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Τίτλοι τέλους σε μια ιστορική εποχή έξι δεκαετιών. Ο Γουόρεν Μπάφετ παραιτείται από τη θέση του προέδρου της Berkshire Hathaway, του επιχειρηματικού κολοσσού αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων τον οποίο οδήγησε από ένα ετοιμόρροπο κλωστοϋφαντουργείο της Νέας Αγγλίας στην κορυφή του παγκόσμιου καπιταλισμού.

Σε επιστολή προς τους μετόχους, ο 96χρονος θρυλικός επενδυτής ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει καθήκοντα επίτιμου προέδρου με άμεση ισχύ, διατηρώντας παράλληλα τη θέση του στο διοικητικό συμβούλιο. Τη θέση του προέδρου αναλαμβάνει ο γιος του, Χάουαρντ Μπάφετ, ενεργοποιώντας ένα μακροχρόνιο σχέδιο διαδοχής, ενώ η Σούζαν Ντέκερ παραμένει επικεφαλής ανεξάρτητη διευθύντρια, όπως αναφέρει το CNBC.

«Ο Χρόνος κερδίζει πάντα», έγραψε ο Μπάφετ στην επιστολή του. «Ωστόσο, ήταν γενναιόδωρος μαζί μου. Μου έδωσε την ευκαιρία να δω την Berkshire να φτάνει σε ένα σημείο όπου αισθάνομαι πιο σίγουρος από ποτέ για το μέλλον.»

Η κίνηση αυτή έρχεται εννέα μήνες αφότου ο Γκρεγκ Άμπελ ανέλαβε τα ηνία ως Διευθύνων Σύμβουλος. Ο Μπάφετ είχε σοκάρει την επενδυτική κοινότητα τον Μάιο του 2025 όταν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη θέση του CEO, διατηρώντας τότε μόνο την προεδρία.

Ο Άμπελ ξεκαθάρισε ότι οι αξίες του ιδρυτή θα παραμείνουν στο επίκεντρο του ομίλου, ενώ ο Μπάφετ παρομοίασε τον ρόλο του γιου του με «ασφαλιστήριο συμβόλαιο» για την εταιρική κουλτούρα. «Ο Γκρεγκ διευθύνει την εταιρεία, ο Χάουαρντ θα φυλάξει την κουλτούρα και τις αξίες της και τα δύο αξίζουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον ισολογισμό μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η κληρονομιά του Μπάφετ είναι μοναδική στα χρονικά. Από το 1965, η Berkshire κατέγραψε ετήσια σύνθετη απόδοση 19,7% για τους μετόχους, σχεδόν διπλάσια από εκείνη του δείκτη S&P 500 φτάνοντας πλέον να απασχολεί 400.000 εργαζομένους και να παράγει λειτουργικά κέρδη 44,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παρά την ηλικία του και ορισμένα προβλήματα υγείας, ο Μπάφετ παρέμεινε εξαιρετικά δραστήριος, δίνοντας το «παρών» στο γραφείο καθημερινά. Μάλιστα, ήταν ο ίδιος που εισηγήθηκε πρόσφατα τη μεγάλη επένδυση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Alphabet, καθιστώντας τη μητρική της Google τη τρίτη μεγαλύτερη μετοχική θέση της Berkshire, πίσω από την Apple και την American Express.

Η αλλαγή σκυτάλης πραγματοποιείται σε μια απαιτητική συγκυρία. Η μετοχή της Berkshire καταγράφει υποτονική άνοδο 1% εντός του 2026, την ώρα που ο S&P 500 ενισχύεται κατά 11%, επηρεασμένη από τις τιμές του πετρελαίου και τη στροφή των επενδυτών σε κλάδους υψηλότερης ανάπτυξης.

Πλέον, τα βλέμματα όλων στρέφονται στον Γκρεγκ Άμπελ και στη διαχείριση του τεράστιου ταμειακού αποθέματος των 365,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μέτοχοι ήδη πιέζουν για επιτάχυνση των επαναγορών ιδίων μετοχών, με τον Άμπελ να έχει ήδη διαθέσει 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τον σκοπό αυτό στο δεύτερο τρίμηνο.

Ο Μπάφετ πάντως εμφανίζεται απόλυτα καθησυχαστικός για τη διάδοχη κατάσταση. «Οι προσδοκίες μου για εκείνον ήταν εξαιρετικά υψηλές από την αρχή, και τις έχει ξεπεράσει», ανέφερε. «Η εταιρεία βρίσκεται σε εξαιρετικά χέρια, και ανυπομονώ να παραμείνω μέτοχος μαζί σας.»

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