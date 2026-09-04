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Σημαντικά χαμηλότερο γίνεται το κόστος μετάβασης στον τόπο διορισμού για χιλιάδες νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς που καλούνται αυτές τις ημέρες να ταξιδέψουν προς νησιωτικές περιοχές. Με τις μετακινήσεις να αποτελούν μία από τις πρώτες σημαντικές δαπάνες πριν ακόμη από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ενεργοποιούνται ειδικές εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Οι μειωμένες τιμές δεν περιορίζονται σε όλες τις περιπτώσεις μόνο στους ίδιους τους επιβάτες. Αρκετές ακτοπλοϊκές εταιρείες επεκτείνουν την έκπτωση στα Ι.Χ. αυτοκίνητα και τα δίκυκλα των εκπαιδευτικών, διευκολύνοντας ιδιαίτερα όσους πρόκειται να εγκατασταθούν για πρώτη φορά στον τόπο τοποθέτησής τους και χρειάζεται να μεταφέρουν μαζί τους όχημα.

Οι περισσότερες προσφορές καλύπτουν τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται από τις 23 Αυγούστου έως και τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, ωστόσο τα ποσοστά, οι γραμμές, ο τρόπος έκδοσης των εισιτηρίων και οι κατηγορίες που καλύπτονται διαφέρουν ανά εταιρεία.

Για την αξιοποίηση της έκπτωσης απαιτείται από τους δικαιούχους να μπορούν να αποδείξουν την ιδιότητά τους τόσο κατά την έκδοση του εισιτηρίου όσο και κατά την επιβίβαση.

Εκπτώσεις 50% σε επιβάτες και οχήματα

Στη SEAJETS, η έκπτωση διαμορφώνεται στο 50% τόσο για το ατομικό εισιτήριο του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού όσο και για τη μεταφορά του οχήματός του, είτε πρόκειται για Ι.Χ. είτε για δίκυκλο.

Η παροχή ισχύει για ταξίδια από 23 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου 2026 και εφαρμόζεται στα δρομολόγια όλων των πλοίων της εταιρείας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον τρόπο αγοράς, καθώς τα εισιτήρια με τη συγκεκριμένη έκπτωση εκδίδονται αποκλειστικά μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων και δεν είναι διαθέσιμα μέσω των online συστημάτων κρατήσεων.

Αντίστοιχα, η Levante Ferries Group παρέχει έκπτωση 50% στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η μείωση καλύπτει τόσο τα εισιτήρια των ίδιων όσο και εκείνα των Ι.Χ. και δικύκλων τους, για μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο διάστημα από 23 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου.

Στο 50% φτάνει η έκπτωση και από την ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. – Goutos Lines, τόσο στα ατομικά εισιτήρια όσο και στη μεταφορά Ι.Χ. αυτοκινήτων και δικύκλων των δικαιούχων.

Η συγκεκριμένη παροχή καλύπτει το βασικό διάστημα μετακινήσεων από 23 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου, ενώ προβλέπεται εφαρμογή της έκπτωσης και για ολόκληρο το 2026.

Attica Group και Minoan Lines στο 50%

Ιδιαίτερα ευρεία είναι η κάλυψη που παρέχεται από την Attica Group, μέσω των Superfast Ferries, Blue Star Ferries, ANEK Lines και Hellenic Seaways.

Για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπεται έκπτωση 50% σε όλα τα δρομολόγια και τις ενδιάμεσες διαδρομές, για την περίοδο από 23 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Η μείωση εφαρμόζεται σε όλες τις θέσεις επιβατών, καθώς και στα Ι.Χ. αυτοκίνητα και τις μοτοσικλέτες των εκπαιδευτικών.

Καλύπτονται οι γραμμές εσωτερικού προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Σαρωνικό και Κρήτη, και ειδικότερα οι γραμμές Ηρακλείου και Χανίων.

Έκπτωση 50% παρέχουν και οι Μινωικές Γραμμές (Minoan Lines) τόσο στα ατομικά εισιτήρια όσο και στα Ι.Χ. και δίκυκλα των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών.

Η προσφορά ισχύει από 23 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου στη γραμμή Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και Ηράκλειο – Μήλος – Πειραιάς.

