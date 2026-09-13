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Μια ξαφνική διακοπή ρεύματος μπορεί να μετατραπεί από απλή ενόχληση σε πραγματικό πρόβλημα όταν διαρκεί αρκετές ώρες. Και ένα από τα πρώτα πράγματα που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια τέτοια κατάσταση είναι η αυτονομία του κινητού τηλεφώνου.

Το smartphone αποτελεί πλέον πολύ περισσότερα από μια συσκευή για τηλεφωνικές κλήσεις. Είναι μέσο επικοινωνίας, πρόσβασης σε ενημέρωση, χάρτες, μηνύματα έκτακτης ανάγκης και άλλες χρήσιμες υπηρεσίες. Αν, λοιπόν, ένα black out συμβεί τη στιγμή που η μπαταρία βρίσκεται στα τελευταία της επίπεδα, η δυνατότητα φόρτισης χωρίς πρόσβαση σε οικιακή πρίζα γίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη.

Υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές, ορισμένες από τις οποίες απαιτούν απλώς λίγη προετοιμασία. Από μια εξωτερική μπαταρία έως το αυτοκίνητο ή την ηλιακή ενέργεια, το κινητό μπορεί να παραμείνει λειτουργικό ακόμη και όταν το ηλεκτρικό δίκτυο βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Power bank: Η απλούστερη λύση με μία προϋπόθεση

Το power bank αποτελεί ίσως την πιο εύκολη και διαδεδομένη επιλογή για μια διακοπή ρεύματος. Πρόκειται ουσιαστικά για μια φορητή εξωτερική μπαταρία που αποθηκεύει ενέργεια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή για τη φόρτιση του κινητού ή άλλων μικρών ηλεκτρονικών συσκευών.

Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ότι δεν απαιτεί καμία άλλη υποδομή την ώρα της ανάγκης. Χρειάζεται, όμως, κάτι αυτονόητο που συχνά παραβλέπεται: να έχει φορτιστεί εκ των προτέρων.

Ανάλογα με τη χωρητικότητα της εξωτερικής μπαταρίας και εκείνη του smartphone, ένα power bank μπορεί να προσφέρει περισσότερες από μία φορτίσεις, ενώ ορισμένα μοντέλα είναι ικανά να επαναφορτίσουν πλήρως ένα κινητό έως και τρεις φορές.

Για τον λόγο αυτό, ένα φορτισμένο power bank μπορεί να αποτελεί χρήσιμο μέρος του βασικού εξοπλισμού του σπιτιού για έκτακτες καταστάσεις, ειδικά σε περιοχές όπου οι διακοπές ηλεκτροδότησης εμφανίζονται συχνότερα.

Το αυτοκίνητο ως προσωρινή πηγή ενέργειας

Εφόσον υπάρχει διαθέσιμο αυτοκίνητο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό για την επαναφόρτιση του smartphone. Τα περισσότερα σύγχρονα οχήματα διαθέτουν θύρες USB, ενώ στα παλαιότερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος προσαρμογέας στην υποδοχή των 12 βολτ.

Η λύση είναι ιδιαίτερα πρακτική όταν η διακοπή διαρκεί αρκετές ώρες και οι διαθέσιμες εξωτερικές μπαταρίες έχουν εξαντληθεί ή δεν είχαν φορτιστεί εγκαίρως.

Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή ώστε η φόρτιση του κινητού να μη γίνει εις βάρος της μπαταρίας του αυτοκινήτου. Η λειτουργία του κινητήρα κατά τη διάρκεια της φόρτισης περιορίζει αυτόν τον κίνδυνο, χωρίς όμως η συγκεκριμένη πρακτική να ενδείκνυται για παρατεταμένη χρήση. Για λόγους ασφαλείας, ο κινητήρας δεν πρέπει να λειτουργεί σε κλειστό ή ανεπαρκώς αεριζόμενο χώρο.

Ηλιακή ενέργεια χωρίς σύνδεση στο δίκτυο

Μια διαφορετική επιλογή προσφέρουν οι φορητοί ηλιακοί φορτιστές, οι οποίοι μπορούν να μετατρέψουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να χρειάζονται σύνδεση με το δίκτυο.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι όχι μόνο σε black out, αλλά και σε ταξίδια, κάμπινγκ ή απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε πρίζα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για smartphones και άλλες μικρές συσκευές, λειτουργώντας ως μια επιπλέον εφεδρική πηγή ενέργειας.

Η απόδοσή τους, βέβαια, εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Η περιορισμένη ηλιοφάνεια ή η συννεφιά μπορούν να επιβραδύνουν σημαντικά τη φόρτιση, γι’ αυτό και είναι προτιμότερο να λειτουργούν συμπληρωματικά προς ένα power bank και όχι απαραίτητα ως η μοναδική λύση έκτακτης ανάγκης.

Παρόμοια λογική ακολουθούν και ορισμένοι ηλιακοί λαμπτήρες με δυνατότητα φόρτισης συσκευών. Αποθηκεύουν ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και μπορούν στη συνέχεια να τροφοδοτήσουν ένα κινητό, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν φωτισμό όταν το σπίτι παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Χειροκίνητοι φορτιστές για την έσχατη ανάγκη

Υπάρχει και μια λύση που δεν εξαρτάται ούτε από το ηλεκτρικό δίκτυο ούτε από τον ήλιο: οι χειροκίνητοι φορτιστές. Οι συγκεκριμένες συσκευές μετατρέπουν τη μηχανική ενέργεια που παράγει ο χρήστης, συνήθως περιστρέφοντας μια μανιβέλα, σε μικρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας.

Δεν αποτελούν την πρακτικότερη επιλογή για την πλήρη φόρτιση ενός σύγχρονου smartphone, καθώς απαιτούν χρόνο και προσπάθεια. Μπορούν όμως να προσφέρουν την απαραίτητη ενέργεια για μια κλήση, ένα μήνυμα ή περιορισμένη χρήση του τηλεφώνου, γεγονός που τις καθιστά χρήσιμες σε πραγματικές καταστάσεις ανάγκης.

Παράλληλα, σε ένα παρατεταμένο black out έχει σημασία όχι μόνο το πώς θα φορτιστεί η συσκευή αλλά και πώς θα διατηρηθεί η υπάρχουσα μπαταρία για περισσότερο χρόνο. Η ενεργοποίηση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας, η μείωση της φωτεινότητας της οθόνης και ο περιορισμός εφαρμογών που λειτουργούν στο παρασκήνιο μπορούν να παρατείνουν αισθητά την αυτονομία.

Το σημαντικότερο, πάντως, είναι η προετοιμασία πριν προκύψει το πρόβλημα. Ένα φορτισμένο power bank, τα κατάλληλα καλώδια και μία δεύτερη ανεξάρτητη πηγή φόρτισης μπορούν να αποδειχθούν πολύ πιο χρήσιμα από την αναζήτηση λύσης την ώρα που έχει ήδη διακοπεί η ηλεκτροδότηση.

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