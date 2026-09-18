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Νέες αυξημένες προκλήσεις στο Αιγαίο με πρωταγωνιστές τουρκικά F-16 και UAV καταγράφηκε σήμερα Παρασκευή και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, καθώς συνολικά 10 τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε παραβάσεις στο FIR Αθηνών, παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και μετά από χρόνια σε δύο υπερπτήσεις σε Ρω και Ζουράφα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η κλιμάκωση των προκλήσεων έγινε ενώ εξελισσόταν η μεγάλη διεθνής διακλαδική άσκηση «MEDUSA 15 – 2026». Η άσκηση διεξάγεται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, του Μυρτώου Πελάγους και της θαλάσσιας περιοχής νότια της Καρπάθου

Η Τουρκία δηλώνοντας πλέον ξεκάθαρα ότι τελείωσαν τα «ήρεμα νερά» έστειλε τα δικά της μηνύματα στέλνοντάς πάνω από το Αιγαίο σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ δύο σχηματισμούς τουρκικών F-16, αποτελούμενους από δύο ζεύγη αεροσκαφών, καθώς και έξι μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων ένα ATR-72 και πέντε UAV.

Από το σύνολο των τουρκικών αεροσκαφών, δύο F-16 ήταν οπλισμένα. Οι ελληνικές αρχές κατέγραψαν συνολικά 13 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, εκ των οποίων δύο αποδίδονται στα F-16, δύο στο ATR-72 και εννέα στα UAV.

Παράλληλα, σημειώθηκαν επτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, με δύο από αυτές να πραγματοποιούνται από τα F-16 και πέντε από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το σημαντικότερο στοιχεία αποτελεί ότι κατά τη διάρκεια των πτήσεων καταγράφηκαν επίσης δύο υπερπτήσεις μετά από αρκετά χρόνια. Η μία πραγματοποιήθηκε από αεροσκάφος του ενός σχηματισμού F-16 άνωθεν της Ρω, ενώ η δεύτερη από UAV άνωθεν της Ζουράφα.

Οι δραστηριότητες των τουρκικών αεροσκαφών σημειώθηκαν σε περιοχές του βορειοανατολικού, κεντρικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου. Δεν σημειώθηκαν εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική.

Τα σημερινά προκλητικά περιστατικά πάνω απο το Αιγαίο σημειώθηκαν σε μια συγκυρία αυξημένης γεωπολιτικής κινητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η ασφάλεια, οι ενεργειακές υποδομές και οι θαλάσσιες ζώνες αποτελούν πεδία έντονου διεθνούς ενδιαφέροντος.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 18η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 2 (2Χ2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 6 (1 ATR-72 και 5 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 10

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 13 (εκ των οποίων 2 από τα F-16, 2 από το ATR-72 και 9 από τα UAV )

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 7 ( 2 από τα F-16 και 5 από τα UAV )

ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΙΣ : 2 ( 1 από τον ένα σχηματισμό F-16 άνωθεν Μ/Ν Ρω και 1 από UAV άνωθεν Μ/Ν Ζουράφα)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

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