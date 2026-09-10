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Ένα πολυετές σχέδιο φορολογικών ελαφρύνσεων για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις βρίσκεται στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού, με αφετηρία το 2027 και ορίζοντα εφαρμογής την επόμενη τετραετία. Η κατεύθυνση περιλαμβάνει χαμηλότερες προκαταβολές φόρου, μειώσεις εισφορών, ελαφρύνσεις για τα νομικά πρόσωπα και σταδιακή υποχώρηση της τεκμαρτής φορολόγησης για όσους εμφανίζουν σταθερά υψηλή φορολογική συνέπεια.

Το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί ουσιαστικά να περάσει σε μια δεύτερη φάση της φορολογικής πολιτικής: όσο διευρύνεται η ηλεκτρονική καταγραφή των συναλλαγών και περιορίζεται η φοροδιαφυγή, τόσο θα δημιουργείται χώρος για μικρότερη επιβάρυνση των συνεπών φορολογουμένων.

Οι βασικές κατευθύνσεις του πακέτου αναμένεται να παρουσιαστούν στη ΔΕΘ, με αιχμή τα αποτελέσματα που έχει αποφέρει η ενίσχυση των ηλεκτρονικών ελέγχων. Η υποχώρηση του «κενού ΦΠΑ» κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ενισχύει την εκτίμηση ότι ένα μέρος των πρόσθετων εσόδων μπορεί πλέον να επιστρέψει στην πραγματική οικονομία μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων.

Στο τραπέζι βρίσκονται το «κούρεμα» της προκαταβολής φόρου, οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και, σε επόμενη φάση, η μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 20%.

Για το 2027, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων υπολογίζεται περίπου στα 1,8 δισ. ευρώ. Περίπου 1,4 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι μπορούν να προέλθουν από την υπεραπόδοση της οικονομίας, ενώ επιπλέον περιθώριο περίπου 400 εκατ. ευρώ δημιουργεί η ενεργοποίηση της «ρήτρας διαφυγής» για τις ενεργειακές δαπάνες.

Τεκμαρτό εισόδημα με «μπόνους» φορολογικής συνέπειας

Κεντρικό κομμάτι του σχεδιασμού αφορά το σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων. Το μέτρο συνέβαλε στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και στην αντιμετώπιση περιπτώσεων υποδήλωσης εισοδήματος, ωστόσο η εφαρμογή του από το 2023 έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Ο σχεδιασμός δεν προβλέπει άμεση και οριζόντια κατάργηση των τεκμηρίων. Η κατεύθυνση είναι να περιορίζονται σταδιακά όσο τα υπόλοιπα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου αποδεικνύονται επαρκή για την καταγραφή της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έχει επισημάνει ότι ο στόχος δεν είναι η μόνιμη διατήρηση των τεκμηρίων, αλλά η σταδιακή αφαίρεσή τους όταν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής έχουν εφαρμοστεί πλήρως και έχουν αποδώσει.

Από το 2027 εξετάζονται διορθώσεις στις παραμέτρους που διαμορφώνουν το τελικό τεκμαρτό εισόδημα, με ιδιαίτερη βαρύτητα στη φορολογική συμπεριφορά κάθε επαγγελματία.

Μία από τις βασικές παρεμβάσεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία είναι η δημιουργία ενός είδους «μπόνους συνέπειας». Επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που εκπληρώνουν πλήρως και εγκαίρως τις φορολογικές τους υποχρεώσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπίζουν μικρότερη τεκμαρτή επιβάρυνση.

Στην αξιολόγηση θα μπορούσε να λαμβάνεται υπόψη η συμμόρφωση με το myDATA, τα POS, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα ψηφιακά δελτία αποστολής, αλλά και η συνέπεια στην εξυπηρέτηση ή ρύθμιση φορολογικών οφειλών.

Η φιλοσοφία είναι ότι όταν η φορολογική διοίκηση διαθέτει πλήρη ψηφιακή εικόνα για τα έσοδα και τα έξοδα μιας επιχείρησης, μειώνεται η ανάγκη εφαρμογής ενός αυστηρού τεκμαρτού μηχανισμού για τον προσδιορισμό του εισοδήματός της.

Παράλληλα, επανεξετάζονται παράμετροι που σήμερα μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση του τεκμαρτού εισοδήματος. Ανάμεσά τους βρίσκεται η σύγκριση του τζίρου μιας επιχείρησης με τον μέσο όρο του αντίστοιχου κλάδου, αλλά και το ύψος της μισθοδοσίας.

