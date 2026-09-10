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Νέο κύκλο δωρεάν συμβουλευτικής για όσους βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας ή σχεδιάζουν αλλαγή επαγγελματικής πορείας ενεργοποιεί τον Σεπτέμβριο η ΔΥΠΑ, με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δράσεων σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και μέσω διαδικτύου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πρακτικές δεξιότητες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην αγορά εργασίας: από τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού βιογραφικού και την προετοιμασία για συνέντευξη έως την αξιοποίηση των social media, την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην επαγγελματική αναζήτηση.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 108 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής μέσα στον Σεπτέμβριο. Τα 86 θα γίνουν διά ζώσης σε 60 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) σε όλη τη χώρα, ενώ τα υπόλοιπα 22 θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, μέσω των e-Εργαστηρίων.

Οι δράσεις απευθύνονται σε ανθρώπους που επιθυμούν να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, να οργανώσουν αποτελεσματικότερα την αναζήτηση μιας νέας δουλειάς ή ακόμη και να εξετάσουν την προοπτική δημιουργίας δικής τους επιχείρησης.

Από το βιογραφικό και τη συνέντευξη έως την Τεχνητή Νοημοσύνη

Το περιεχόμενο των εργαστηρίων καλύπτει διαφορετικά στάδια της επαγγελματικής διαδρομής, με τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ να παρουσιάζουν πρακτικά εργαλεία και τεχνικές που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού βιογραφικού, αλλά και στην κατάλληλη προετοιμασία για μία συνέντευξη εργασίας. Πρόκειται για δύο από τα σημαντικότερα στάδια της διαδικασίας αναζήτησης απασχόλησης, καθώς συχνά καθορίζουν την πρώτη εικόνα που σχηματίζει ένας εργοδότης για τον υποψήφιο.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες μπορούν να εκπαιδευτούν στην αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων ως εργαλείου αναζήτησης εργασίας, καθώς και στην καλύτερη παρουσίαση της επαγγελματικής τους διαδρομής και των δεξιοτήτων τους.

Στις διαθέσιμες θεματικές περιλαμβάνονται:

Δημιουργία αποτελεσματικού βιογραφικού

Προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας

Τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική προσπάθεια

Σχεδιασμός επιχειρηματικού σχεδίου

Αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στην αναζήτηση εργασίας

Εμπλουτισμός βιογραφικού με δεξιότητες και γνωριμία με το ESCO

Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Business Model Canvas και σχεδιασμός επιχείρησης σε εννέα κινήσεις

Δημιουργία προσωπικής περιγραφής και ανάδειξη επαγγελματικής ιστορίας

Ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ανθεκτικότητα και προσαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον

Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη δημιουργία βιογραφικού

Η παρουσία της AI σε δύο διαφορετικές θεματικές δείχνει και τη σταδιακή μεταβολή των δεξιοτήτων που θεωρούνται χρήσιμες στην αγορά εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να μάθουν όχι μόνο πώς να συντάσσουν ένα παραδοσιακό CV, αλλά και πώς να χρησιμοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνηςγια να οργανώνουν και να παρουσιάζουν αποτελεσματικότερα το επαγγελματικό τους προφίλ.

Πώς γίνεται η συμμετοχή στα 86 διά ζώσης εργαστήρια

Τα 86 διά ζώσης εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε 60 ΚΠΑ2 σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ενδιαφερομένους εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Κάθε εργαστήριο θα έχει διάρκεια τριών ωρών, ενώ η ώρα έναρξης θα κυμαίνεται μεταξύ 09:00 και 11:00, ανάλογα με το ΚΠΑ2 που αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη δράση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποιείται με αποστολή email στο ΚΠΑ2 που διοργανώνει το εργαστήριο της επιλογής του ενδιαφερομένου.

Στο μήνυμα θα πρέπει να αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες και η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιείται με αυστηρή σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με την ημερομηνία αποστολής της αίτησης.

Η εγγραφή δεν θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο με την αποστολή του αιτήματος. Η θέση κατοχυρώνεται όταν ο ενδιαφερόμενος λάβει το σχετικό email επιβεβαίωσης από το αρμόδιο ΚΠΑ2.

Η συγκεκριμένη διαδικασία καθιστά σημαντική την έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα για τις θεματικές που συγκεντρώνουν μεγαλύτερη ζήτηση.

Τα 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια

Για όσους δεν μπορούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιπλέον 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διευρύνοντας ουσιαστικά την πρόσβαση στις δράσεις συμβουλευτικής ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

Κάθε online εργαστήριο θα διαρκεί δύο ώρες και θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 50 συμμετέχοντες.

Και σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται σειρά προτεραιότητας, με κριτήριο τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Η δυνατότητα εγγραφής θα παραμένει ενεργή μέχρι να συμπληρωθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις για κάθε θεματική ενότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν περιορίζονται σε μία μόνο επιλογή. Μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε περισσότερα από ένα εργαστήρια, εφόσον θέλουν να αναπτύξουν διαφορετικές δεξιότητες ή να παρακολουθήσουν τόσο θεματικές αναζήτησης εργασίας όσο και επιχειρηματικότητας.

Με τον νέο κύκλο δράσεων, η έμφαση μεταφέρεται από την απλή πληροφόρηση στην πρακτική προετοιμασία για τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Βιογραφικό, συνέντευξη, ψηφιακή παρουσία, επιχειρηματικότητα και AI συνθέτουν ένα πακέτο δεξιοτήτων που μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από ανέργους όσο και από όσους σχεδιάζουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα.

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