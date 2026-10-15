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Αλλαγή στον χρόνο και στον τρόπο εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών προωθεί ο ΕΦΚΑ για τους ελεύθερους επαγγελματίες που διατηρούν ταυτόχρονα μισθωτή απασχόληση. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι από το 2027 η διαδικασία δεν θα πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο, αλλά σε τριμηνιαία βάση, με στόχο να περιοριστεί ο χρόνος μεταξύ της δημιουργίας μιας οφειλής και της είσπραξής της.

Η νέα διαδικασία αφορά μη μισθωτούς, δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, οι οποίοι παράλληλα εργάζονται ως μισθωτοί. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ προετοιμάζουν τις απαραίτητες τεχνικές και διοικητικές αλλαγές, ώστε η νέα εκκαθάριση να μπορεί να εφαρμοστεί από τις αρχές του επόμενου έτους. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η πλήρης εφαρμογή να μετατεθεί για μεταγενέστερο χρόνο μέσα στο 2027.

Από την ετήσια στην τριμηνιαία εκκαθάριση

Σήμερα, η εκκαθάριση πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα ο τελικός υπολογισμός των εισφορών να γίνεται αρκετό διάστημα μετά την περίοδο κατά την οποία δημιουργήθηκαν οι σχετικές υποχρεώσεις.

Με το νέο μοντέλο, ο υπολογισμός θα γίνεται κάθε τρεις μήνες. Έτσι, όσοι προκύπτει ότι έχουν χρεωστικό υπόλοιπο θα καλούνται να το καταβάλλουν πολύ νωρίτερα και όχι να περιμένουν την ετήσια εκκαθάριση και την εξόφληση σε περισσότερες δόσεις.

Η αλλαγή αυτή μεταφέρει ουσιαστικά το βάρος της τακτοποίησης των οφειλών σε συχνότερα χρονικά διαστήματα. Για τους ασφαλισμένους σημαίνει ότι οι διαφορές στις εισφορές τους θα εντοπίζονται νωρίτερα, ενώ για τον ΕΦΚΑ δημιουργείται η δυνατότητα ταχύτερης είσπραξης των ποσών που προκύπτουν από την εκκαθάριση.

Ο κίνδυνος για την ασφαλιστική ενημερότητα

Η συχνότερη εκκαθάριση δημιουργεί, παράλληλα, αυστηρότερο πλαίσιο για όσους δεν εξοφλούν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους. Ένας ασφαλισμένος που θα εμφανίζει χρεωστικό υπόλοιπο θα πρέπει να το τακτοποιεί μέσα στο νέο χρονικό πλαίσιο.

Σε διαφορετική περίπτωση, η συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μπορεί να επηρεάσει την ασφαλιστική ενημερότητα, αλλά και την ασφαλιστική ικανότητα, ανάλογα με την περίπτωση.

Χρεωστικό υπόλοιπο προκύπτει όταν οι εισφορές που έχουν καταβληθεί μέσω της μισθωτής απασχόλησης δεν επαρκούν για να καλύψουν το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική υποχρέωση του μη μισθωτού.

Αντίστροφα, όταν οι καταβληθείσες εισφορές είναι υψηλότερες από εκείνες που τελικά απαιτούνται, προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο, το οποίο αφορά ποσά που έχουν καταβληθεί επιπλέον.

Ποιοι επηρεάζονται

Το νέο μοντέλο αφορά ειδικά όσους συνδυάζουν μη μισθωτή και μισθωτή δραστηριότητα. Πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες οι οποίοι, παράλληλα με τη δική τους επαγγελματική ή αγροτική δραστηριότητα, απασχολούνται και ως μισθωτοί.

Το συγκεκριμένο καθεστώς ισχύει από τον Ιανουάριο του 2020. Με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο, ο παράλληλα απασχολούμενος μη μισθωτός μπορεί να απαλλάσσεται από την καταβολή πρόσθετων εισφορών ως μη μισθωτός, εφόσον οι εισφορές που καταβάλλονται από τον ίδιο και τον εργοδότη μέσω της μισθωτής εργασίας φτάνουν τουλάχιστον στο επίπεδο που αντιστοιχεί στη 2η ασφαλιστική κατηγορία.

Η εκκαθάριση είναι αυτή που προσδιορίζει τελικά εάν οι καταβληθείσες εισφορές καλύπτουν την προβλεπόμενη υποχρέωση ή εάν προκύπτει διαφορά προς πληρωμή ή επιστροφή.

Στα 300 ευρώ η 2η ασφαλιστική κατηγορία

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών για κύρια ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη που αντιστοιχούν στη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία ανέρχονται συνολικά σε 300 ευρώ τον μήνα.

Με την τριμηνιαία εκκαθάριση, ο ΕΦΚΑ θα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει νωρίτερα τις περιπτώσεις στις οποίες οι καταβολές μέσω της μισθωτής απασχόλησης δεν καλύπτουν την απαιτούμενη εισφορά. Ο ασφαλισμένος, από την πλευρά του, θα ενημερώνεται νωρίτερα για τυχόν ποσό που πρέπει να καταβάλει.

Η αλλαγή επομένως δεν αφορά μόνο τον χρόνο υπολογισμού. Συνδέεται με μια ευρύτερη προσπάθεια για συχνότερη παρακολούθηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ταχύτερη είσπραξη των χρεωστικών διαφορών και πιο άμεση εικόνα τόσο για τον ΕΦΚΑ όσο και για τους ασφαλισμένους.

Στην πράξη, το ζητούμενο για τον φορέα είναι η μετάβαση από μια διαδικασία που λειτουργεί με σημαντική χρονική καθυστέρηση σε ένα μοντέλο τακτικής εκκαθάρισης και πληρωμής, περιορίζοντας το ενδεχόμενο να συσσωρεύονται οφειλές μέχρι την επόμενη ετήσια εκκαθάριση.

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