Οι συγκεκριμένοι δείκτες μπορεί να αυξάνουν τον φορολογικό λογαριασμό ακόμη και σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν μεγαλύτερη δραστηριότητα, απασχολούν περισσότερο προσωπικό και παραμένουν συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις τους.

Στο ίδιο πακέτο εξετάζεται και η μείωση της προκαταβολής φόρου για τους επαγγελματίες από το σημερινό 55% στο 50%, χωρίς να αποκλείεται ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να ενισχύσει άμεσα τη διαθέσιμη ρευστότητα, καθώς θα περιόριζε το ποσό φόρου που προκαταβάλλεται για την επόμενη χρήση.

Το πακέτο για επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα

Ακόμη μεγαλύτερο εύρος παρεμβάσεων εξετάζεται για επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, με τον σχεδιασμό να εκτείνεται πέρα από τις καθαρά φορολογικές αλλαγές και να αγγίζει τη χρηματοδότηση και το μη μισθολογικό κόστος.

Μία από τις βασικές αλλαγές είναι η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Σήμερα το ετήσιο κόστος κυμαίνεται από 400 έως 1.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ενώ μπορεί να προστεθεί επιβάρυνση έως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

Η κατάργησή του θα αφαιρούσε μια σταθερή επιβάρυνση που επιβάλλεται ανεξάρτητα από την κερδοφορία της επιχείρησης, μειώνοντας κυρίως το κόστος για μικρότερες εταιρείες και επιχειρήσεις με περισσότερες εγκαταστάσεις.

Σημαντική παρέμβαση εξετάζεται και στην προκαταβολή φόρου των επιχειρήσεων, η οποία σήμερα βρίσκεται στο 80%. Το σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει μείωσή της κοντά στο 60%, ενώ υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αποκλιμάκωση κατά τη διάρκεια της τετραετίας.

Μια τέτοια αλλαγή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, καθώς περιορίζει τα κεφάλαια που δεσμεύονται για την προκαταβολική κάλυψη μελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων και αφήνει περισσότερους διαθέσιμους πόρους για επενδύσεις, μισθοδοσία και κεφάλαιο κίνησης.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η επέκταση του χρονικού ορίζοντα μέσα στον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να μεταφέρουν φορολογικές ζημιές προς συμψηφισμό. Αντί της σημερινής πενταετίας, εξετάζεται η δυνατότητα μεταφοράς ζημιών για διάστημα έως δέκα ετών.

Η αλλαγή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για επιχειρήσεις με μεγάλους επενδυτικούς κύκλους ή εταιρείες που χρειάζονται περισσότερα χρόνια μέχρι να περάσουν σε σταθερή κερδοφορία.

Φθηνή χρηματοδότηση και χαμηλότερες εισφορές

Το φορολογικό πακέτο συνοδεύεται και από σχεδιασμό για τη διατήρηση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Προβλέπεται η συνέχιση προνομιακών χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με διαθέσιμα δάνεια που μπορεί να φτάσουν συνολικά τα 5 δισ. ευρώ. Στόχος είναι να μην προκύψει χρηματοδοτικό κενό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν περιοριστούν οι σημερινές πηγές φθηνών κεφαλαίων.

Παράλληλα, στον ορίζοντα βρίσκεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να περιοριστεί περαιτέρω το μη μισθολογικό κόστος και να ενισχυθούν τα κίνητρα για απασχόληση.

Σε δεύτερο χρόνο εξετάζεται μία ακόμη παρέμβαση με σημαντικό αποτύπωμα στην ανταγωνιστικότητα: η μείωση του εταιρικού φόρου από το 22% στο 20%. Η αλλαγή δεν τοποθετείται απαραίτητα στην πρώτη φάση εφαρμογής του πακέτου, αλλά εντάσσεται στον σχεδιασμό της επόμενης τετραετίας.

Το συνολικό σχέδιο διαμορφώνει έτσι μια σταδιακή μετάβαση σε ένα διαφορετικό φορολογικό μοντέλο. Η μεγαλύτερη ψηφιοποίηση των συναλλαγών και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής προορίζονται να λειτουργήσουν ως βάση για χαμηλότερους φόρους, μικρότερες προκαταβολές και περιορισμό της τεκμαρτής φορολόγησης, με προτεραιότητα στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που εμφανίζουν σταθερά υψηλή φορολογική συμμόρφωση.

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