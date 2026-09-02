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Χιλιάδες φορολογούμενοι εξακολουθούν να έχουν εκκρεμότητες με την Εφορία, τις οποίες καλούνται να τακτοποιήσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Στις υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις φορολογουμένων που εισέπραξαν αναδρομικά, όσων επιθυμούν να καλύψουν τεκμήρια, καθώς και κληρονόμων ή πολιτών που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό.

Η εμπρόθεσμη υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η παράλειψη των σχετικών υποχρεώσεων μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή προστίμων. Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οι τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά εισοδήματα, οι δηλώσεις γονικών παροχών, οι φορολογικές δηλώσεις αποβιωσάντων που υποβάλλονται από τους κληρονόμους τους, αλλά και οι δηλώσεις φορολογουμένων που έχουν καταστεί κάτοικοι εξωτερικού.

Συγκεκριμένα:

Αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που έλαβαν μέσα στο 2025 αναδρομικά ποσά, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο αυτά αντιστοιχούν, έχουν περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για να υποβάλουν τις απαιτούμενες τροποποιητικές δηλώσεις. Για τα φορολογικά έτη από το 2015 και μετά, οι δηλώσεις αναδρομικών πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, ενώ απαιτείται ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση για κάθε έτος στο οποίο ανάγονται τα συγκεκριμένα ποσά.

Ο φορολογούμενος θα πρέπει να συνδεθεί στον προσωπικό του λογαριασμό στην ψηφιακή πύλη myAADE και να επιλέξει το έτος στο οποίο αντιστοιχούν τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2025. Ενδεικτικά, εάν τα ποσά αφορούν το φορολογικό έτος 2023, ως έτος υποβολής της δήλωσης επιλέγεται το 2024. Στη συνέχεια, ο υπόχρεος επιλέγει «Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1». Οι σχετικοί κωδικοί εμφανίζονται προσυμπληρωμένοι με τα νέα ποσά και η δήλωση θα πρέπει να οριστικοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα. Ο φόρος που προκύπτει μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ έως το τέλος Ιανουαρίου 2027 ή να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση σε έως 24 δόσεις. Για τους συνταξιούχους προβλέπεται επιπλέον η δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής σε έως 48 μηνιαίες δόσεις, έπειτα από σχετική αίτηση στην Εφορία. Στις τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά ποσά που κατατίθενται έως το τέλος του έτους δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Κάλυψη τεκμηρίων με γονικές παροχές

Οι φορολογούμενοι που επιδιώκουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή τεκμήρια που προκύπτουν από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν χρηματικά ποσά που προέρχονται από γονικές παροχές. Προκειμένου, όμως, τα συγκεκριμένα ποσά να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη των τεκμηρίων, οι αντίστοιχες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στην Εφορία έως το τέλος του έτους.

Δηλώσεις από κληρονόμους

Οι νόμιμοι κληρονόμοι φορολογουμένων που απεβίωσαν έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέσα στο 2025 έως και την ημερομηνία του θανάτου. Η υποβολή των αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων για το φορολογικό έτος 2025 πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τους νόμιμους κληρονόμους, είτε πρόκειται για εξ αδιαθέτου είτε για εκ διαθήκης κληρονόμους.

Η διαδικασία γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή «Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3)». Για να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή, θα πρέπει προηγουμένως να έχει ενημερωθεί το φορολογικό μητρώο τόσο με την ημερομηνία θανάτου του φορολογουμένου όσο και με τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων. Για την ενημέρωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ.

Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού

Τέλος, φορολογούμενοι που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία εκτός Ελλάδας κατά το προηγούμενο έτος έχουν επίσης προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση.

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