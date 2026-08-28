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Η γεωγραφία εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στο ύψος των αποδοχών, ακόμη και σε μια εποχή όπου η εργασία, η τεχνολογία και τα κεφάλαια κινούνται όλο και πιο εύκολα πέρα από τα σύνορα. Η απόσταση ανάμεσα στις μεγάλες μητροπόλεις του κόσμου παραμένει εντυπωσιακή, με τους καθαρούς μηνιαίους μισθούς να κυμαίνονται από μερικές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της Numbeo, τα οποία δημοσιεύτηκαν από την Deutsche Bank.

Η Αθήνα βρίσκεται χαμηλά σε αυτή την παγκόσμια κατάταξη. Με μέσο καθαρό μηνιαίο μισθό 1.321 δολάρια, καταλαμβάνει την 55η θέση μεταξύ 69 μεγάλων πόλεων, αποτυπώνοντας τη σημαντική απόσταση που χωρίζει την ελληνική πρωτεύουσα από τα ισχυρότερα οικονομικά κέντρα της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

Στην κορυφή βρίσκεται η Ζυρίχη, όπου ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός φθάνει τα 8.363 δολάρια, δηλαδή είναι πάνω από έξι φορές υψηλότερος από εκείνον της Αθήνας. Η διαφορά αντιστοιχεί σε περίπου 84%, στοιχείο που δείχνει το μέγεθος της απόκλισης ακόμη και εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ψαλίδα αν συγκριθεί η Αθήνα με τις κορυφαίες αμερικανικές πόλεις. Το Σαν Φρανσίσκο, στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, καταγράφει μέσο καθαρό μισθό 7.601 δολάρια, ενώ η Βοστώνη ακολουθεί με 6.258 δολάρια και η Νέα Υόρκη με 5.534 δολάρια.

Η Αθήνα κάτω από Λισαβόνα, Μαδρίτη και Ρώμη

Η ευρωπαϊκή σύγκριση είναι ίσως ακόμη πιο ενδεικτική.

Το Λονδίνο βρίσκεται στα 4.289 δολάρια τον μήνα, ενώ στο Παρίσι οι μέσες καθαρές αποδοχές φθάνουν τα 3.622 δολάρια. Η Μαδρίτη βρίσκεται στα 2.509 δολάρια, η Βαρκελώνη στα 2.394 δολάρια, το Μιλάνο στα 2.216 δολάρια και η Ρώμη στα 1.993 δολάρια.

Ακόμη και η Λισαβόνα, η οποία επίσης βρίσκεται αρκετά χαμηλά σε σύγκριση με τις πλουσιότερες ευρωπαϊκές πόλεις, καταγράφει μέσο καθαρό μισθό 1.608 δολάρια, περίπου 22% υψηλότερο από της Αθήνας.

Η ελληνική πρωτεύουσα βρίσκεται λίγο πάνω από την Κωνσταντινούπολη, όπου οι καθαρές αποδοχές διαμορφώνονται στα 1.173 δολάρια και η πόλη καταλαμβάνει την 56η θέση.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι μισθολογικές διαφορές στην Ευρώπη παραμένουν ιδιαίτερα έντονες, με τις πόλεις της Νότιας Ευρώπης να καταλαμβάνουν κυρίως το χαμηλότερο μισό της κατάταξης.

Η Ζυρίχη στην κορυφή

Η πρωτιά της Ζυρίχης είναι εντυπωσιακή όχι μόνο σε σχέση με την Αθήνα αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο καθαρός μηνιαίος μισθός των 8.363 δολαρίων είναι περίπου 38 φορές υψηλότερος από τα 220 δολάρια που καταγράφονται στο Κάιρο, το οποίο βρίσκεται στο κάτω άκρο της κατάταξης.

Η Ευρώπη διατηρεί συνολικά ισχυρή παρουσία στην πρώτη δεκάδα, με τη Ζυρίχη και τη Γενεύη να ξεχωρίζουν. Ωστόσο, η απόσταση ανάμεσα στις κορυφαίες και στις πιο αδύναμες αγορές εργασίας της ηπείρου είναι τεράστια.

