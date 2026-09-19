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Eπιστρέφει το Dentist Pass με διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια για τα παιδιά, σύμφωνα με τον πακετο μέτρων της ΔΕΘ. Κατά την πρώτη εφαρμογή του το 2023, το μέτρο αφορούσε παιδιά από 6 έως 12 ετών. Πλέον, μέσω του προγράμματος, σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας από 5 έως 14 ετών θα αποκτήσουν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικούς οδοντιατρικούς ελέγχους.

Το αρχικό Dentist Pass δεν προέβλεπε εισοδηματικά κριτήρια και παρείχε οικονομική ενίσχυση ύψους 40 ευρώ για κάθε παιδί. Η ενίσχυση χορηγούνταν μέσω ψηφιακής κάρτας και κάλυπτε υπηρεσίες προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας, όπως ο έλεγχος της στοματικής υγείας και ο καθαρισμός των δοντιών.

Οι ωφελούμενοι τότε έπρεπε να έχουν γεννηθεί από το 2011 έως και το 2017, να διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και να διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εξειδικεύσουν το επόμενο διάστημα τις ακριβείς λεπτομέρειες, τη διαδικασία υποβολής των νέων αιτήσεων και τυχόν προσαρμογές στα κριτήρια για την επανέναρξη του 2027.

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