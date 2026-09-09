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Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το επίσημο χρονοδιάγραμμα καταβολής των συντάξεων Οκτωβρίου 2026, μετά τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. Όπως εφαρμόζεται κάθε μήνα, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, ανάλογα με το πρώην ασφαλιστικό Ταμείο και την κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε συνταξιούχος.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 προγραμματίζεται η καταβολή των κύριων συντάξεων για τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν επίσης οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί από τη δημιουργία του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του Ν. 4387/2016 και μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Στην πρώτη φάση των πληρωμών περιλαμβάνονται ακόμη οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους μη μισθωτούς.

Η δεύτερη ημερομηνία πληρωμής είναι η Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 όπου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών και συγκεκριμένα των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ταμείων Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, καθώς και των υπόλοιπων εντασσόμενων Ταμείων, όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ.

Στις πληρωμές της ίδιας ημέρας περιλαμβάνονται ακόμη οι κύριες συντάξεις των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι δικαιούχοι, πάντως, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Ειδικότερα, για τις συντάξεις που καταβάλλονται στις 25 Σεπτεμβρίου, τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα από την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου μετά τις 17:00.

Αντίστοιχα, όσοι έχουν ημερομηνία πληρωμής την 29η Σεπτεμβρίου θα μπορούν να δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, επίσης μετά τις 17:00.

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