Ο μισθός στη Ζυρίχη είναι σχεδόν διπλάσιος από εκείνον του Λονδίνου, υπερδιπλάσιος από του Παρισιού και περισσότερο από πέντε φορές υψηλότερος από της Λισαβόνας.

Η αμερικανική υπεροχή

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πέντε αμερικανικές πόλεις βρίσκονται μέσα στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης.

Το Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 7.601 δολάρια, ενώ ακολουθούν η Βοστώνη με 6.258 δολάρια, η Νέα Υόρκη με 5.534 δολάρια, το Σικάγο με 4.984 δολάρια και το Λος Άντζελες με 4.480 δολάρια.

Το Σαν Φρανσίσκο ξεχωρίζει αισθητά ακόμη και σε σχέση με τις υπόλοιπες μεγάλες αμερικανικές μητροπόλεις. Οι καθαρές αποδοχές εκεί είναι περίπου 37% υψηλότερες από της Νέας Υόρκης και σχεδόν 70% υψηλότερες από του Λος Άντζελες.

Οι υψηλοί μισθοί, βέβαια, δεν σημαίνουν απαραίτητα και μεγαλύτερη πραγματική ευημερία. Πόλεις όπως η Ζυρίχη, το Σαν Φρανσίσκο, η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο συγκαταλέγονται επίσης στις ακριβότερες του κόσμου.

Άρα, τα συγκεκριμένα ποσά αποτυπώνουν το ύψος των καθαρών αποδοχών μετά τη φορολογία, όχι όμως και το πόσα χρήματα απομένουν τελικά μετά την πληρωμή ενοικίων, τροφίμων, μεταφορών και βασικών υπηρεσιών.

Η μεγάλη απόκλιση στην Ασία

Εξίσου μεγάλες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στις ασιατικές αγορές.

Η Σιγκαπούρη βρίσκεται στην κορυφή της περιοχής με 3.975 δολάρια καθαρά τον μήνα, ενώ η Σεούλ ακολουθεί με 3.015 δολάρια.

Το Τόκιο, παρά το γεγονός ότι παραμένει ένα από τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά και επιχειρηματικά κέντρα του κόσμου, βρίσκεται μόλις στην 39η θέση, με μέσο καθαρό μισθό 2.394 δολάρια.

Ακόμη χαμηλότερα βρίσκονται η Σαγκάη, με 1.708 δολάρια, και το Πεκίνο, με 1.561 δολάρια.

Στον αντίποδα, οι καθαροί μισθοί υποχωρούν κάτω από τα 1.000 δολάρια τον μήνα σε μεγάλες πόλεις όπως η Μπανγκαλόρ, η Βομβάη, το Δελχί, η Μπανγκόκ, η Μανίλα και η Τζακάρτα.

Η διαφορά μεταξύ Σιγκαπούρης και Τζακάρτας ξεπερνά τις εννέα φορές, δείχνοντας ότι η Ασία δεν αποτελεί ενιαία μισθολογική αγορά, αλλά ένα μωσαϊκό εξαιρετικά διαφορετικών επιπέδων εισοδήματος.

Η Αθήνα και το πρόβλημα των πραγματικών αποδοχών

Για την Αθήνα, η 55η θέση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι το επίπεδο των καθαρών μισθών παραμένει χαμηλό όχι μόνο σε σχέση με τα μεγάλα οικονομικά κέντρα, αλλά και έναντι άλλων πόλεων της Νότιας Ευρώπης.

Το πρόβλημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση εάν συνυπολογιστεί το κόστος στέγασης και καθημερινής διαβίωσης, το οποίο έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Έτσι, ακόμη και αν η σύγκριση των καθαρών μισθών από μόνη της δεν αποτυπώνει πλήρως την αγοραστική δύναμη, καταδεικνύει μια πραγματικότητα: η Αθήνα παραμένει χαμηλά στον παγκόσμιο μισθολογικό χάρτη, με μεγάλη απόσταση από τις πλουσιότερες ευρωπαϊκές μητροπόλεις αλλά και από αρκετές πόλεις με τις οποίες ανταγωνίζεται για εργαζομένους, επενδύσεις και ανθρώπινο κεφάλαιο.

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