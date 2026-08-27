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Στελέχη συμβουλευτικών εταιρειών εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν από τους νεότερους εργαζομένους να πηγαίνουν συχνότερα στο γραφείο, προκειμένου να ενισχύσουν τις ανθρώπινες δεξιότητές τους, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει ολοένα μεγαλύτερο μέρος της τεχνικής εργασίας τους.

Στελέχη ορισμένων από τις μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσαν ότι η AI έχει καταστήσει τις διαπροσωπικές δεξιότητες ολοένα πιο πολύτιμες — δεξιότητες οι οποίες, όπως υποστήριξαν, πρέπει να αναπτύσσονται στο γραφείο.

«Αυτή η αλλαγή που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, όπου οι άνθρωποι έχουν οργανώσει τη ζωή τους ώστε να βρίσκονται… πολύ στο σπίτι, απλώς δεν είναι ο δρόμος προς την επιτυχία στον κόσμο της AI», δήλωσε η Σαγιέ Γκανμπάρι, επικεφαλής του συμβουλευτικού κλάδου της EY στο Ηνωμένο Βασίλειο, μιας από τις Big Four. «Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει να περιορίσουμε την ευελιξία, αλλά με στόχο να ενισχύσουμε τις ανθρώπινες δεξιότητες».

Η AI θα βοηθά ολοένα περισσότερο στις εργασίες ρουτίνας των συμβούλων, είπε, ενώ οι άνθρωποι «θα πρέπει να είναι καλοί σε αυτό στο οποίο είμαστε πραγματικά καλοί, δηλαδή στο να είμαστε άνθρωποι… Πρέπει να βρισκόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο, από τη στιγμή που οι agents λειτουργούν εξ αποστάσεως».

Η Γκανμπάρι δήλωσε ότι το να υποχρεωθούν εργαζόμενοι που είχαν «οργανώσει τη ζωή τους» γύρω από την εξ αποστάσεως εργασία να πηγαίνουν συχνότερα στο γραφείο θα αποτελέσει μια «πραγματική πρόκληση για την ηγεσία».

Πρόσθεσε, ωστόσο: «Για να χτίσεις μια καριέρα στον συμβουλευτικό κλάδο και να αναπτύξεις όλες αυτές τις ανθρώπινες δεξιότητες… δεν μπορείς να το κάνεις με τόση πολλή εξ αποστάσεως εργασία». Η EY δήλωσε ότι θα εξακολουθήσει να διατηρεί τη «μακροχρόνια προσέγγισή της ως προς την ευελιξία».

Οι δηλώσεις αυτές αντανακλούν μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο σκέψης στους κλάδους των εργαζομένων γραφείου, μεταδίδουν οι Financial Times. Έπειτα από αρκετά χρόνια επενδύσεων σε εργαλεία AI και υποστήριξης της υβριδικής εργασίας, ορισμένοι εργοδότες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η τεχνολογία έχει καταστήσει ζωτικής σημασίας τη συνεργασία με φυσική παρουσία.

Η Microsoft πέρυσι ενημέρωσε τους εργαζομένους της ότι πρέπει να πηγαίνουν στο γραφείο τρεις ημέρες την εβδομάδα, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Σάτια Ναντέλα να δηλώνει ότι η εργασία με φυσική παρουσία είναι «ακόμη πιο σημαντική» στην εποχή της AI. Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι νεότεροι τραπεζικοί υπάλληλοι πρέπει να βρίσκονται στο γραφείο προκειμένου να αναπτύξουν την επαγγελματική τους αντίληψη

Ο συμβουλευτικός κλάδος βασίζεται σε ένα μοντέλο μαθητείας, στο οποίο οι νεότεροι εργαζόμενοι παρατηρούν τον τρόπο με τον οποίο οι πιο έμπειροι συνάδελφοί τους χειρίζονται τους πελάτες και στη συνέχεια συζητούν όσα συνέβησαν στις συναντήσεις.

Ωστόσο, οι εταιρείες «εγκατέλειψαν» την εκπαίδευση σε ανθρώπινες δεξιότητες, όπως η ενσυναίσθηση, η αφήγηση και η ηγεσία, κατά την άνθηση της εξ αποστάσεως εργασίας στην πανδημία, δήλωσε η Γκανμπάρι. Αντί γι’ αυτές, έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στην AI και στις τεχνικές δεξιότητες. Η EY επενδύει πλέον περισσότερο σε αυτού του είδους την εκπαίδευση, πρόσθεσε: «Πρέπει να επιστρέψουμε στο μέλλον».

Η συζήτηση διεξάγεται την ώρα που οι εταιρείες ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την παρουσία στο γραφείο. Η Deloitte εξακολουθεί να αφήνει στις επιμέρους ομάδες τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζουν πόσο συχνά θα εργάζονται με φυσική παρουσία, ενώ η EY και η PwC εφαρμόζουν πολιτικές υβριδικής εργασίας.

Η ανταγωνίστρια εταιρεία των Big Four, KPMG, πειραματίζεται με νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση με φυσική παρουσία, προκειμένου να «επανεφεύρει» τον τρόπο με τον οποίο βοηθά το προσωπικό της να αναπτύξει τόσο τις «ήπιες» όσο και τις τεχνικές του δεξιότητες, δήλωσε η Λίσα Φέρνιχαου, partner στην KPMG. «Η ταχύτητα της μάθησης… πρόσωπο με πρόσωπο θα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι [στην εξ αποστάσεως εργασία]», είπε.

Ο Κάλουμ Λάισενς, επικεφαλής του συμβουλευτικού κλάδου της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι οι αλλαγές που έχει επιφέρει η AI καθιστούν «πιο σημαντικό από ποτέ όσοι ξεκινούν την καριέρα τους να έχουν ευκαιρίες να μαθαίνουν απευθείας από άλλους».

Αρκετά στελέχη εκτίμησαν ότι από τους νεότερους εργαζομένους θα αναμένεται ολοένα περισσότερο να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί με τους συναδέλφους τους. Το γραφείο της Boston Consulting Group στο Λονδίνο διευρύνει τις δραστηριότητες που διοργανώνει, μεταξύ των οποίων λέσχες σκακιού, padel και netball, προκειμένου να ενθαρρύνει τους νεότερους συμβούλους που ξεκίνησαν την καριέρα τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί με φυσική παρουσία.

Το 2023, η Deloitte και η PwC άρχισαν να παρέχουν πρόσθετη καθοδήγηση στους νεότερους νεοπροσληφθέντες τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού διαπίστωσαν ότι, μετά τα lockdown, διέθεταν ασθενέστερες δεξιότητες ομαδικής εργασίας και επικοινωνίας σε σχέση με προηγούμενες γενιές εργαζομένων.

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