Καλύπτονται όλες οι κατηγορίες θέσεων, με εξαίρεση τις Lux καμπίνες και τις κατηγορίες Α1/ΑΒ1.

Εκπτώσεις 20%-30% από τις υπόλοιπες εταιρείες

Στη Saronic Ferries προβλέπεται ειδική έκπτωση 30% για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς κατά το ίδιο διάστημα, από 23 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου.

Σε αυτή την περίπτωση, όμως, η έκπτωση αφορά μόνο τον επιβάτη και όχι το όχημά του. Παράλληλα, δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές ή μειώσεις τιμών.

Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία (Skyros Shipping Co.) προσφέρει επίσης έκπτωση 30%, η οποία καλύπτει τόσο το ατομικό εισιτήριο όσο και το Ι.Χ. ή το δίκυκλο του εκπαιδευτικού.

Η παροχή αφορά τη μετακίνηση των νεοδιοριζόμενων για το σχολικό έτος 2026-2027, στο διάστημα από 23 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου, και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μη επιδοτούμενα δρομολόγια της εταιρείας.

Στη Fast Ferries, η έκπτωση διαμορφώνεται στο 30% για τα ατομικά εισιτήρια και στο 20% για τα Ι.Χ. και τα δίκυκλα.

Αφορά τη μετάβαση των εκπαιδευτικών στον τόπο διορισμού τους έως τις 11 Σεπτεμβρίου και χορηγείται από τα αρμόδια κεντρικά λιμενικά γραφεία της εταιρείας.

Παρόμοια πολιτική ακολουθεί η Golden Star Ferries, με 30% έκπτωση στα εισιτήρια των εκπαιδευτικών και 20% στα οχήματά τους, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα.

Η προσφορά καλύπτει την περίοδο από 23 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου και αφορά τα πλοία SUPERFERRY, ANDROS QUEEN, ANDROS KING, SUPEREXPRESS και GOLDEN PRINCESS.

Οι προορισμοί που περιλαμβάνονται είναι Άνδρος, Τήνος, Μύκονος, Πάρος, Νάξος, Ίος και Θήρα.

Για τη συγκεκριμένη εταιρεία, η παραλαβή και αγορά των μειωμένων εισιτηρίων πραγματοποιείται από τα κεντρικά γραφεία στα σημεία αναχώρησης των πλοίων, με την επίδειξη των απαραίτητων εγγράφων.

Τα δύο δικαιολογητικά για την έκπτωση

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα, καθώς η ιδιότητά τους ελέγχεται τόσο κατά την έκδοση του εισιτηρίου όσο και κατά την επιβίβαση στο πλοίο.

Συγκεκριμένα, απαιτούνται το σχετικό ΦΕΚ ή η υπουργική απόφαση που πιστοποιεί την τοποθέτηση του εκπαιδευτικού και η αστυνομική ταυτότητα.

Η επίδειξη των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση της μειωμένης τιμής και για την επιβεβαίωση ότι το εισιτήριο χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο.

Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται επίσης να ελέγχουν πριν από την κράτηση τους ειδικούς όρους κάθε εταιρείας, καθώς δεν είναι ενιαία ούτε τα ποσοστά ούτε ο τρόπος έκδοσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται αγορά από πρακτορείο ή λιμενικό γραφείο, ενώ αλλού υπάρχουν περιορισμοί ανά δρομολόγιο ή κατηγορία θέσης.

Παράλληλα, ο κατάλογος των συμμετεχουσών ακτοπλοϊκών εταιρειών ενδέχεται να διευρυνθεί τις επόμενες ημέρες, με την προσθήκη νέων προσφορών.

Η πρωτοβουλία έχει στόχο να περιορίσει ένα μέρος του κόστους που συνεπάγεται η ανάληψη υπηρεσίας μακριά από τον μόνιμο τόπο κατοικίας, ιδιαίτερα για όσους τοποθετούνται σε νησιά. Για πολλούς νεοδιοριζόμενους, άλλωστε, το ακτοπλοϊκό εισιτήριο αποτελεί μόνο την πρώτη από μια σειρά δαπανών, καθώς ακολουθούν στέγαση, μετακόμιση και καθημερινό κόστος διαβίωσης στον νέο τόπο υπηρεσίας.

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