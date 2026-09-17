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Σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό τοπίο των επιχειρήσεων φέρνει ένα πολυετές πακέτο παρεμβάσεων που ξεκινά το 2027 και ολοκληρώνεται το 2034, χωρίς να μεταβάλλεται ο βασικός φορολογικός συντελεστής για τα επιχειρηματικά κέρδη, ο οποίος παραμένει στο 22%.

Οι αλλαγές επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς άξονες: την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, την επιτάχυνση των αποσβέσεων για νέες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και τη σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου από το 80% στο 50%.

Το νέο πλαίσιο δεν μειώνει άμεσα τον φόρο επί των κερδών, αλλά περιορίζει το σταθερό φορολογικό κόστος, βελτιώνει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και δίνει ισχυρότερα κίνητρα για επενδύσεις.

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος: Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται πρώτες

Η πρώτη αλλαγή ενεργοποιείται το 2027, με την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις έδρες και τα υποκαταστήματα νομικών προσώπων που βρίσκονται εκτός Περιφέρειας Αττικής.

Στο μέτρο εντάσσεται και η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Αττικής, ενώ για τις επιχειρήσεις της υπόλοιπης Αττικής προβλέπεται μεταβατική περίοδος.

Συγκεκριμένα:

το 2028 το τέλος επιτηδεύματος μειώνεται κατά 50% ,

το τέλος επιτηδεύματος μειώνεται κατά , το 2029 καταργείται πλήρως.

Η ελάφρυνση αφορά σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων. Το 2025 το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώθηκε σε 245.003 νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων 121.922 είχαν έδρα εκτός Αττικής και αναμένεται να επωφεληθούν από το πρώτο στάδιο της κατάργησης.

Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου εκτιμάται σε:

82 εκατ. ευρώ το 2027 ,

, 138 εκατ. ευρώ το 2028 ,

, 195 εκατ. ευρώ το 2029 ,

, περίπου 201 εκατ. ευρώ το 2030.

Πόσο μειώνεται η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις

Το όφελος εξαρτάται από την έδρα και τον αριθμό των εγκαταστάσεων κάθε εταιρείας. Μια επιχείρηση με έδρα στη Λάρισα, που σήμερα πληρώνει τέλος επιτηδεύματος 800 ευρώ, απαλλάσσεται πλήρως από το 2027.

Εταιρεία με έδρα και ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη εξοικονομεί 1.600 ευρώ, ενώ επιχείρηση με έδρα στο Ηράκλειο και δύο υποκαταστήματα σε Χανιά και Ρέθυμνο μειώνει την ετήσια επιβάρυνσή της κατά 2.000 ευρώ.

Διαφορετική είναι η εικόνα για επιχειρήσεις με παρουσία τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια.

Για παράδειγμα, εταιρεία με έδρα στην Αθήνα και υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα πληρώνει σήμερα 2.200 ευρώ. Η επιβάρυνση περιορίζεται:

στα 1.000 ευρώ το 2027 ,

, στα 500 ευρώ το 2028 ,

, και μηδενίζεται το 2029.

Ταχύτερες αποσβέσεις για επενδύσεις σε εξοπλισμό

Δεύτερος πυλώνας του νέου πλαισίου είναι η αλλαγή στον τρόπο φορολογικής απόσβεσης των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Σήμερα, τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός —με εξαίρεση ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισμικό— αποσβένονται με συντελεστή 10% ετησίως, γεγονός που σημαίνει ότι μια επένδυση ολοκληρώνεται φορολογικά σε 10 χρόνια.

Για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2027, ο χρόνος απόσβεσης μειώνεται στα 6 χρόνια.

Η νέα κατανομή προβλέπει:

10% για καθένα από τα δύο πρώτα έτη,

για καθένα από τα δύο πρώτα έτη, 15% για καθένα από τα επόμενα δύο έτη,

για καθένα από τα επόμενα δύο έτη, 25% για καθένα από τα δύο τελευταία έτη.

Η αλλαγή επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν ταχύτερα μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής δαπάνης, μειώνοντας τα φορολογητέα κέρδη τους στα πρώτα χρόνια μετά την επένδυση.

Τι σημαίνει για επένδυση 100.000 ευρώ

Μια εταιρεία που το 2027 αγοράζει μηχανολογικό εξοπλισμό αξίας 100.000 ευρώ θα ολοκληρώσει την απόσβεση σε έξι αντί για δέκα χρόνια.

