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Σημαντική ενίσχυση στο μηνιαίο εισόδημά τους θα διαπίστωσαν 8.552 δικαιούχοι συντάξεων χηρείας του Δημοσίου με τις πληρωμές της 28ης Αυγούστου, καθώς ενεργοποιείται το νέο καθεστώς που βάζει τέλος στην περικοπή της παροχής μετά τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας.

Η βασική αλλαγή αφορά όσους, παράλληλα με τη σύνταξη λόγω θανάτου, εργάζονται ή λαμβάνουν δική τους σύνταξη. Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους, το ποσό της σύνταξης χηρείας δεν θα περιορίζεται πλέον στο 35% μετά την πρώτη τριετία, αλλά θα διατηρείται στο 70% της σύνταξης που ελάμβανε ο θανών.

Η οικονομική διαφορά είναι σημαντική. Η μέση μηνιαία αύξηση εκτιμάται περίπου στα 470 ευρώ, ενώ το συνολικό πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται κοντά στα 4 εκατ. ευρώ κάθε μήνα.

Η νέα ρύθμιση αφορά τις συντάξεις χηρείας που απονεμήθηκαν για θανάτους μετά τις 13 Μαΐου 2016, ημερομηνία εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου. Δεν προβλέπεται, ωστόσο, καταβολή αναδρομικών για τα ποσά που αφαιρέθηκαν από τους δικαιούχους κατά τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας της εφαρμογής της περικοπής.

Στο 70% χωρίς περικοπή μετά την τριετία

Μέχρι σήμερα, μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας από τη χορήγηση της σύνταξης λόγω θανάτου, ο δικαιούχος που εργαζόταν ή ελάμβανε παράλληλα δική του σύνταξη αντιμετώπιζε μείωση της σύνταξης χηρείας κατά 50%. Έτσι, από το αρχικό 70% της σύνταξης του θανόντος, το ποσοστό περιοριζόταν ουσιαστικά στο 35%.

Με τον νέο Νόμο 5322/2026, η συγκεκριμένη περικοπή καταργείται. Η σύνταξη χηρείας θα εξακολουθεί να καταβάλλεται εφ’ όρου ζωής στο 70%, ανεξάρτητα από το εάν ο δικαιούχος έχει εισόδημα από εργασία ή λαμβάνει ταυτόχρονα προσωπική σύνταξη.

Πρακτικά, για όσους είχαν ήδη υποστεί τη μείωση, η αλλαγή οδηγεί σε διπλασιασμό του συγκεκριμένου ποσού της σύνταξης χηρείας, καθώς η παροχή επιστρέφει από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος.

Για παράδειγμα, εάν η σύνταξη του θανόντος ήταν 1.200 ευρώ, η σύνταξη χηρείας στο 70% αντιστοιχεί σε 840 ευρώ. Με την παλαιά περικοπή μετά την τριετία περιοριζόταν στα 420 ευρώ για δικαιούχο που εργαζόταν ή είχε δική του σύνταξη. Με το νέο πλαίσιο, επανέρχεται στα 840 ευρώ, δηλαδή προκύπτει μηνιαία διαφορά 420 ευρώ.

Δύο εθνικές συντάξεις και αλλαγές για τα ορφανά

Η μεταρρύθμιση δεν περιορίζεται μόνο στην κατάργηση της περικοπής μετά την τριετία. Προβλέπει και επιμέρους αλλαγές για διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων.

Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος λαμβάνει ταυτόχρονα σύνταξη χηρείας και προσωπική σύνταξη, θα επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων, μία πρόβλεψη που διαφοροποιεί το προηγούμενο πλαίσιο.

Αλλαγές προβλέπονται και για τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς. Τα ορφανά και από τους δύο γονείς θα δικαιούνται πλέον μία εθνική σύνταξη από κάθε γονέα, αντί για μισή εθνική σύνταξη από τον καθένα.

Παράλληλα, αντιμετωπίζεται μία μεγάλη εκκρεμότητα που αφορά περίπου 80.000 συντάξεις χηρείας του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες δεν είχε εφαρμοστεί η προβλεπόμενη περικοπή. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν θα αναζητηθούν ποσά που σε ορισμένους δικαιούχους θα μπορούσαν να φθάσουν ακόμη και τις 20.000 έως 30.000 ευρώ.

Τι αλλάζει στις αγροτικές συντάξεις χηρείας

Ειδική αντιμετώπιση προβλέπεται για τις αγροτικές συντάξεις χηρείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μείωση θα εφαρμόζεται στη βασική σύνταξη, η οποία σήμερα ανέρχεται στα 360 ευρώ, και όχι στο τμήμα της σύνταξης χηρείας.

Κατά συνέπεια, η σύνταξη λόγω θανάτου θα εξακολουθεί να καταβάλλεται στο 70%, ενώ η διαφοροποίηση θα αφορά το τμήμα της βασικής αγροτικής σύνταξης.

Η ρύθμιση επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσει διαφορετικά τις ιδιαιτερότητες του παλαιού ασφαλιστικού καθεστώτος των αγροτών, χωρίς να εφαρμόζει την περικοπή απευθείας στο ποσό που προκύπτει λόγω θανάτου.

Χωρίς αναδρομικά οι προηγούμενες περικοπές

Παρά τις αυξήσεις, το νέο πλαίσιο διατηρεί σημαντικούς περιορισμούς. Ο βασικότερος αφορά τα αναδρομικά, καθώς δεν προβλέπεται επιστροφή των ποσών που είχαν ήδη περικοπεί τα προηγούμενα χρόνια.

Περίπου 8.000 δικαιούχοι του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν υποστεί μειώσεις μετά την πρώτη τριετία, θα δουν πλέον το μηνιαίο ποσό τους να αποκαθίσταται, χωρίς όμως να λάβουν πίσω τις απώλειες της προηγούμενης περιόδου.

Παράλληλα, εκτός του νέου καθεστώτος παραμένουν οι συντάξεις χηρείας που προέρχονται από θανάτους πριν από τις 13 Μαΐου 2016. Η διαφοροποίηση αυτή προκαλεί αντιδράσεις, καθώς δημιουργείται διαφορετική μεταχείριση δικαιούχων ανάλογα με τον χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου.

Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων κάνουν λόγο για «συνταξιούχους δύο ταχυτήτων», ζητώντας να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής ώστε να καλύψει και παλαιότερες συντάξεις χηρείας.

Το ανοιχτό ζήτημα των επικουρικών

Ένα ακόμη ζήτημα που παραμένει ανοιχτό αφορά τις επικουρικές συντάξεις χηρείας. Το νέο πλαίσιο δεν δίνει αντίστοιχη σαφή λύση για τις επικουρικές παροχές στις οποίες είχαν εφαρμοστεί ανάλογες μειώσεις.

Οι συνταξιούχοι ζητούν η αποκατάσταση να επεκταθεί και σε αυτές, ώστε η κατάργηση της περικοπής να μην περιορίζεται αποκλειστικά στην κύρια σύνταξη.

Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή που ενεργοποιείται στις πληρωμές της 28ης Αυγούστου αποτελεί ουσιαστική οικονομική ενίσχυση για 8.552 δικαιούχους, με τη μέση αύξηση να κινείται κοντά στα 470 ευρώ τον μήνα. Ταυτόχρονα, όμως, οι εξαιρέσεις για τις παλαιότερες συντάξεις, η απουσία αναδρομικών και η εκκρεμότητα των επικουρικών διατηρούν ανοιχτό το ζήτημα της ευρύτερης εξίσωσης των δικαιούχων.

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