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Σε έναν κόσμο όπου το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει προέκταση της καθημερινότητας, μια νέα τάση επιχειρεί να δημιουργήσει μικρές «ζώνες αποσύνδεσης». Όλο και περισσότεροι χώροι ψυχαγωγίας, καλλιτέχνες αλλά και εκπαιδευτικά ιδρύματα στρέφονται στις θήκες Yondr, ένα σύστημα που επιτρέπει στους επισκέπτες να έχουν μαζί τους το κινητό τους, χωρίς όμως να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.

Οι ειδικά σχεδιασμένες θήκες με μηχανισμό κλειδώματος εμφανίζονται πλέον σε θέατρα, συναυλίες, παραστάσεις stand-up comedy και άλλες ζωντανές εκδηλώσεις, με στόχο να περιορίσουν τη βιντεοσκόπηση, τα μηνύματα και τη συνεχή ενασχόληση με την οθόνη.

Η πιο πρόσφατη εφαρμογή τους έχει προκαλέσει συζήτηση στο Broadway, καθώς η νέα θεατρική παραγωγή Liberation της Bess Wohl ζητά από το κοινό να τοποθετεί τα κινητά του στις θήκες Yondr πριν από την είσοδο στην αίθουσα. Στην περίπτωση της συγκεκριμένης παράστασης, η επιλογή συνδέεται κυρίως με την προστασία της ιδιωτικότητας των ηθοποιών, καθώς περιλαμβάνει εκτεταμένη σκηνή γυμνού.

Οι θεατές, ωστόσο, γνωρίζουν πλέον όλο και περισσότερο αυτές τις θήκες, καθώς αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας καλλιτεχνών και διοργανωτών να επαναφέρουν την απόλυτη παρουσία του κοινού στη ζωντανή εμπειρία.

Τι είναι οι θήκες Yondr

Η Yondr είναι μια μαλακή υφασμάτινη θήκη που διαθέτει ειδικό μαγνητικό μηχανισμό ασφαλείας. Ο θεατής τοποθετεί μέσα το κινητό του τηλέφωνο ή άλλες έξυπνες συσκευές και η θήκη κλειδώνει.

Η συσκευή παραμένει στην κατοχή του χρήστη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, καθώς το κλείδωμα ανοίγει μόνο μέσω ειδικής βάσης ξεκλειδώματος που διαθέτει ο διοργανωτής.

Η φιλοσοφία πίσω από το σύστημα είναι απλή: ο επισκέπτης δεν χρειάζεται να αποχωριστεί το κινητό του, αλλά ταυτόχρονα δημιουργείται ένα περιβάλλον χωρίς οθόνες.

Γιατί καλλιτέχνες και χώροι επιλέγουν τη Yondr

Προστασία έργων και πνευματικής ιδιοκτησίας

Ένας από τους βασικούς λόγους χρήσης των θηκών είναι η προστασία του καλλιτεχνικού περιεχομένου.

Σε παραστάσεις θεάτρου, συναυλίες και ειδικά στο stand-up comedy, η ανεξέλεγκτη βιντεοσκόπηση μπορεί να οδηγήσει σε διαρροές νέου υλικού πριν από την επίσημη παρουσίασή του.

Πολλοί κωμικοί, οι οποίοι δοκιμάζουν νέες παραστάσεις μπροστά σε ζωντανό κοινό, θεωρούν ότι η άμεση ανάρτηση αποσπασμάτων στο διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει την καλλιτεχνική τους δουλειά.

Μια πιο άμεση εμπειρία για το κοινό

Οι υποστηρικτές της πρακτικής υποστηρίζουν ότι η απουσία κινητών από την αίθουσα αλλάζει τη δυναμική μιας εκδήλωσης.

Χωρίς φωτεινές οθόνες, χωρίς ειδοποιήσεις και χωρίς την ανάγκη καταγραφής κάθε στιγμής, οι θεατές μπορούν να επικεντρωθούν περισσότερο στους καλλιτέχνες και στο ίδιο το έργο.

Η λογική είναι ότι μια ζωντανή παράσταση δεν είναι απλώς κάτι που παρακολουθεί κάποιος, αλλά μια συλλογική εμπειρία στην οποία συμμετέχει.

Ασφάλεια και ιδιωτικότητα

Οι θήκες Yondr έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης σε σχολεία και άλλους χώρους όπου απαιτείται μεγαλύτερος έλεγχος της χρήσης συσκευών.

Στόχος είναι η αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων φωτογραφιών, ηχογραφήσεων ή βίντεο, αλλά και η δημιουργία περιόδων χωρίς ψηφιακούς περισπασμούς.

Στα σχολεία, η χρήση τους συνδέεται με προσπάθειες ενίσχυσης της συγκέντρωσης των μαθητών και της άμεσης κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται σε λίγα βήματα:

Τοποθέτηση συσκευής: Κατά την είσοδο στον χώρο, ο επισκέπτης βάζει το κινητό του στη θήκη Yondr που του παραδίδει το προσωπικό.

Κλείδωμα: Η θήκη ασφαλίζει με τον ειδικό μηχανισμό και παραμένει στον κάτοχο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης: Το κινητό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση ανάγκης, υπάρχουν ειδικά σημεία όπου ο επισκέπτης μπορεί προσωρινά να ξεκλειδώσει τη συσκευή.

Αποχώρηση: Μετά το τέλος της εκδήλωσης, οι θήκες ανοίγουν μέσω ειδικών σταθμών ξεκλειδώματος.

Η ιστορία πίσω από τη Yondr

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2014 από τον Γκράχαμ Ντουγκόνι (Graham Dugoni), ο οποίος εμπνεύστηκε την ιδέα από την ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση της κοινωνίας από τις ψηφιακές συσκευές.

Η Yondr απέκτησε αρχικά μεγάλη δημοτικότητα στον χώρο του stand-up comedy, όπου καλλιτέχνες όπως ο Dave Chappelle και ο Chris Rock χρησιμοποίησαν το σύστημα για να προστατεύσουν το νέο τους υλικό.

Σταδιακά, η χρήση της επεκτάθηκε σε θέατρα, συναυλιακούς χώρους, κινηματογραφικά φεστιβάλ και τηλεοπτικές παραγωγές.

Η παρουσία της Yondr στο Broadway

Το Broadway αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους χώρους εφαρμογής του συστήματος.

Παραγωγές όπως το Freestyle Love Supreme χρησιμοποίησαν τις θήκες για τον περιορισμό των περισπασμών και την ενίσχυση της συμμετοχής του κοινού.

Στο Take Me Out, η χρήση τους συνδέθηκε με την προστασία της ιδιωτικότητας των ηθοποιών σε σκηνές γυμνού.

Με το Liberation, η πρακτική επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς η παραγωγή επιδιώκει να διασφαλίσει ότι μια ιδιαίτερα προσωπική καλλιτεχνική στιγμή θα παραμείνει αποκλειστικά μέσα στη θεατρική αίθουσα.

Καθώς η συζήτηση για τη σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας γίνεται όλο και πιο έντονη, οι θήκες Yondr επιχειρούν να απαντήσουν σε ένα σύγχρονο δίλημμα: πόσο συχνά μπορούμε πραγματικά να είμαστε παρόντες, όταν η οθόνη βρίσκεται πάντα δίπλα μας;

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