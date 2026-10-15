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Η Nestlé διευρύνει τη συνεργασία της με τον χώρο του αθλητισμού, προχωρώντας σε συμφωνία με το NBA, με στόχο να ενισχύσει τη διεθνή απήχηση των ροφημάτων κακάο και βύνης Milo, Nesquik και Nescau. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια των μεγάλων εταιρειών καταναλωτικών αγαθών να έρθουν πιο κοντά στις νεότερες γενιές, ιδιαίτερα στη Gen Z και τη Gen Alpha.

Η συνεργασία επεκτείνεται σε 21 χώρες και τέσσερις ηπείρους, με τη Nestlé να θέτει ως στόχο την ενθάρρυνση τουλάχιστον 2,5 εκατ. νέων να εντάξουν περισσότερη σωματική δραστηριότητα στην καθημερινότητά τους. Το οικονομικό ύψος της συμφωνίας δεν έγινε γνωστό.

Όπως ανέφερε στο Reuters ο Ali Abbas, επικεφαλής του τομέα ροφημάτων της Nestlé, βασική επιδίωξη είναι η προσέγγιση των νέων καταναλωτών, η σύνδεση με τη σύγχρονη νεανική κουλτούρα και η ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων στις επόμενες γενιές.

Η διατροφή και η ευεξία στο επίκεντρο

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών αναπροσαρμόζουν την επικοινωνιακή τους στρατηγική, συνδέοντας ολοένα περισσότερο τα προϊόντα τους με τη σωστή διατροφή, την άσκηση και την ευεξία.

Η αλλαγή αυτή συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τη διάδοση των φαρμάκων απώλειας βάρους της κατηγορίας GLP-1, αλλά και με το αυξημένο ενδιαφέρον των νεότερων ηλικιακών ομάδων για τη φυσική κατάσταση και τα διατροφικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που καταναλώνουν.

Σύμφωνα με τον Abbas, η συνεργασία με το NBA βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τη στρατηγική της Nestlé στον τομέα της υγείας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ροφήματα όπως τα Milo, Nesquik και Nescau περιλαμβάνουν στη σύνθεσή τους πρωτεΐνες και φυτικές ίνες.

Η εταιρεία προγραμματίζει ξεχωριστές διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες για κάθε αγορά, διατηρώντας ενιαία στρατηγική ως προς την ενεργοποίηση των νέων, την προσέλκυση περισσότερων καταναλωτών και την αύξηση των πωλήσεων.

Ο αθλητισμός προσελκύει τις μεγάλες πολυεθνικές

Η Nestlé ακολουθεί μια τάση που έχει ήδη υιοθετηθεί από μεγάλους ομίλους, όπως η PepsiCo, η Coca-Cola και η Unilever, οι οποίοι έχουν επεκτείνει σημαντικά τις χορηγικές τους δραστηριότητες σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια.

Η επιλογή αυτή σχετίζεται με τις αλλαγές στις συνήθειες του νεανικού κοινού. Καθώς η προσοχή των καταναλωτών μοιράζεται μεταξύ TikTok, Instagram, YouTube και άλλων ψηφιακών μέσων, οι αθλητικές διοργανώσεις εξακολουθούν να συγκεντρώνουν μαζικά κοινό με υψηλό επίπεδο συμμετοχής και αλληλεπίδρασης.

Ενδεικτικό είναι το μέγεθος της διεθνούς απήχησης του NBA, το οποίο έχει παρουσία σε 214 χώρες και περιοχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, συγκεντρώνει περισσότερα από 2,5 δισ. likes και followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ποσοστό άνω του 75% να προέρχεται από αγορές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, το μοντέλο των αθλητικών χορηγιών αλλάζει. Οι επιχειρήσεις δεν αρκούνται πλέον στην προβολή του λογοτύπου τους κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης, αλλά επιδιώκουν μακροχρόνιες συνεργασίες με διεθνή εμβέλεια, αξιοποιώντας τα social media, τους δημιουργούς περιεχομένου και τις τοπικές κοινότητες.

