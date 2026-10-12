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Η επιστροφή του Δακτυλίου της Αθήνας βρίσκεται προ των πυλών, καθώς αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση για την ημερομηνία επανενεργοποίησης του μέτρου που περιορίζει την κυκλοφορία στο κέντρο και αποσκοπεί στη διαχείριση της αυξημένης κίνησης.

Μαζί με την ημερομηνία έναρξης αναμένεται να αποσαφηνιστούν και οι λεπτομέρειες για το φετινό καθεστώς, κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις και τη διαδικασία έκδοσης των ψηφιακών αδειών που επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία.

Κατά την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής, ο Δακτύλιος είχε τεθεί σε ισχύ στις 20 Οκτωβρίου 2025 και παρέμεινε ενεργός έως τις 24 Ιουλίου 2026.

Οι ώρες εφαρμογής

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει περιορισμούς από Δευτέρα έως Πέμπτη, 07:00 έως 20:00, ενώ την Παρασκευή η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται νωρίτερα, στις 15:00.

Η επαναφορά του μέτρου σημαίνει ότι οι οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν εγκαίρως αν το όχημά τους δικαιούται ελεύθερη είσοδο στον Δακτύλιο, αλλά και να έχουν εκδώσει το απαιτούμενο ψηφιακό σήμα όπου αυτό προβλέπεται.

Ψηφιακά η διαδικασία για το σήμα

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς επίσκεψη σε υπηρεσία. Το ειδικό σήμα κυκλοφορίας εκδίδεται μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και στη συνέχεια στις «Μετακινήσεις».

Εναλλακτικά, η έκδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δακτυλίου, με τη χρήση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Το ψηφιακό έγγραφο διαθέτει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του gov.gr. Μπορεί επομένως να αποσταλεί ηλεκτρονικά ή να εκτυπωθεί, ενώ η γνησιότητά του μπορεί να ελεγχθεί μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας επαλήθευσης εγγράφων.

Ποια οχήματα δικαιούνται ελεύθερη κυκλοφορία

Το σήμα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα αμιγώς ηλεκτρικά, τα οχήματα που έχουν κατασκευαστεί για χρήση φυσικού αερίου ή υγραερίου, καθώς και τα υβριδικά ηλεκτρικά.

Ελεύθερη κυκλοφορία προβλέπεται επίσης για οχήματα Euro 6, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα όρια εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί πριν από το 2021, το όριο είναι κάτω από 120 γρ. CO₂/χλμ., ενώ για εκείνα που ταξινομήθηκαν από το 2021 και μετά διαμορφώνεται κάτω από 145 γρ. CO₂/χλμ.

Η επόμενη περίοδος εφαρμογής αναμένεται, επομένως, να επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας, με τους οδηγούς να καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως αν το όχημά τους εμπίπτει στις κατηγορίες ελεύθερης κυκλοφορίας και να προχωρήσουν στην έκδοση του απαραίτητου ψηφιακού σήματος.

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