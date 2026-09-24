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Πρόστιμα συνολικού ύψους 74.000 ευρώ επιβλήθηκαν τον Αύγουστο από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για παραβάσεις των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αποφάσεις ΔΙΕΠΠΥ που δημοσιοποίησε στην ιστοσελίδα του το υπουργείο Ανάπτυξης.

Οι παραβάσεις 63 επιχειρήσεων αφορούν ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων την εστίαση, το λιανικό εμπόριο, το εμπόριο τροφίμων και κρέατος, τις υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας, τις μεταφορές και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το υψηλότερο πρόστιμο που περιλαμβάνεται στις αποφάσεις του Αυγούστου ανέρχεται σε 5.000 ευρώ, ακολουθεί πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και 5 επιχειρήσεις τιμωρήθηκαν με πρόστιμα 2.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα πρόστιμα ήταν μικρότερα.

Σημαντικό μέρος των αποφάσεων αφορά επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής. Πρόστιμα επιβλήθηκαν σε καφέ, μπαρ, εστιατόρια, αναψυκτήρια και επιχειρήσεις παροχής γευμάτων σε όλη τη χώρα αλλά και σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, εμπορίου τροφίμων, καλλυντικών καθώς και σε κομμωτήρια και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Οι έλεγχοι και οι κυρώσεις κάλυψαν επίσης τον τομέα των μεταφορών. Επιβλήθηκαν πρόστιμα σε δυο επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, σε Αιγάλεω και Χίο.

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