαλισμένοι που εντοπίζουν και προσθέτουν «χαμένα» ένσημα, με το όφελος να διαμορφώνεται, ανάλογα με τους επιπλέον μήνες ή τα χρόνια ασφάλισης που θα αναγνωριστούν, από 40 έως και 153 ευρώ στο τελικό ποσό της σύνταξης.

Ενδεικτικά:

1. Ασφαλισμένος που αποχωρεί φέτος με συντάξιμες αποδοχές 2.995 ευρώ και εμφανίζει στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» 36 χρόνια ασφάλισης, ενώ διαθέτει ακόμη δύο χρόνια που δεν έχουν υπολογιστεί, λαμβάνει σύνταξη ύψους 1.639 ευρώ. Με την προσθήκη των δύο επιπλέον ετών, η σύνταξη για συνολικά 38 χρόνια ασφάλισης αυξάνεται στα 1.792 ευρώ, δηλαδή προκύπτει κέρδος 153 ευρώ από τα ένσημα που δεν είχαν καταχωριστεί.

2. Ασφαλισμένος που συνταξιοδοτείται φέτος με συντάξιμο μισθό 2.100 ευρώ και έχει καταχωρισμένα στο «ΑΤΛΑΣ» 39 έτη ασφάλισης, ενώ υπάρχουν ακόμη 12 μήνες που δεν έχουν ληφθεί υπόψη, δικαιούται σύνταξη 2.058 ευρώ. Με την προσμέτρηση του επιπλέον χρόνου, η σύνταξη για 40 έτη ασφάλισης διαμορφώνεται στα 2.145 ευρώ, δηλαδή αυξάνεται κατά 87 ευρώ.

3. Ασφαλισμένος με 33 χρόνια ασφάλισης καταχωρισμένα στο «ΑΤΛΑΣ», ο οποίος έχει επιπλέον εννέα μήνες που δεν έχουν υπολογιστεί και αποχώρησε με συντάξιμο μισθό 2.100 ευρώ, λαμβάνει σύνταξη 1.125 ευρώ για τα 33 έτη. Με την προσθήκη των εννέα μηνών, το ποσό ανέρχεται στα 1.165 ευρώ, δηλαδή αυξάνεται κατά 40 ευρώ.

Πώς γίνεται η αναζήτηση των χαμένων ενσήμων

Η διαδικασία για τον εντοπισμό ενσήμων που δεν έχουν καταχωριστεί ξεκινά με αίτηση προς τον ΕΦΚΑ. Το πρώτο στάδιο είναι ο έλεγχος του Αναλυτικού Ιστορικού Ασφάλισης, το οποίο υπάρχει ηλεκτρονικά για κάθε ασφαλισμένο μέσω του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» και επιτρέπει την εικόνα των περιόδων ασφάλισης που έχουν περαστεί στο σύστημα.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν κενά στον ασφαλιστικό χρόνο, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ και να ζητήσει την αναζήτηση και την καταχώριση των περιόδων που απουσιάζουν.

Αρχικά απαιτείται η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και ο έλεγχος του ασφαλιστικού ιστορικού. Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να εντοπίσει με ακρίβεια τα χρονικά διαστήματα που δεν εμφανίζονται, αναφέροντας τον εργοδότη, την περίοδο απασχόλησης και, εφόσον είναι διαθέσιμη η πληροφορία, τον αριθμό των ενσήμων που λείπουν.

Σε περιπτώσεις όπου έχει ήδη υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης και προκύπτει ότι υπάρχουν περίοδοι ασφάλισης οι οποίες δεν έχουν ψηφιοποιηθεί ή δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ», προβλέπεται ειδική διαδικασία. Ο ασφαλισμένος δηλώνει τον επιπλέον χρόνο μέσα στην ηλεκτρονική αίτηση και αποστέλλει τα σχετικά δικαιολογητικά μέσω του Ψηφιακού Δωματίου Επικοινωνίας στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ για έλεγχο, επιβεβαίωση και ψηφιακή καταχώριση.

Όσο περισσότερα στοιχεία διαθέτει ο ασφαλισμένος, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να εντοπιστεί ευκολότερα ο χρόνος ασφάλισης που λείπει.

Χρήσιμα δικαιολογητικά είναι:

Ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) και ο ΑΜΚΑ.

Τα στοιχεία του εργοδότη.

Η ακριβής ή κατά προσέγγιση περίοδος εργασίας.

Παλιά βιβλιάρια ενσήμων ή άλλα ασφαλιστικά έγγραφα.

Βεβαιώσεις εργοδότη και στοιχεία μισθοδοσίας.

Συμβάσεις εργασίας ή άλλα αποδεικτικά απασχόλησης.

Κάθε έγγραφο που αποδεικνύει ότι υπήρχε ασφαλιστέα εργασία στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνουν όσοι βρίσκονται κοντά στην έξοδο στη σύνταξη. Ένας χρόνος ασφάλισης που δεν έχει καταγραφεί μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αλλά και το τελικό ύψος της σύνταξης.

Σε κάθε περίπτωση, οι ασφαλισμένοι δεν θα πρέπει να περιμένουν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης για να αναζητήσουν τυχόν ελλείψεις στο ασφαλιστικό τους ιστορικό. Η έγκαιρη εξέταση των στοιχείων και η συγκέντρωση των απαραίτητων αποδεικτικών μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά τη διαδικασία.

Κρίσιμο ρόλο έχουν τα διαθέσιμα αποδεικτικά της εργασίας και της ασφάλισης, όπως ασφαλιστικά βιβλιάρια, ένσημα, βεβαιώσεις εργοδοτών, εκκαθαριστικά μισθοδοσίας και κάθε άλλο έγγραφο που τεκμηριώνει την απασχόληση και τον αντίστοιχο ασφαλιστικό χρόνο.

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