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Ανήκει σε εκείνη τη «γενιά» των εταιρειών που έθεσαν τις βάσεις για την ανάπτυξη των σύγχρονων οινοποιητικών επιχειρήσεων στη χώρα μας.

Παράλληλα, τα κρασιά της και ιδιαίτερα οι αφρώδεις οίνοι της ήταν, κυρίως στο παρελθόν, το απαραίτητο «συμπλήρωμα» κάθε γιορταστικής εκδήλωσης ή ακόμη και των εξόδων σε κέντρα διασκέδασης.

Με μακρά ιστορία που ξεπερνά τον έναν αιώνα η Emery, η εμβληματική οινοποιία της Ρόδου, αλλά και μια από τις πλέον ξεχωριστές σε όλη την Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1923 από την οικογένεια Τριανταφύλλου, στον Έμπωνα, σε υψόμετρο 700 μέτρων στις πλαγιές του Ατταβύρου, μια περιοχή ξακουστή για τις εξαιρετικές ποικιλίες σταφυλιών, –Αθήρι και Αμοργιανό-, και για τις χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις.

Αρχικά ονομαζόταν ΕΡΟΠ (Ελληνική Ροδιακή Ποτοποιία), αλλά στη συνέχεια καθιέρωσε το brand Emery, που την έκανε γνωστή σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε πολλές ξένες αγορές.

Δημοφιλείς ετικέτες

Κατά τη διάρκεια αυτών των 103 χρόνων, παρήγαγε δημοφιλείς ετικέτες από τοπικές ποικιλίες όπως το Αθήρι και το Αμοργιανό (Μαντηλαριά), συνεχίζοντας την παράδοση αιώνων του νησιού, αλλά και φυσικούς αφρώδεις οίνους. Ορισμένες από αυτές είναι τα Αθήρι Βουνοπλαγιάς, D’ Amboise, Mythiko, Rodos Dry και πιο πρόσφατα τα Emery Villare, Emery Dolcetto, Emery Rodon Cabernet κ.α.

Από το 1966 ως Οινοθήκη Emery, που λειτουργεί σήμερα σε ξεχωριστό χώρο στην πόλη της Ρόδου, ξεκίνησε την παραγωγή κρασιού και σαμπάνιας, ενώ το 1974 στήθηκε στον Έμπωνα το σύγχρονο οινοποιείο της, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις και μετάλλια για την ποιότητα των προϊόντων της.

Η περιπέτεια

Παρά ταύτα, όπως πολλές άλλες εγχώριες οινοποιίες,-καθώς και ολόκληρος ο κλάδος-, δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τις πολύχρονες διαδοχικές κρίσεις.

Έτσι βρίσκεται αντιμέτωπη με την περιπέτεια των πλειστηριασμών για το οινοποιείο της στον Έμπωνα.

Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει το newmoney, έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός, με επισπεύδουσα την Cepal, για τις 16 Σεπτεμβρίου, εκτός βέβαια εάν στο μεταξύ ασκηθεί ανακοπή που ενδεχομένως να οδηγήσει σε αναστολή τη σχετική διαδικασία.

Όπως αναφέρεται στην κατασχετήρια έκθεση, η κατάσχεση επιβλήθηκε για 200.000 ευρώ, ποσό που αποτελεί μέρος του επιδικασθέντος κεφαλαίου, πλέον των τόκων και εξόδων εκτελέσεως.

Ο πλειστηριασμός αφορά αγρό συνολικής επιφάνειας 11.300 τ.μ. που βρίσκεται στον Έμπωνα του δήμου Ρόδου και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Άγιος Γεώργιος, εντός του οποίου έχει ανεγερθεί βιοτεχνικό κτήριο συνολικής επιφάνειας 4.212 τ.μ.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχει ανεγερθεί εργοστάσιο οινοποιίας – βιοτεχνικό κτήριο, το οποίο βρίσκεται επί επαρχιακής οδού. Όπως σημειώνεται, ο περιβάλλων χώρος είναι ασφαλτοστρωμένος με περίφραξη από πέτρινο τοίχο.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, πρόκειται για ένα συγκρότημα κτηρίων βιομηχανικού χαρακτήρα που αποτελούν το οινοποιείο της ΕΜΕΡΥ σε αγροτεμάχιο εκτός ζώνης, με συνολικό εμβαδόν γηπέδου 11.300 τ.μ. και κατά το κτηματολογικό πιστοποιητικό 11.698,74 τ.μ.

Για τα διάφορα κτήρια έχουν εκδοθεί αρκετές άδειες κάθε μία εκ των οποίων αποτελεί προσθήκη και επέκταση υφισταμένων. Κατά την έκθεση η συνολική επιφάνεια των κτηρίων (με αποθήκες, γραφεία, εκθετήρια, πιεστήρια σταφυλιών, χώρους παραγωγής οίνων, χώρους παλαίωσης, εμφιαλωτήριο κ.α.) ανέρχεται σε 4.718,93 τ.μ., εκ των οποίων ένα τμήμα προσθήκης παραμένει ημιτελές-ασκεπές.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ακίνητο φέρει αρκετά εμπράγματα βάρη.

Η τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό έχει οριστεί σε 803.000 ευρώ.

Οι επιδόσεις

Με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2024, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 581.792 ευρώ έναντι 506.212 ευρώ το 2023, με τα αποτελέσματα προ φόρων να διαμορφώνονται σε ζημίες ύψους 90.251 ευρώ, έναντι ζημιών 103.950 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

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