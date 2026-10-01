Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις πιέσεις που δέχεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς ανταγωνιστικές πιέσεις, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησαν στην έγκριση νέων μέτρων για την ενίσχυση των βαριών βιομηχανιών μέσω επιπλέον δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών CO2.

Η απόφαση αφορά την περίοδο 2026-2030 και προβλέπει την παροχή επιπλέον 121 εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ενεργοβόρους κλάδους. Η παρέμβαση στοχεύει στη μείωση του κόστους που δημιουργεί το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας εταιρειών που αντιμετωπίζουν υψηλότερες επιβαρύνσεις σε σχέση με παραγωγούς εκτός Ευρώπης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η συγκεκριμένη κίνηση μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου 8,25 δισ. ευρώ από το κόστος αγοράς δικαιωμάτων άνθρακα για τις επιχειρήσεις.

Ποιες βιομηχανίες εντάσσονται στο μέτρο

Τα επιπλέον δικαιώματα αφορούν κυρίως κλάδους με υψηλή κατανάλωση ενέργειας, οι οποίοι έχουν δεχθεί ισχυρές πιέσεις τα τελευταία χρόνια από την αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που αναμένεται να επωφεληθούν βρίσκονται οι χημικές βιομηχανίες, οι εταιρείες επεξεργασίας μετάλλων, καθώς και οι παραγωγοί γυαλιού και κεραμικών προϊόντων.

Οι συγκεκριμένοι κλάδοι θεωρούνται κρίσιμοι για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς αποτελούν τη βάση πολλών αλυσίδων παραγωγής, από την κατασκευή βιομηχανικών προϊόντων έως την πράσινη μετάβαση και τις νέες τεχνολογίες.

Η παρέμβαση της ΕΕ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προειδοποιούν ότι το κόστος ενέργειας και οι αυστηροί περιβαλλοντικοί κανόνες περιορίζουν τη δυνατότητά τους να ανταγωνιστούν εταιρείες από περιοχές όπου δεν εφαρμόζονται αντίστοιχα συστήματα τιμολόγησης άνθρακα.

Η ισορροπία ανάμεσα στην πράσινη μετάβαση και τη βιομηχανική προστασία

Το ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) αποτελεί έναν από τους βασικούς μηχανισμούς της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Μέσω του συστήματος, οι βιομηχανίες που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα υποχρεούνται να αγοράζουν δικαιώματα εκπομπής, δημιουργώντας ένα οικονομικό κίνητρο για επενδύσεις σε καθαρότερες τεχνολογίες.

Παράλληλα, η ΕΕ διατηρεί έναν μηχανισμό δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων για συγκεκριμένους κλάδους, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος μεταφοράς παραγωγής σε χώρες με χαμηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, το φαινόμενο που είναι γνωστό ως «διαρροή άνθρακα».

Η νέα απόφαση, ωστόσο, δημιουργεί μια προσωρινή εξαίρεση, καθώς αυξάνει τις δωρεάν άδειες σε μια περίοδο όπου ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε σταδιακή μείωσή τους.

Ο στόχος των ευρωπαϊκών αρχών είναι να δοθεί χρόνος στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, χωρίς όμως να ανατραπεί η μακροπρόθεσμη πορεία προς τη μείωση των εκπομπών.

Οι επόμενες διαπραγματεύσεις για το ETS

Η τελική μορφή των κανόνων θα διαμορφωθεί μέσα από διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η διαδικασία αναμένεται να κινηθεί με ταχείς ρυθμούς, καθώς η ΕΕ επιδιώκει να ολοκληρώσει τη συμφωνία μέσα στο ίδιο έτος και να δημιουργήσει σαφές πλαίσιο για τις επιχειρήσεις πριν από την έναρξη της νέας περιόδου εφαρμογής.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εξετάζουν μια ευρύτερη αναμόρφωση του ETS, με ορίζοντα συμφωνίας το 2027.

Η μεταρρύθμιση αναμένεται να καθορίσει τη νέα ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για ταχύτερη μείωση των εκπομπών και στην προσπάθεια προστασίας της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης.

Για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας χωρίς υποχώρηση στους κλιματικούς στόχους. Η νέα κατανομή δικαιωμάτων άνθρακα αποτελεί ένα προσωρινό εργαλείο στήριξης, ενώ η μακροπρόθεσμη πρόκληση παραμένει η μετάβαση σε ένα μοντέλο χαμηλών εκπομπών με βιώσιμο κόστος παραγωγής.

Διαβάστε ακόμη

Μίλτος Φοροζίδης: Πού ανοίγει τα επόμενα καταστήματα η Lidl – Η Νάξος και το μεγάλο logistics

Το ρεύμα άντεξε στο σοκ του αερίου

Πλειστηριασμοί: «Μοσχοπουλήθηκε» το ημιτελές ακίνητο της Θεσσαλικής στη Φιλοθέη

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