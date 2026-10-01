Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Αλλάζει από σήμερα, 1η Οκτωβρίου, το ωράριο των ωρών κοινής ησυχίας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό καθεστώς που θα ισχύσει έως και τις 31 Μαρτίου 2027. Οι πολίτες, αλλά και οι επιχειρήσεις, καλούνται να προσαρμόσουν τις δραστηριότητές τους στα νέα χρονικά διαστήματα, κατά τα οποία πρέπει να περιορίζεται κάθε πηγή θορύβου.

Οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας είναι οι εξής:

15:30 έως 17:30 το μεσημέρι και το απόγευμα

το μεσημέρι και το απόγευμα 22:00 έως 07:30 το πρωί της επόμενης ημέρας

Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών δεν επιτρέπονται δραστηριότητες που προκαλούν έντονο θόρυβο ή διαταράσσουν την ηρεμία των κατοίκων.

Τι ισχύει στις ώρες κοινής ησυχίας

Στο πλαίσιο των περιορισμών περιλαμβάνονται οι θορυβώδεις εργασίες, η χρήση μουσικής σε υψηλή ένταση, οι δυνατές φωνές, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει ενόχληση στους γείτονες και τους περιοίκους.

Οι κανόνες δεν περιορίζονται μόνο στο εσωτερικό των κατοικιών. Αφορούν επίσης δρόμους, πλατείες και δημόσιους χώρους, όπου η πρόκληση θορύβου κατά τις συγκεκριμένες ώρες μπορεί να διαταράξει την κοινή ησυχία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις φορτοεκφορτώσεις, καθώς και σε εργασίες ή άλλες ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν αυξημένο θόρυβο. Περιορισμοί ισχύουν παράλληλα για τη χρήση σειρήνων και άλλων ηχητικών συστημάτων, όταν δεν υπάρχει πραγματικός λόγος έκτακτης ανάγκης.

Υποχρεώσεις για κατοίκους και επιχειρήσεις

Η τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας αφορά όχι μόνο τους κατοίκους, αλλά και τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα. Οι επαγγελματικοί χώροι οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε η λειτουργία τους να μην προκαλεί όχληση κατά τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα.

Αντίστοιχα, οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν εργασίες στο σπίτι, δυνατή μουσική και άλλες δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν ενόχληση στους γύρω τους.

Το χειμερινό ωράριο θα παραμείνει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου, έως την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2027, οπότε και θα επανέλθει το θερινό ωράριο.

Διαβάστε ακόμη

Ομόλογα: Η Βρετανία «σπάει» το 6% και ξυπνά μνήμες από την κρίση χρέους του 2012

Επτά στις 10 ελληνικές ναυτιλιακές διαθέτουν έως οκτώ πλοία αλλά ελέγχουν μόλις το 11% του στόλου

ΕΚΤ: Ακριβότερα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια για τα νοικοκυριά τον Αύγουστο (πίνακες+γραφήματα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