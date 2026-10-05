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Η αποχώρηση από την αγορά εργασίας δεν σημαίνει το ίδιο χρονικό διάστημα ζωής με σύνταξη για όλους τους Ευρωπαίους. Σε ορισμένες χώρες οι πολίτες απολαμβάνουν περισσότερες από δύο δεκαετίες συνταξιοδοτικής περιόδου, ενώ σε άλλες η διάρκεια παραμένει αισθητά μικρότερη, δημιουργώντας μεγάλες αποκλίσεις στον ευρωπαϊκό χάρτη.

Τα νέα στοιχεία για τα έτη συνταξιοδότησης αποτυπώνουν τις διαφορετικές πραγματικότητες που διαμορφώνονται ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής, τα όρια ηλικίας και τις συνθήκες εξόδου από την εργασία.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι άνδρες αναμένεται να περάσουν κατά μέσο όρο 18,4 χρόνια στη σύνταξη, ενώ για τις γυναίκες η αντίστοιχη περίοδος αυξάνεται στα 21,8 χρόνια. Η διαφορά αυτή αντανακλά κυρίως το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής των γυναικών, αλλά και τις διαφορετικές διαδρομές που ακολουθούν άνδρες και γυναίκες στην αγορά εργασίας.

Η Ελλάδα στις χώρες με τη μεγαλύτερη διάρκεια σύνταξης

Η Ελλάδα καταγράφεται μεταξύ των χωρών όπου οι πολίτες παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη συνταξιοδότηση.

Οι Έλληνες άνδρες συνταξιούχοι αναμένεται να λαμβάνουν σύνταξη για περίπου 21 χρόνια, επίδοση υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην κορυφή βρίσκεται το Λουξεμβούργο, όπου η διάρκεια συνταξιοδότησης για τους άνδρες φτάνει περίπου τα 22 χρόνια. Υψηλές επιδόσεις καταγράφονται επίσης στη Γαλλία και τη Σλοβενία, με 20,7 χρόνια, στην Ελβετία με 20,4 χρόνια και στη Μάλτα με 20,2 χρόνια.

Αντίθετα, τη μικρότερη διάρκεια συνταξιοδότησης μεταξύ των χωρών της ΕΕ εμφανίζουν η Βουλγαρία και η Ουγγαρία, όπου οι άνδρες παραμένουν στη σύνταξη περίπου 14,7 χρόνια. Κάτω από το όριο των 16 ετών κινούνται επίσης η Λετονία, η Ρουμανία και η Λιθουανία.

Η εικόνα παρουσιάζει ενδιαφέρον και στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης. Με εξαίρεση τη Γερμανία, οι άνδρες στις υπόλοιπες μεγάλες χώρες της ηπείρου εμφανίζουν διάρκεια συνταξιοδότησης υψηλότερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Στη Γερμανία, αντίθετα, η περίοδος μετά την εργασία είναι κατά 1,1 έτος μικρότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Οι γυναίκες παραμένουν περισσότερα χρόνια στη σύνταξη

Ένα σταθερό χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών στοιχείων είναι το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι γυναίκες περνούν περισσότερα χρόνια στη σύνταξη σε σχέση με τους άνδρες, με τη μέση διαφορά να διαμορφώνεται στα 3,4 χρόνια.

Ο βασικός λόγος είναι το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής των γυναικών, το οποίο μεταφράζεται σε μεγαλύτερη διάρκεια λήψης συνταξιοδοτικών παροχών.

Στην Ελλάδα, όπως και στη Σλοβενία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, οι γυναίκες αναμένεται να παραμένουν στη σύνταξη για περισσότερα από 22 χρόνια.

Η ιδιαίτερη περίπτωση της Τουρκίας

Ξεχωριστή θέση στις συγκρίσεις καταλαμβάνει η Τουρκία, όπου τα στατιστικά στοιχεία εμφανίζουν ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια συνταξιοδότησης.

Οι άνδρες εμφανίζονται να περνούν περίπου 27,3 χρόνια στη σύνταξη, ενώ οι γυναίκες περίπου 34,5 χρόνια.

Η εικόνα αυτή συνδέεται με τα χαμηλότερα επίσημα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, τα οποία το 2024 διαμορφώνονταν στα 52 έτη για τους άνδρες και στα 49 έτη για τις γυναίκες.

Ωστόσο, η πραγματική εικόνα διαφοροποιείται, καθώς η μέση ηλικία αποχώρησης από την αγορά εργασίας είναι σημαντικά υψηλότερη και ξεπερνά τα 60 έτη.

Η μεγάλη πρόκληση των συντάξεων

Πέρα από τη διάρκεια ζωής μετά την εργασία, το μεγάλο ζήτημα για τα ευρωπαϊκά ασφαλιστικά συστήματα αφορά την οικονομική επάρκεια των συνταξιούχων.

Ιδιαίτερη πρόκληση παραμένει το χάσμα στις συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο στις χώρες του ΟΟΣΑ φτάνει κατά μέσο όρο το 23%.

Η διαφορά αυτή συνδέεται με τις χαμηλότερες αποδοχές που συχνά έχουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, τα διαστήματα αποχής από την εργασία λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και τη διαφορετική συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.

Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει τη γήρανση του πληθυσμού και την πίεση στα ασφαλιστικά συστήματα, η διάρκεια της συνταξιοδότησης αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Δεν αφορά μόνο τα χρόνια ζωής μετά την εργασία, αλλά και τη δυνατότητα των πολιτών να διατηρούν ένα επαρκές επίπεδο οικονομικής ασφάλειας σε αυτή τη φάση.

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