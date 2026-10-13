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Νωρίτερα θα έχουν πρόσβαση στις συντάξεις Νοεμβρίου 2026 χιλιάδες δικαιούχοι, καθώς η αργία της 28ης Οκτωβρίου επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα με το οποίο θα γίνουν διαθέσιμα τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οι πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις, ανάλογα με το ασφαλιστικό Ταμείο από το οποίο προέρχεται κάθε συνταξιούχος. Η πρώτη αφορά τους μη μισθωτούς και τους νέους συνταξιούχους μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων μισθωτών και του Δημοσίου.

Παρότι οι επίσημες ημερομηνίες καταβολής τοποθετούνται στις 26 και 29 Οκτωβρίου, τα ποσά εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμα μέσω ΑΤΜ νωρίτερα, ανάλογα με την τράπεζα.

Από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου τα πρώτα ποσά στους λογαριασμούς

Για τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων μη μισθωτών, η καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει συνήθως με τις πληρωμές του e-ΕΦΚΑ, τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, δηλαδή πριν από το Σαββατοκύριακο.

Στην πρώτη ομάδα δικαιούχων περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ Μη Μισθωτών.

Στην ίδια ημερομηνία εντάσσονται και όλοι οι νέοι συνταξιούχοι, μισθωτοί και μη μισθωτοί, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4387/2016.

Η ακριβής ώρα κατά την οποία θα είναι διαθέσιμα τα ποσά μπορεί να διαφοροποιείται μεταξύ των τραπεζών.

Πότε πληρώνονται ΙΚΑ, Δημόσιο και ΝΑΤ

Για τη δεύτερη κατηγορία συνταξιούχων, η προγραμματισμένη ημερομηνία πληρωμής είναι η Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Εξαιτίας, ωστόσο, της εθνικής αργίας της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, οι δικαιούχοι αναμένεται να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους ήδη από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.

Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του Δημοσίου, του ΝΑΤ και του ΚΕΑΝ, καθώς και όσους προέρχονται από τα πρώην Ταμεία ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται επίσης οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ και του ΟΤΕ.

Επομένως, για μεγάλο μέρος των δικαιούχων, τα ποσά θα είναι διαθέσιμα πριν από την επίσημη ημερομηνία καταβολής, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στις συντάξεις κατά την εβδομάδα της εθνικής εορτής.

Οι παραπάνω ημερομηνίες βασίζονται στο αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα και τελούν υπό την επιβεβαίωση των επίσημων ανακοινώσεων του e-ΕΦΚΑ.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι για την πίστωση

Η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται η επίσημη καταβολή δεν ταυτίζεται πάντοτε με τη στιγμή που τα χρήματα γίνονται διαθέσιμα για ανάληψη.

Συνήθως, οι τράπεζες επιτρέπουν την πρόσβαση στα ποσά από το απόγευμα ή το βράδυ της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Στην περίπτωση των συντάξεων Νοεμβρίου, η αργία της 28ης Οκτωβρίου και το Σαββατοκύριακο που προηγείται της πρώτης πληρωμής διαμορφώνουν το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγχουν τη διαθεσιμότητα των χρημάτων τους μέσω ΑΤΜ, ηλεκτρονικής τραπεζικής ή της εφαρμογής της τράπεζάς τους, καθώς η ακριβής ώρα πίστωσης ενδέχεται να διαφέρει.

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