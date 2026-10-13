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Στα 220 εκατ. ευρώ ετησίως υπολογίζονται οι κρατήσεις υπέρ υγειονομικής περίθαλψης από τις συντάξεις χηρείας και ορφανίας, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ). Για την περίοδο 2016-2025, το συνολικό ποσό των σχετικών παρακρατήσεων εκτιμάται ότι ανήλθε σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Η εισφορά η οποία διαμορφώνεται στο 6%, εφαρμόζεται τόσο στις κύριες όσο και στις επικουρικές συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χορηγούνται λόγω θανάτου ασφαλισμένου. Το ισχύον καθεστώς προβλέπει την επιβολή της κράτησης σε κάθε σύνταξη ξεχωριστά, ακόμη και όταν ο δικαιούχος λαμβάνει περισσότερες από μία συνταξιοδοτικές παροχές.

Πώς διαμορφώθηκε η εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ

Το πλαίσιο των κρατήσεων καθορίστηκε με τον νόμο 4387/2016, νόμο Κατρούγκαλου, σε συνέχεια των ρυθμίσεων που είχαν περιληφθεί στον νόμο 4336/2015. Με τις συγκεκριμένες διατάξεις, η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης στις κύριες συντάξεις αυξήθηκε από 4% σε 6%, ενώ θεσπίστηκε αντίστοιχη κράτηση 6% στις επικουρικές συντάξεις και σε άλλες συνταξιοδοτικές παροχές.

Παράλληλα, στις περιπτώσεις όπου ένας συνταξιούχος είναι δικαιούχος περισσότερων συντάξεων, η παρακράτηση υπολογίζεται αυτοτελώς σε κάθε καταβαλλόμενο ποσό.

Το καθεστώς διατηρήθηκε και με τον νόμο 4670/2020, ο οποίος επανακαθόρισε διατάξεις του ασφαλιστικού συστήματος, χωρίς να καταργήσει την εισφορά 6% στις συντάξεις λόγω θανάτου. Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, οι συνολικές κρατήσεις από τις συντάξεις όλων των κατηγοριών ξεπέρασαν τα 25 δισ. ευρώ κατά τη δεκαετία 2016-2025. Η Ένωση εστιάζει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των δικαιούχων συντάξεων χηρείας, καθώς η εισφορά επιβάλλεται και στη σύνταξη λόγω θανάτου που λαμβάνουν από τον αποβιώσαντα σύζυγο.

Έτσι, ένας συνταξιούχος που εισπράττει δική του κύρια ή επικουρική σύνταξη και παράλληλα σύνταξη χηρείας υπόκειται σε κράτηση 6% για καθεμία από τις συγκεκριμένες παροχές.

Τι ισχύει για τις συντάξεις ορφανίας

Ανάλογη παρακράτηση προβλέπεται και στις συντάξεις ορφανίας, οι οποίες καταβάλλονται στα τέκνα ασφαλισμένων που έχουν αποβιώσει.

Οι συγκεκριμένες παροχές χορηγούνται σύμφωνα με τις ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενώ η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπολογίζεται και σε αυτές.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ επισημαίνει ότι η εφαρμογή της κράτησης επηρεάζει το τελικό ποσό που λαμβάνουν οι δικαιούχοι, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις χαμηλών συντάξεων.

Αίτημα για κατάργηση της εισφοράς στις συντάξεις λόγω θανάτου

Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων ζητούν την κατάργηση της παρακράτησης 6% στις συντάξεις χηρείας και ορφανίας, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή της επιβαρύνει οικονομικά νοικοκυριά που στηρίζονται στις συγκεκριμένες παροχές.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ αμφισβητεί τη νομιμότητα και τη δικαιολογητική βάση της κράτησης στις συντάξεις λόγω θανάτου, επισημαίνοντας ότι η εισφορά συνεχίζει να επιβάλλεται στις παροχές που μεταβιβάζονται στους δικαιούχους μετά τον θάνατο του ασφαλισμένου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους και στις οικογένειες που λαμβάνουν περιορισμένα ποσά από συντάξεις χηρείας ή ορφανίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση ζητά άμεση και αναδρομική κατάργηση της εισφοράς 6% για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Το αίτημα αφορά τόσο τη μελλοντική καταβολή των συντάξεων χωρίς την εν λόγω παρακράτηση όσο και την αναδρομική αντιμετώπιση των ποσών που έχουν ήδη εισπραχθεί μέσω του ισχύοντος συστήματος κρατήσεων.

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