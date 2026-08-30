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Μπορεί τα προηγούμενα χρόνια οι μισθοί κατά μέσο όρο να αυξήθηκαν κατά 7%, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ποσοστό του πληθωρισμού, όμως από πέρυσι αυξάνονται με χαμηλές ταχύτητες, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας που προκαλούν στις επιχειρήσεις οι διεθνείς εξελίξεις. Βέβαια ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έφτασε τα 1.516 ευρώ, ξεπερνώντας τον κυβερνητικό στόχο για μέσο μισθό 1.500 ευρώ, ωστόσο ένας στους τρεις μισθωτούς εξακολουθεί να λαμβάνει μηνιαίως έως 1.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνη μόνο 126.963 (5,16%) λαμβάνουν μισθό 2.001-2.500 ευρώ, ενώ ακόμα λιγότεροι, 112.075 εργαζόμενοι, το 4,55% των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνουν μισθό άνω των 3.000 ευρώ.

Ετσι, εκτός από το καλά αμειβόμενο 10%, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ για τους μισθούς στην Ελλάδα, οι μέσοι μισθοί των εργαζομένων παραμένουν καθηλωμένοι.

Η εικόνα δεν πρόκειται να αλλάξει καθώς, όπως εκτιμούν οι οικονομολόγοι, οι μέσοι μισθοί το 2026 δεν θα αυξηθούν πάνω από 1,5%, εφόσον οι εργοδότες επιλέγουν να κινηθούν συντηρητικά λόγω των διεθνών εξελίξεων, ενώ και το 2027 οι μισθολογικές αυξήσεις θα κινηθούν πέριξ του ποσοστού της ανάπτυξης (1,8%). Την ίδια ώρα ο πληθωρισμός καταγράφει ανοδική πορεία και αναμένεται να κλείσει στο 4% για την τρέχουσα χρονιά, «ροκανίζοντας» το καθαρό εισόδημα των μισθωτών.

Σημειώνουμε ότι κυβερνητικός στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει την 1η Απριλίου 2027 στα 950 ευρώ από 920 ευρώ σήμερα (αύξηση περίπου 3,4%), χωρίς να αποκλείεται μετάθεση της ημερομηνίας νωρίτερα (λόγω εκλογών), καθώς και μια μεγαλύτερη αύξηση για να καλυφθεί μέρος του πληθωρισμού.

Σχολιάζοντας τις μισθολογικές αυξήσεις, ο γενικός γραμματέας Απασχόλησης Νίκος Μηλαπίδης εμφανίζεται αισιόδοξος ότι η μείωση της αβεβαιότητας και η σταθεροποίηση του διεθνούς σκηνικού θα οδηγήσει σε υψηλότερους μισθούς.

«Ο μισθός της πλήρους απασχόλησης, που έχει ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ, αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία της αγοράς εργασίας καθώς η πλήρης απασχόληση προσεγγίζει το 80%. Σε κάθε μισθολογική αύξηση, είτε πρόκειται για τον κατώτατο μισθό είτε για τον μέσο, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και την αντοχή των επιχειρήσεων οι οποίες, ειδικά οι μικρές που πρωταγωνιστούν λόγω της δομής της ελληνικής οικονομίας, πιέζονται λόγω του κόστους των πρώτων υλών και της ενέργειας. Από την πλευρά μας δίνουμε κίνητρα, όπως είναι η διευκόλυνση σύναψης περισσότερων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η μείωση των εισφορών τουλάχιστον κατά μισή ποσοστιαία μονάδα το 2027, που θα δώσουν ώθηση στις προσλήψεις. Επιπλέον, μείωση των φορολογικών συντελεστών θα αυξήσει το καθαρό εισόδημα των μισθωτών οι οποίοι -οφείλουμε να το ομολογήσουμε- βλέπουν τις όποιες αυξήσεις παίρνουν να ψαλιδίζονται από τον πληθωρισμό. Κλειδί στην αύξηση των μισθών είναι η σταθεροποίηση της διεθνούς κατάστασης που θα οδηγήσει και σε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Προσωπικά διατηρώ την αισιοδοξία ότι η χρονιά θα κλείσει με καλύτερους μισθούς και καλύτερες αποδόσεις στα μεγέθη της οικονομίας», τονίζει ο κ. Μηλαπίδης.

