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Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχους και άλλους δικαιούχους, με την πληρωμή να πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς την υποβολή αίτησης. Ωστόσο, η καταβολή του επιδόματος συνδέεται με συγκεκριμένα ηλικιακά και άλλα κριτήρια, γεγονός που σημαίνει ότι δεν το δικαιούνται όλοι οι συνταξιούχοι.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι οι συνταξιούχοι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Όσοι βρίσκονται κάτω από το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο αποκλείονται από την καταβολή, ανεξάρτητα από τα χρόνια ασφάλισής τους.

Εξαίρεση προβλέπεται για τους δικαιούχους σύνταξης χηρείας, για τους οποίους το ηλικιακό όριο μειώνεται στα 60 έτη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν ταυτόχρονα δική τους σύνταξη.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα χωρίς ηλικιακό περιορισμό

Για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων δεν προβλέπεται ηλικιακό όριο. Συγκεκριμένα, στην ενίσχυση περιλαμβάνονται οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι δικαιούχοι ιδρυματικού επιδόματος και τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ.

Στις κατηγορίες αυτές εντάσσονται επίσης εργαζόμενοι που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση συγκεκριμένης ηλικίας.

Πώς θα καταβληθούν τα 400 ευρώ

Η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου, με τα χρήματα να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Δεν απαιτείται αίτηση ή άλλη ενέργεια για την καταβολή του ποσού, καθώς η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για την επιλεξιμότητά τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

Το βασικό στοιχείο που πρέπει να προσέξουν οι συνταξιούχοι είναι ότι η λήψη σύνταξης δεν συνεπάγεται αυτομάτως και δικαίωμα στο επίδομα. Καθοριστικό ρόλο έχουν η ηλικία και η ένταξη σε μία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες δικαιούχων.

Έτσι, ενόψει της πληρωμής στα τέλη Νοεμβρίου, όσοι αναμένουν την οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να ελέγξουν εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη δική τους περίπτωση.

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