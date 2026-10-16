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Ένα ευρύ πακέτο παρεμβάσεων με άμεσο αντίκτυπο στο εισόδημα εργαζομένων, συνταξιούχων και νοικοκυριών περιλαμβάνει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η περαιτέρω αποκλιμάκωση των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα και η ενίσχυση των μέσων αποδοχών. Για τους συνταξιούχους προβλέπεται μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ με διευρυμένη περίμετρο δικαιούχων, ενώ για τους εργαζομένους στο Δημόσιο σχεδιάζεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά.

Στο ίδιο πλέγμα μέτρων εντάσσεται το νέο «Σπίτι μου ΙΙΙ», προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ, με τη στεγαστική πολιτική να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς ενοίκια και κόστος κατοικίας απορροφούν σημαντικό τμήμα του διαθέσιμου εισοδήματος.

Κατώτατος μισθός με στόχο τα 1.000 ευρώ

Ο κατώτατος μισθός παραμένει ένα από τα βασικά εργαλεία της εισοδηματικής πολιτικής και για το 2027.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει νέα αύξηση τον Απρίλιο του 2027, ενώ θα ακολουθήσει ακόμη μία αναπροσαρμογή τον Ιανουάριο του 2028. Ο τελικός στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει στα 1.000 ευρώ.

Η αλλαγή έχει ευρύτερη επίδραση από την άμεση αύξηση των αποδοχών όσων αμείβονται με τον κατώτατο, καθώς από αυτόν εξαρτώνται επιδόματα και άλλες παροχές, ενώ παράλληλα αποτελεί σημείο αναφοράς για τις μισθολογικές εξελίξεις στην αγορά.

Για το σύνολο της οικονομίας, το προσχέδιο προβλέπει αύξηση των αμοιβών ανά εργαζόμενο κατά 3,9% το 2027, μετά από αύξηση 3,7% το 2026.

Κάτω από το 8% η ανεργία μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες

Θετικότερη εικόνα προβλέπεται και στο μέτωπο της απασχόλησης. Η ανεργία εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει από 8,4% το 2026 σε 7,9% το 2027, περνώντας κάτω από το όριο του 8% για πρώτη φορά μετά το 2008.

Η αποκλιμάκωση έχει ιδιαίτερη σημασία και για το ασφαλιστικό σύστημα. Περισσότερες θέσεις εργασίας και υψηλότερες αποδοχές συνεπάγονται μεγαλύτερη βάση εισφορών και, κατά συνέπεια, αυξημένα έσοδα για τον e-ΕΦΚΑ.

Λιγότερες κρατήσεις από τον Απρίλιο

Σημαντική αλλαγή για εργαζομένους και εργοδότες αποτελεί η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα στον ιδιωτικό τομέα, η οποία προγραμματίζεται να εφαρμοστεί από τον Απρίλιο του 2027.

Η παρέμβαση κινείται σε δύο κατευθύνσεις: επιδιώκει αφενός να αυξήσει τις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων και αφετέρου να περιορίσει το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων.

Το πραγματικό όφελος για κάθε πλευρά θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθεί η μείωση ανάμεσα στην εργατική και την εργοδοτική εισφορά.

Διευρύνεται η ενίσχυση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους

Στο μέτωπο των συντάξεων, μία από τις βασικότερες παρεμβάσεις ξεκινά ήδη από τον Νοέμβριο του 2026.

Η μόνιμη ετήσια οικονομική ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών, χωρίς τα προηγούμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης οι προβλεπόμενες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Η διεύρυνση του μέτρου αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων, εντάσσοντας στο καθεστώς της ετήσιας ενίσχυσης συνταξιούχους οι οποίοι μέχρι σήμερα έμεναν εκτός λόγω εισοδήματος ή περιουσίας.

Παράλληλα, προβλέπεται τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε το ύψος τους να ακολουθεί τις μεταβολές στο κόστος ζωής.

Έρχεται χριστουγεννιάτικη παροχή για το Δημόσιο

Νέα μόνιμη παρέμβαση στο εισόδημα προβλέπεται και για τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα.

Από τον Δεκέμβριο του 2027 σχεδιάζεται η καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά σε δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς.

Η συγκεκριμένη παροχή θα έρθει να προστεθεί στις μισθολογικές αυξήσεις που έχουν ήδη θεσπιστεί ή συνδέονται με την εξέλιξη του κατώτατου μισθού.

Πώς διαμορφώνεται το όφελος για εργαζομένους και συνταξιούχους

Οι αλλαγές σε μισθούς, εισφορές και παροχές λειτουργούν συνδυαστικά και επομένως το τελικό αποτέλεσμα στο διαθέσιμο εισόδημα θα διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου.

Στον ιδιωτικό τομέα, ένας εργαζόμενος μπορεί να ωφεληθεί τόσο από την αύξηση των αποδοχών όσο και από τη μείωση των ασφαλιστικών κρατήσεων.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους, στις μισθολογικές μεταβολές προστίθεται από το τέλος του 2027 η νέα ετήσια παροχή των 500 ευρώ μικτά, ενώ για τους συνταξιούχους η βασική πρόσθετη στήριξη προέρχεται από τα 400 ευρώ ετησίως και τη σημαντική διεύρυνση των δικαιούχων.

«Σπίτι μου ΙΙΙ»: Νέο πακέτο 2 δισ. ευρώ για την κατοικία

Σημαντικό σκέλος του σχεδιασμού αποτελεί το «Σπίτι μου ΙΙΙ», με συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ.

Το νέο πρόγραμμα προορίζεται να αποτελέσει την επόμενη φάση της πολιτικής για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, διευρύνοντας την πρόσβαση νέων και νοικοκυριών σε ευνοϊκότερη χρηματοδότηση.

Παράλληλα, παρατείνονται φορολογικά κίνητρα που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή για τη στέγαση και την επαναφορά κλειστών ακινήτων στην αγορά.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το στεγαστικό κόστος αποτελεί πλέον βασική παράμετρο του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος. Η άνοδος των ενοικίων και οι υψηλές τιμές αγοράς κατοικίας μπορούν να εξανεμίσουν σημαντικό μέρος των μισθολογικών αυξήσεων, ιδιαίτερα για τους νεότερους εργαζομένους.

Τα τρία κρίσιμα «κλειδιά» για το 2027

Το οικονομικό πακέτο της επόμενης χρονιάς επιχειρεί συνολικά να συνδυάσει υψηλότερες αποδοχές, χαμηλότερες ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, ενισχύσεις προς τους συνταξιούχους και μέτρα για τη στέγαση.

Για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, τα βασικά ορόσημα είναι ο Απρίλιος του 2027, όταν προγραμματίζονται τόσο η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού όσο και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Για τους συνταξιούχους, το βάρος πέφτει στη διευρυμένη ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ, ενώ για τους δημοσίους υπαλλήλους προστίθεται από τον Δεκέμβριο η νέα χριστουγεννιάτικη παροχή.

Το τελικό αποτύπωμα στα εισοδήματα θα κριθεί κυρίως από τρεις παράγοντες: το ακριβές ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού, τον τρόπο κατανομής της μείωσης των εισφορών και τους όρους εφαρμογής του «Σπίτι μου ΙΙΙ».

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