Οι τριετίες

Tην ίδια ώρα χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα δουν για πρώτη φορά στην τσέπη τους και την προσαύξηση από τις τριετίες οι οποίες «ξεπάγωσαν» από την 1/1/2024. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν τα τελευταία χρόνια (από το 2024) την 1/1/2027 θα «χτίσουν» την πρώτη τους τριετία και θα δικαιούνται προσαύξηση 10% επί του μισθού τους.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος χωρίς προϋπηρεσία και αμοιβή με τον κατώτατο μισθό των 920 ευρώ θα δικαιούται προσαύξηση 10% και νέο μισθό 1.012 ευρώ, ο οποίος εντός του 2027 μετά την ετήσια αύξηση θα ανέλθει τουλάχιστον στα 1.045 ευρώ.

Θυμίζουμε ότι για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας προβλέπεται προσαύξηση 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις (3) τριετίες, δηλαδή συνολικά συν 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.

Σημειώνουμε ότι οι παλαιότεροι εργαζόμενοι που είχαν προσληφθεί πριν από τις 14/2/2012, οπότε και πάγωσαν με το δεύτερο μνημόνιο οι τριετίες, συνέχισαν να «κτίζουν» σταδιακά τις τριετίες τους μετά από την 1η/1/2024.

Επίσης, σύμφωνα με τον νόμο, το ξεπάγωμα των τριετιών θα ανασταλεί το 2027 αν η ανεργία σκαρφαλώσει στο 10%, ενδεχόμενο που έχει απομακρυνθεί πλέον, καθώς το ποσοστό της ανεργίας έχει υποχωρήσει κάτω από το 9%.

Οι συλλογικές συμβάσεις

Στο πεδίο των συλλογικών συμβάσεων που παίζουν καταλυτικό ρόλο στην αύξηση των μισθών, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των μισθωτών που καλύπτονται από κλαδική σύμβαση εργασίας, οδηγώντας σε περαιτέρω αύξηση των αμοιβών τους, με στόχο να προσεγγίσει το 80%, όπως απαιτεί η Ε.Ε. από περίπου 30% που υπολογίζεται σήμερα.

Aυτή η προσδοκία ανταποκρίνεται εν μέρει στην πραγματικότητα, καθώς μόνο μία στις τρεις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που υπογράφηκαν το πρώτο τετράμηνο του 2026 (ποσοστό 37,2%) προέβλεπε μισθολογική αύξηση – και μάλιστα συγκρατημένη σε σχέση με το 2025. Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του ΚΕΠΕ, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας έφτασαν τις 86, σαφώς περισσότερες σε σύγκριση με το 2025. Πάντως η εξέλιξη κρίνεται θετική, καθώς οι μισθολογικές αυξήσεις που δόθηκαν ήταν λίγο υψηλότερες σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα έτη. Επιπλέον, ο αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις έχει αυξηθεί.

Ηδη περισσότεροι από 600.000 εργαζόμενοι καλύπτονται πλέον με όρους συλλογικών συμβάσεων. Είναι χαρακτηριστική η σύναψη νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε μια σειρά κλάδων της οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η εστίαση, τα ζαχαρώδη προϊόντα, τα πετρελαιοειδή, η καπνοβιομηχανία, η αρτοποιία, καθώς και οι τεχνολόγοι και επιστήμονες τροφίμων. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρησιακές συμβάσεις καλύπτουν μόνο ένα μικρό ποσοστό, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνη, το δεκάμηνο του 2025 υπογράφηκαν 170 επιχειρησιακές συμβάσεις που κάλυπταν 88.208 εργαζομένους. Από αυτές οι 97, που κάλυπταν 51.944 εργαζομένους (58,9% του συνόλου), δεν προέβλεπαν κάποια μισθολογική αύξηση, ενώ οι υπόλοιποι 36.264 εργαζόμενοι (41,1% του συνόλου) έλαβαν κατά μέσο όρο αύξηση 6,8%.

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