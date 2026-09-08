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Το χρονοδιάγραμμα καταβολής των ενισχύσεων προς συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους ξεκαθάρισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, βάζοντας τέλος στα σενάρια για πληρωμή του επιδόματος Χριστουγέννων στους εργαζομένους του Δημοσίου μέσα στο 2026.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, η ενίσχυση των δημοσίων υπαλλήλων θα βαρύνει τον δημοσιονομικό χώρο του 2027 και, επομένως, θα καταβληθεί τα Χριστούγεννα του 2027. Αντίθετα, οι συνταξιούχοι θα λάβουν την αυξημένη ενίσχυση των 400 ευρώ τον Νοέμβριο του 2026.

Ερωτηθείς γιατί το επίδομα Χριστουγέννων δεν χορηγείται άμεσα στους δημοσίους υπαλλήλους, ο υπουργός απάντησε ότι «δεν υπάρχει ο αντίστοιχος δημοσιονομικός χώρος τώρα», διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον σχεδιασμό για το 2027.

«Τα μέτρα δρομολογούνται και οριοθετούνται», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης, εξηγώντας ότι η στήριξη των Χριστουγέννων «θα αφορά τον δημοσιονομικό χώρο του 2027, άρα θα πάει στα Χριστούγεννα του 2027». Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι «δεν υπάρχουν υποσχετικές» και ότι οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με βάση τις διαθέσιμες δημοσιονομικές δυνατότητες.

Διαφορετικό είναι το χρονοδιάγραμμα για τους συνταξιούχους. Η ενίσχυση θα καταβληθεί τον Νοέμβριο του 2026, θα αυξηθεί από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά και θα καλύψει περίπου 270.000 περισσότερους δικαιούχους σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο δημοσιονομικός χώρος του 2026 κατευθύνεται στη συγκεκριμένη στήριξη των συνταξιούχων, ενώ η ενίσχυση των δημοσίων υπαλλήλων μεταφέρεται στο επόμενο οικονομικό έτος. «Το καθετί γίνεται τη στιγμή που μπορούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης απέκλεισε στην παρούσα φάση την ανακοίνωση πρόσθετων μέτρων, τονίζοντας ότι «ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι σε περίπτωση έκτακτου προβλήματος η κυβέρνηση μπορεί να παρέμβει, καθώς οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες προβλέπουν τη δυνατότητα προσαρμογής σε έκτακτες συνθήκες.

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