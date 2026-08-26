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Νέα δυνατότητα επιστροφής στην αγορά εργασίας αποκτούν χιλιάδες άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς το πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για τους άνω των 55 ετών ενισχύεται με ακόμη 8.000 επιδοτούμενες θέσεις. Παράλληλα, το πλαίσιο διευρύνεται ώστε να καλύπτει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και πολίτες έως 74 ετών, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη συγκεντρώσει τον απαραίτητο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση.

Με τη νέα επέκταση, ο συνολικός σχεδιασμός του προγράμματος ανεβαίνει στις 43.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενισχύοντας σημαντικά ένα από τα βασικά εργαλεία για την επανένταξη μεγαλύτερων σε ηλικία ανέργων στην απασχόληση.

Οι επιπλέον προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σε δήμους, περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και άλλους επιλέξιμους φορείς, με σημαντικό μέρος των νέων θέσεων να κατευθύνεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η επέκταση έχει διπλή στόχευση: αφενός να προσφέρει εργασιακή διέξοδο σε μια ηλικιακή ομάδα που αντιμετωπίζει μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση νέας θέσης και αφετέρου να συμβάλει στην κάλυψη αναγκών στελέχωσης του δημόσιου τομέα.

Επιδότηση 75% του μισθολογικού κόστους

Το πρόγραμμα καλύπτει το 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, με το ανώτατο ύψος της επιχορήγησης να διαμορφώνεται στα 750 ευρώ τον μήνα ανά ωφελούμενο.

Το υπόλοιπο μέρος του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους βαρύνει τον φορέα στον οποίο τοποθετείται ο άνεργος.

Η συνολική διάρκεια της επιδοτούμενης απασχόλησης μπορεί να φτάσει τους 24 μήνες. Αρχικά προβλέπεται απασχόληση για διάστημα 12 μηνών, ενώ στη συνέχεια υπάρχει δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες.

Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε μια βραχυπρόθεσμη παρέμβαση, αλλά μπορεί να εξασφαλίσει έως και δύο χρόνια εργασίας και ασφάλισης στους συμμετέχοντες. Η παράμετρος αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο ασφαλιστικό χρόνο.

Ποιοι άνεργοι μπορούν να ενταχθούν

Η βασική κατηγορία δικαιούχων περιλαμβάνει ανέργους ηλικίας από 55 έως 67 ετών.

Με τη νέα διεύρυνση, όμως, το πρόγραμμα ανοίγει και για ανέργους από 67 έως 74 ετών, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη δημιουργεί μια πρόσθετη «γέφυρα» προς τη σύνταξη για πολίτες που, παρά την ηλικία τους, δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα περιορισμένες δυνατότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, η απασχόληση μέσω του προγράμματος είναι πλήρους ωραρίου, γεγονός που ενισχύει τόσο το εισόδημα των ωφελουμένων όσο και τον ασφαλιστικό χρόνο που συγκεντρώνουν κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους.

Οι φορείς που μπορούν να κάνουν προσλήψεις

Στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και αποκεντρωμένες υπηρεσίες και περιφερειακές διευθύνσεις της Κεντρικής Διοίκησης.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, όπως και επιχειρήσεις δήμων και περιφερειών με τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Υπάρχει, ωστόσο, περιορισμός ως προς τον αριθμό των επιδοτούμενων εργαζομένων που μπορεί να εντάξει κάθε φορέας. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται μέσω της δράσης δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 15% του υφιστάμενου προσωπικού.

Για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου ποσοστού λαμβάνονται υπόψη τόσο οι μόνιμοι υπάλληλοι όσο και όσοι εργάζονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Πάνω από 5.500 θέσεις στους δήμους

Ιδιαίτερα μεγάλο μέρος των 8.000 νέων θέσεων κατευθύνεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συνολικά 5.537 θέσεις προβλέπεται να κατανεμηθούν στους 332 δήμους της χώρας, καλύπτοντας ανάγκες διαφορετικών υπηρεσιών.

Με βάση την προτεινόμενη κατανομή, ο Δήμος Αθηναίων λαμβάνει 217 θέσεις, ο Δήμος Θεσσαλονίκης 125, ο Δήμος Πατρέων 85, ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης 65, ο Δήμος Πειραιώς 62 και ο Δήμος Λαρισαίων 60 θέσεις.

Επιπλέον, από το σύνολο των 5.537 θέσεων που αφορούν την αυτοδιοίκηση, 70 προορίζονται για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα.

Η νέα επέκταση ενισχύει έτσι σημαντικά το αποτύπωμα του προγράμματος της ΔΥΠΑ, το οποίο επιχειρεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τη μακροχρόνια ανεργία στις μεγαλύτερες ηλικίες, το ασφαλιστικό κενό πριν από τη σύνταξη και τις ανάγκες στελέχωσης των δημόσιων φορέων.

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