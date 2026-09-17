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Χωρίς αλλαγές παραμένει προς το παρόν το καθεστώς της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), καθώς η πολυαναμενόμενη ελάφρυνση δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το οικονομικό επιτελείο στη ΔΕΘ, παρότι είχε εξεταστεί ως πιθανό μέτρο παρέμβασης.

Η ΕΑΣ αποτελεί ένα από τα τελευταία «απομεινάρια» της μνημονιακής περιόδου και συνεχίζει να επιβαρύνει κάθε μήνα περισσότερους από 400.000 συνταξιούχους με κύριες συντάξεις άνω των 1.468 ευρώ.

Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι υφίστανται κρατήσεις από 3% έως 14% στις κύριες συντάξεις, ενώ αντίστοιχες επιβαρύνσεις από 3% έως 10% εφαρμόζονται και στις επικουρικές συντάξεις.

Το «πάγωμα» των κλιμακίων και η εναλλακτική που εξετάστηκε

Η μοναδική παρέμβαση που έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα αφορά το πάγωμα των κλιμακίων της ΕΑΣ.

Με τον τρόπο αυτό, όταν δίνονται αυξήσεις στις συντάξεις, τα όρια των κλιμακίων αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα, ώστε να αποτρέπεται η μετάβαση των συνταξιούχων σε υψηλότερο και πιο επιβαρυντικό συντελεστή εισφοράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλήρης ελάφρυνση της ΕΑΣ είχε εκτιμηθεί ότι θα κόστιζε περίπου 400 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά ετήσια έσοδα από την εισφορά ανέρχονται σε περίπου 721 εκατ. ευρώ.

Τελικά, το ποσό αυτό κρίθηκε προτιμότερο να κατευθυνθεί στην ενίσχυση των συνταξιούχων μέσω της μόνιμης παροχής των 400 ευρώ, η οποία θα αφορά διευρυμένο αριθμό δικαιούχων, περίπου 2,2 εκατ. συνταξιούχους, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η κρίσιμη δίκη του Οκτωβρίου που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα

Η ΕΑΣ αναμένεται να επιστρέψει στο προσκήνιο λόγω της δικαστικής διαδικασίας που έχει προγραμματιστεί για τις 7 Οκτωβρίου 2026 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισήγηση του Επιτρόπου κινείται προς την κατεύθυνση του αναλογικού υπολογισμού της εισφοράς ανά κλιμάκιο και όχι επί του συνολικού ποσού της σύνταξης, όπως εφαρμόζεται σήμερα.

Εφόσον η πρόταση γίνει αποδεκτή, η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της ΕΑΣ έως και 50% για τους συνταξιούχους που επιβαρύνονται σήμερα.

Μια θετική δικαστική απόφαση υπέρ των συνταξιούχων, ωστόσο, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ανοίξει έναν νέο κύκλο διεκδικήσεων για αναδρομικά ποσά μέσω δικαστικών προσφυγών.

Οι ενστάσεις για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς

Νομικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι η ΕΑΣ επιβάλλεται σήμερα «με άνισο και αντισυνταγματικό τρόπο», καθώς η επιβάρυνση αυξάνεται δυσανάλογα όσο υψηλότερη είναι η σύνταξη.

Ανάλογη θέση έχει εκφράσει και ο Συνήγορος του Πολίτη, επισημαίνοντας ότι η κράτηση θα πρέπει να υπολογίζεται με πιο αναλογικό και δίκαιο τρόπο.

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, η εισφορά θα έπρεπε να επιβάλλεται μόνο στη διαφορά του ποσού σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε κλίμακα και όχι σε ολόκληρο το ποσό της σύνταξης.

Το σημερινό σύστημα, όπως αναφέρεται, οδηγεί σε μεγαλύτερη επιβάρυνση για συνταξιούχους που έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης και υψηλότερες αποδοχές.

Απώλειες 888 εκατ. ευρώ για τους συνταξιούχους το 2026

Η οικονομική επίπτωση της ΕΑΣ είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Μόνο για το 2026, οι συνταξιούχοι που υπόκεινται στην εισφορά αναμένεται να χάσουν συνολικά περίπου 888 εκατ. ευρώ:

721 εκατ. ευρώ από τις κύριες συντάξεις,

από τις κύριες συντάξεις, 167 εκατ. ευρώ από τις επικουρικές.

Παράλληλα, η ΕΑΣ αποτελεί μία από τις βασικές πηγές χρηματοδότησης του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), του λεγόμενου «κουμπαρά» για τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος στο μέλλον.

Μαζί με πόρους από άλλες πηγές, το ΑΚΑΓΕ εκτιμάται ότι θα έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 23 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2026.

Τα κεφάλαια αυτά θα αξιοποιηθούν μελλοντικά, όταν οι δημογραφικές πιέσεις και η γήρανση του πληθυσμού κορυφωθούν, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων.

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