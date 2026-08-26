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Μια ακόμη πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί δρομολογείται πριν εκπνεύσει ο Αύγουστος, καλύπτοντας οικογένειες που έμειναν εκτός της αρχικής καταβολής. Η διαδικασία αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες φορολογικές διαδικασίες.

Η συμπληρωματική καταβολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου, ενώ οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση για να λάβουν τα χρήματα.

Πρόκειται ουσιαστικά για την τακτοποίηση περιπτώσεων που δεν ήταν δυνατό να συμπεριληφθούν στην προηγούμενη πληρωμή. Επομένως, δεν ανοίγει νέος κύκλος αιτήσεων ούτε πρόκειται για καινούργιο επίδομα. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα στοιχεία των δικαιούχων είναι σωστά καταχωρισμένα.

Τι πρέπει να έχουν κάνει οι γονείς για παιδιά που γεννήθηκαν το 2025

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί κατά τη διάρκεια του 2025. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν ήταν δυνατό να λάβουν την ενίσχυση στην πρώτη πληρωμή, καθώς τα νεογέννητα παιδιά δεν μπορούσαν να εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη στη φορολογική δήλωση που αφορούσε το 2024.

Για να πιστωθεί τώρα το ποσό των 150 ευρώ ανά παιδί, θα πρέπει το παιδί να έχει δηλωθεί κανονικά ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025.

Καθοριστικό ρόλο έχει η ορθότητα των στοιχείων. Οι γονείς πρέπει να έχουν δηλώσει σωστά τον ΑΜΚΑ του παιδιού, καθώς οποιαδήποτε αναντιστοιχία μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην ταυτοποίησή του. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει καταχωρισμένος στην ΑΑΔΕ έγκυρος και ενεργός IBAN, στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πίστωση.

Επομένως, πριν από την πληρωμή είναι χρήσιμο οι ενδιαφερόμενοι να ελέγξουν ότι τα φορολογικά και τραπεζικά τους στοιχεία είναι σωστά, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα ή καθυστερήσεις κατά την καταβολή.

Τι ισχύει για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2026

Διαφορετική διαδικασία προβλέπεται για τα παιδιά που ήρθαν στη ζωή από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι γονείς να έχουν υποβάλει αίτημα έκδοσης ΑΦΜ για το παιδί έως τις 10 Αυγούστου.

Για την έκδοση του ΑΦΜ απαιτούνται τα σχετικά δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η ληξιαρχική πράξη γέννησης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα με την οποία δηλώνεται η συναίνεσή του για την απόδοση φορολογικού αριθμού στο παιδί.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του ΑΦΜ ακολουθεί η αντιστοίχισή του με τον ΑΜΚΑ του παιδιού. Η συγκεκριμένη διασταύρωση είναι απαραίτητη ώστε το σύστημα να αναγνωρίσει τον δικαιούχο και να προχωρήσει στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, εφόσον βέβαια πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Αυτόματα τα 150 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό

Οι οικογένειες που έχουν ολοκληρώσει σωστά τις απαιτούμενες ενέργειες δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για το επίδομα. Η συμπληρωματική πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί.

Το ποσό διαμορφώνεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί, γεγονός που σημαίνει ότι η συνολική ενίσχυση διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας που εμπίπτουν στις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Το βασικό σημείο για τους δικαιούχους είναι επομένως η σωστή καταχώριση των στοιχείων τους. ΑΜΚΑ, ΑΦΜ όπου απαιτείται, δήλωση του παιδιού ως εξαρτώμενου μέλους και έγκυρος IBAN αποτελούν τα κρίσιμα στοιχεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η συμπληρωματική καταβολή έως τις 31 Αυγούστου έρχεται να καλύψει τις οικογένειες που δεν πληρώθηκαν στον πρώτο γύρο εξαιτίας του χρόνου γέννησης του παιδιού και των αντίστοιχων φορολογικών διαδικασιών. Εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί εγκαίρως όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, τα χρήματα θα πιστωθούν χωρίς νέα αίτηση.

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