Αντίστοιχη στρατηγική ακολούθησε η Unilever, η οποία αξιοποίησε τη συνεργασία της με το Παγκόσμιο Κύπελλο για να προωθήσει περισσότερα από 35 εμπορικά σήματα προσωπικής φροντίδας σε πάνω από 120 αγορές. Στο πλαίσιο της καμπάνιας συνεργάστηκε με περισσότερους από 50.000 δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου.

Πόσα χρήματα επενδύονται στις αθλητικές χορηγίες

Η αγορά των αθλητικών χορηγιών έχει καταγράψει σημαντική ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία, με τα ποσά που διατίθενται από τις επιχειρήσεις να αυξάνονται αισθητά.

Όπως επισημαίνει ο Peter Laatz, επικεφαλής παγκόσμιας επιχειρησιακής μονάδας της IEG, εταιρείας που δραστηριοποιείται στο sponsorship marketing, μια μέση επαγγελματική αθλητική ομάδα στις ΗΠΑ εξασφαλίζει σήμερα περίπου 51 εκατ. δολάρια ετησίως από χορηγικές συμφωνίες. Πριν από δέκα χρόνια, το αντίστοιχο ποσό ανερχόταν σε 26 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με στοιχεία της WPP, στον αθλητισμό κατευθύνεται περίπου το 70% έως 75% των συνολικών χορηγικών δαπανών των εμπορικών σημάτων παγκοσμίως. Από την πλευρά τους, οι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών αντιπροσωπεύουν περίπου το 18% των δαπανών για αθλητικές χορηγίες, τόσο διεθνώς όσο και στην αμερικανική αγορά.

Στελέχη του κλάδου αποδίδουν τη δυναμική των συγκεκριμένων συνεργασιών στη στενή συναισθηματική σχέση που αναπτύσσουν οι φίλαθλοι με τις ομάδες και τις διοργανώσεις που παρακολουθούν. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα μπορεί να αναπαραχθεί μέσω των παραδοσιακών διαφημιστικών μεθόδων.

Η συνεργασία της KitKat με τη Formula 1 άνοιξε τον δρόμο

Για τη Nestlé, η επιλογή των μεγάλων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων ως εργαλείου marketing δεν είναι καινούργια. Το πρώτο σημαντικό βήμα πραγματοποιήθηκε το 2024, όταν η KitKat κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με τη Formula 1 για την περίοδο 2025-2028.

Ήταν μια σημαντική αλλαγή για τη μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων παγκοσμίως, καθώς, στη διάρκεια της ιστορίας της που πλησιάζει τα 160 χρόνια, δεν είχε προχωρήσει προηγουμένως σε αντίστοιχη συμφωνία marketing παγκόσμιας κλίμακας. Μέχρι τότε, προτιμούσε να αναπτύσσει χορηγικές συνεργασίες σε επίπεδο μεμονωμένων χωρών.

Τα αποτελέσματα της συμφωνίας με τη Formula 1 φαίνεται ότι ενίσχυσαν την απόφαση της διοίκησης να επεκτείνει αυτή τη στρατηγική.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε η Nestlé στο Reuters, μετά την έναρξη της συνεργασίας καταγράφηκε αύξηση 12% στο ποσοστό των καταναλωτών που δήλωναν πρόθυμοι να εξετάσουν την αγορά προϊόντων KitKat. Παράλληλα, αυξήθηκε κατά 10% το ποσοστό εκείνων που θα συνιστούσαν τη μάρκα σε άλλους και κατά 9% όσων την ανέφεραν ως την αγαπημένη τους.

Ιδιαίτερη απήχηση είχε και η κυκλοφορία μιας KitKat με σχήμα αγωνιστικού αυτοκινήτου, η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, προσέγγισε περισσότερους από 500 εκατ. ανθρώπους μέσα στις πρώτες 30 ημέρες από την παρουσίασή της.

Η νέα συμφωνία με το NBA αποτελεί το επόμενο βήμα αυτής της στρατηγικής. Η Nestlé επιδιώκει να αξιοποιήσει τη διεθνή δημοτικότητα του μπάσκετ και τη δυναμική των ψηφιακών πλατφορμών, προκειμένου να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων της και να δημιουργήσει ισχυρότερους δεσμούς με τους καταναλωτές των νεότερων γενεών.

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