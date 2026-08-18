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Περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους έχουν το φθινόπωρο διπλό «ραντεβού» με την επιστροφή ενοικίου. Οι πρώτες πληρωμές προγραμματίζονται για τον Σεπτέμβριο και θα καλύψουν αναδρομικά τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2024, ενώ θα ακολουθήσει δεύτερη καταβολή έως το τέλος Νοεμβρίου, η οποία θα αφορά τα μισθώματα του 2025.

Το συνολικό όφελος διαφοροποιείται ανάλογα με το αν οι δικαιούχοι είχαν λάβει ή όχι την επιστροφή ενός ενοικίου τον Νοέμβριο του 2025. Έτσι, η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει σε ποσό που αντιστοιχεί έως και σε τρία ή τέσσερα μηνιαία ενοίκια, από τα συνολικά 24 που κατέβαλαν κατά τη διετία 2024-2025.

Για τις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο, οι δικαιούχοι χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες.

Όσοι είχαν εισπράξει τον Νοέμβριο του 2025 την επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024, καθώς πληρούσαν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, θα λάβουν τώρα ένα επιπλέον ποσό ίσο με το 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου του 2024.

Αντίθετα, όσοι δεν είχαν λάβει τότε την επιστροφή –για παράδειγμα επειδή το εισόδημά τους ξεπερνούσε τα προβλεπόμενα όρια– θα εισπράξουν αναδρομικά ποσό που αντιστοιχεί στα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν μέσα στο 2024. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δημόσιων λειτουργών, η επιστροφή ενοικίου χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Στη συνέχεια, έως το τέλος Νοεμβρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στα ενοίκια του 2025. Κατά κανόνα, το ποσό θα ισούται με τα 2/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος. Εφόσον, όμως, ο δικαιούχος λαμβάνει ταυτόχρονα και την επιστροφή ενός ενοικίου για την κύρια κατοικία του, η πρόσθετη ενίσχυση θα περιορίζεται στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος, ώστε το συνολικό όφελος να αντιστοιχεί σε δύο ενοίκια.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της ενίσχυσης

Στη λίστα των δικαιούχων περιλαμβάνονται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι υπηρέτησαν, έστω και για μέρος του έτους αναφοράς, σε δημόσια σχολική μονάδα που βρίσκεται σε περιοχή η οποία καλύπτεται από το μέτρο.

Δικαιούχοι είναι επίσης γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, αγροτικοί και προσωπικοί γιατροί, καθώς και γιατροί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νοσοκομεία, δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Ψυχικής Υγείας και ΤΟΜΥ.

Στο μέτρο εντάσσονται ακόμη το τακτικό και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, το βοηθητικό υγειονομικό και παραϊατρικό προσωπικό, όπως επίσης οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Καλύπτεται και η δεύτερη κατοικία

Η οικονομική ενίσχυση δεν αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις στις οποίες το ενοικιαζόμενο ακίνητο έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία. Στο μέτρο μπορούν να ενταχθούν και εργαζόμενοι οι οποίοι διατηρούν μισθωμένη δεύτερη κατοικία στην περιοχή όπου υπηρετούν, ενώ η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται αλλού.

Από το 2025 και για κάθε επόμενο έτος, η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 2/12 του συνολικού ποσού των ενοικίων που καταβλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. Εάν ο δικαιούχος άλλαξε κατοικία κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονιάς, στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη τα μισθώματα που καταβλήθηκαν για όλες τις κατοικίες που πληρούν τις προϋποθέσεις του μέτρου.

Για όσους δικαιούνται ταυτόχρονα και την ήδη υφιστάμενη επιστροφή ενός ενοικίου, η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση περιορίζεται στο 1/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος.

Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως για κάθε έτος καταβολής ενοικίων. Το ανώτατο αυτό ποσό αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί του δικαιούχου και του ή της συζύγου.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η συγκεκριμένη προσαύξηση εφαρμόζεται ξεχωριστά για καθέναν από τους δύο γονείς, ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη ισχύει και για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.

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