Με το σημερινό καθεστώς, η ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, με φορολογικό όφελος 2.200 ευρώ τον χρόνο λόγω του συντελεστή 22%.

Με το νέο σύστημα:

το όφελος διαμορφώνεται σε 2.200 ευρώ για τα έτη 2028 και 2029,

για τα έτη 2028 και 2029, αυξάνεται σε 3.300 ευρώ για το 2030 και 2031,

για το 2030 και 2031, φτάνει τις 5.500 ευρώ ετησίως το 2032 και το 2033.

Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι επενδύσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου τα 9,7 δισ. ευρώ το 2027.

Η δημοσιονομική επίπτωση υπολογίζεται σε:

48 εκατ. ευρώ το 2030 ,

, 125 εκατ. ευρώ το 2031 ,

, 299 εκατ. ευρώ το 2032 ,

, 530 εκατ. ευρώ το 2033.

Σταδιακή μείωση προκαταβολής φόρου έως το 50%

Η τρίτη μεγάλη αλλαγή αφορά την προκαταβολή φόρου των νομικών προσώπων, ένα πάγιο αίτημα της επιχειρηματικής αγοράς.

Σήμερα οι επιχειρήσεις προκαταβάλλουν το 80% του φόρου που τους αναλογεί. Από το φορολογικό έτος 2028, με εφαρμογή στις δηλώσεις του 2029, ξεκινά σταδιακή μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο.

Η πορεία διαμορφώνεται ως εξής:

75% το 2029 ,

, 70% το 2030 ,

, 65% το 2031 ,

, 60% το 2032 ,

, 55% το 2033 ,

, 50% το 2034.

Με την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης, η προκαταβολή φόρου των νομικών προσώπων θα εξισωθεί με εκείνη των ατομικών επιχειρήσεων.

Εξαίρεση αποτελούν τα τραπεζικά ιδρύματα, για τα οποία η προκαταβολή φόρου παραμένει στο 100%.

Ποιο είναι το όφελος για επιχείρηση με κέρδη 100.000 ευρώ

Για μια εταιρεία με σταθερά ετήσια κέρδη 100.000 ευρώ, κάθε μείωση της προκαταβολής κατά πέντε μονάδες περιορίζει τη φορολογική επιβάρυνση κατά περίπου 1.100 ευρώ στις δηλώσεις από το 2029 έως το 2034.

Για επιχειρήσεις με αυξανόμενη κερδοφορία, το όφελος είναι μεγαλύτερο.

Εάν τα κέρδη ξεκινούν από 100.000 ευρώ και αυξάνονται κατά 10.000 ευρώ ετησίως, η ελάφρυνση ξεκινά από 1.210 ευρώ το 2029 και φτάνει τα 2.310 ευρώ το 2034.

Το δημοσιονομικό κόστος της μείωσης της προκαταβολής φόρου εκτιμάται:

σε 373 εκατ. ευρώ το 2029 ,

, σε 394 εκατ. ευρώ το 2030 ,

, και περίπου 483 εκατ. ευρώ έως το 2034.

Νέο φορολογικό μοντέλο με έμφαση στη ρευστότητα και τις επενδύσεις

Οι τρεις παρεμβάσεις υπηρετούν διαφορετικούς στόχους.

Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος μειώνει το πάγιο λειτουργικό κόστος, οι ταχύτερες αποσβέσεις ενισχύουν τα κίνητρα για επενδύσεις σε παραγωγικό εξοπλισμό και η μείωση της προκαταβολής φόρου απελευθερώνει κεφάλαια για τις επιχειρήσεις.

Το μεγαλύτερο μέρος της ελάφρυνσης δεν θα εμφανιστεί άμεσα, καθώς η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος ολοκληρώνεται το 2029, ενώ η προκαταβολή φόρου θα χρειαστεί έως το 2034 για να μειωθεί από το 80% στο 50%.

Στην πράξη, το νέο πλαίσιο δεν αλλάζει τον φορολογικό συντελεστή των επιχειρηματικών κερδών, αλλά μεταβάλλει τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής του φόρου, δημιουργώντας χαμηλότερο σταθερό κόστος, ταχύτερη αναγνώριση επενδύσεων και μεγαλύτερη ρευστότητα.

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