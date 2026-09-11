Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η νέα παρέμβαση στις ασφαλιστικές εισφορές, η οποία αναμένεται να αποτελέσει μία από τις βασικές οικονομικές εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ. Το μέτρο έχει ήδη ενταχθεί στον σχεδιασμό για το 2027 και προβλέπει νέα ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να δημιουργήσει όφελος και για τους εργαζομένους.

Το βασικό σενάριο προβλέπει μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ωστόσο, στο τραπέζι παραμένει και ένα πιο φιλόδοξο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο η συνολική μείωση θα μπορούσε να φτάσει τη μία ποσοστιαία μονάδα.

Σε αυτή την περίπτωση, η παρέμβαση δεν θα περιοριστεί μόνο στις εισφορές που καταβάλλουν οι εργοδότες υπέρ του ΕΟΠΥΥ, αλλά θα επεκταθεί και σε επιμέρους εισφορές που συνδέονται με κλάδους της ΔΥΠΑ, όπως η εισφορά για την κατάρτιση.

Εφόσον επιλεγεί η λύση της συνολικής μείωσης κατά μία μονάδα και αυτή μοιραστεί μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, το όφελος θα είναι διπλό: οι επιχειρήσεις θα δουν περιορισμό του μισθολογικού κόστους, ενώ οι εργαζόμενοι θα έχουν μικρή ενίσχυση των καθαρών αποδοχών τους μέσω χαμηλότερων κρατήσεων.

Το οικονομικό όφελος για μισθούς και επιχειρήσεις

Παρά το γεγονός ότι μια μείωση της τάξης του 0,5% μπορεί αρχικά να φαίνεται περιορισμένη, η επίδρασή της γίνεται πιο αισθητή όταν υπολογίζεται σε ετήσια βάση και αφορά το σύνολο του προσωπικού μιας επιχείρησης.

Για εργαζόμενο με μεικτές αποδοχές 1.500 ευρώ τον μήνα, η μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα μεταφράζεται σε όφελος περίπου 7,5 ευρώ τον μήνα ή περίπου 105 ευρώ ετησίως. Αντίστοιχα, για εργαζόμενο με μεικτό μισθό 2.000 ευρώ, το όφελος διαμορφώνεται στα 10 ευρώ μηνιαίως και στα 140 ευρώ τον χρόνο.

Για τις επιχειρήσεις, η εξοικονόμηση αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων. Με μείωση 0,5%, το κόστος για μια επιχείρηση περιορίζεται κατά περίπου 6 ευρώ τον μήνα ανά εργαζόμενο, με το συνολικό όφελος να γίνεται μεγαλύτερο όσο αυξάνονται οι μισθοί και το προσωπικό.

Στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι η μείωση των εργοδοτικών εισφορών μπορεί να λειτουργήσει ως «ανάχωμα» απέναντι στις αυξήσεις που αναμένεται να συνοδεύσουν τον βασικό μισθό από το 2027, διευκολύνοντας κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις να απορροφήσουν το πρόσθετο κόστος.

Από το 40,56% στο 34,66% οι συνολικές εισφορές

Η νέα παρέμβαση αποτελεί συνέχεια της πολιτικής σταδιακής αποκλιμάκωσης των ασφαλιστικών εισφορών που ξεκίνησε το 2019.

Οι συνολικές επιβαρύνσεις για εργοδότες και εργαζομένους είχαν διαμορφωθεί στο 40,56% το 2019. Ακολούθησαν διαδοχικές μειώσεις την περίοδο 2020-2023, με αποτέλεσμα σήμερα το συνολικό ποσοστό να έχει περιοριστεί στο 35,16%.

Με την εφαρμογή της νέας μείωσης από το 2027, οι συνολικές εισφορές αναμένεται να υποχωρήσουν περαιτέρω στο 34,66%.

Έτσι, σε ορίζοντα οκταετίας, η συνολική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα φτάσει τις 5,9 ποσοστιαίες μονάδες, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους εργασίας.

Η τελική μορφή του μέτρου αναμένεται να καθοριστεί με βάση τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει το κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει σε μεγαλύτερη ελάφρυνση από το αρχικό σενάριο.

Η επιλογή της κυβέρνησης θα κρίνει αν το όφελος θα κατευθυνθεί αποκλειστικά στη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις ή αν θα υπάρξει παράλληλη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων.

Διαβάστε ακόμη

ΕΚΤ: Βροχή προβλέψεων για ακόμη υψηλότερα επιτόκια – Τα νέα σενάρια από τους διεθνείς οίκους

Fourlis: Στο 12,76% αύξησε το ποσοστό της η Quest του Θ. Φέσσα

Έλεγχος της ΑΑΔΕ στο ιατρείο της Καρνεάδου για την υπόθεση Μαζωνάκη

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